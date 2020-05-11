Havaların ısınmasıyla birlikte bit, pire, kene gibi dış parazitlerin oranında ciddi artış olur.
Parazitler kedi, köpek, kuş gibi ev hayvanlarının yanı sıra koyun, keçi, sığır gibi çiftlik hayvanların vücutlarını yaşam alanı seçerler. Evcil hayvanlarınızı küçük kan emici canlılardan korumak için dış parazit ilaçlamasını ayda bir yaptırmak faydalı olacaktır.
Parazitler konakçı seçtikleri hayvanın vücudundan beslenirler. Deri altına girerek hayvanın kanını emerler. Hepsi zararlı olmakla birlikte en tehlikelisi kenedir. Kene diğer parazitlerden farklı olarak lyme isimli sinir sistemini de etkileyen bir hastalığa neden olur.
*
Lyme hastalığına borrelia burdorferi bakterisi neden olur ve enfekte kenelerin ısırması sonucu bulaşır. Hayvanlarda gözlemlenen klinik bulgular arasında yüksek ateş, iştahsızlık, halsizlik, aniden başlayan şiddetli ağrılar, bilinç kaybı, davranış bozuklukları, eklem yangısı gelmektedir. Erken teşhiste tedavisi mümkün olan hastalık çok ilerlediğinde tedavi edilse bile beyin hasarları nedeniyle kalıcı fiziksel etkiler bırakmaktadır.
Risk altındaki köpeklere antiparaziter ilaçlamanın yanı sıra Lyme aşısı yaptırmak koruyucu olacaktır. Aşı keneyle temas gerçekleşse bile hastalık riskini ortadan kaldırır.
Lyme zoonoz yani insan ve hayvanlar arasında bulaşıcılık taşıyan bir hastalıktır. Ülkemizde insanlarda lyme hastalığı kayıtları da mevcuttur. İnsanlarda yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme ilk belirtilerdir. Tanı konulamaz ve tedavi gecikirse yüz paralizisi, baş ağrılarında şiddetli artış, ensede sertleşme, büyük eklemlerde ağrı ve şişlik, kalp çarpıntısı ve baş dönmesi kişiyi etkisi altına alır. Kan yoluyla beyine dahi yerleşebilen bakteri ensafalit (beyin iltihabı) tablosu oluşturur. Beyindeki deformasyonlar kalıcı rahatsızlıklara neden olduğu gibi ölümle de sonuçlanabilir. Bazı kayıtlarda kuluçka evrenin 5 yıl olabileceği belirtilmektedir.
Keneler sağlığı tehdit ediyor
Havaların ısınmasıyla birlikte bit, pire, kene gibi dış parazitlerin oranında ciddi artış olur.
Parazitler kedi, köpek, kuş gibi ev hayvanlarının yanı sıra koyun, keçi, sığır gibi çiftlik hayvanların vücutlarını yaşam alanı seçerler. Evcil hayvanlarınızı küçük kan emici canlılardan korumak için dış parazit ilaçlamasını ayda bir yaptırmak faydalı olacaktır.
Parazitler konakçı seçtikleri hayvanın vücudundan beslenirler. Deri altına girerek hayvanın kanını emerler. Hepsi zararlı olmakla birlikte en tehlikelisi kenedir. Kene diğer parazitlerden farklı olarak lyme isimli sinir sistemini de etkileyen bir hastalığa neden olur.
*
Lyme hastalığına borrelia burdorferi bakterisi neden olur ve enfekte kenelerin ısırması sonucu bulaşır. Hayvanlarda gözlemlenen klinik bulgular arasında yüksek ateş, iştahsızlık, halsizlik, aniden başlayan şiddetli ağrılar, bilinç kaybı, davranış bozuklukları, eklem yangısı gelmektedir. Erken teşhiste tedavisi mümkün olan hastalık çok ilerlediğinde tedavi edilse bile beyin hasarları nedeniyle kalıcı fiziksel etkiler bırakmaktadır.
Risk altındaki köpeklere antiparaziter ilaçlamanın yanı sıra Lyme aşısı yaptırmak koruyucu olacaktır. Aşı keneyle temas gerçekleşse bile hastalık riskini ortadan kaldırır.
Lyme zoonoz yani insan ve hayvanlar arasında bulaşıcılık taşıyan bir hastalıktır. Ülkemizde insanlarda lyme hastalığı kayıtları da mevcuttur. İnsanlarda yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme ilk belirtilerdir. Tanı konulamaz ve tedavi gecikirse yüz paralizisi, baş ağrılarında şiddetli artış, ensede sertleşme, büyük eklemlerde ağrı ve şişlik, kalp çarpıntısı ve baş dönmesi kişiyi etkisi altına alır. Kan yoluyla beyine dahi yerleşebilen bakteri ensafalit (beyin iltihabı) tablosu oluşturur. Beyindeki deformasyonlar kalıcı rahatsızlıklara neden olduğu gibi ölümle de sonuçlanabilir. Bazı kayıtlarda kuluçka evrenin 5 yıl olabileceği belirtilmektedir.