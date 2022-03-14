Evcil hayvanlarda mide hastalıkları yaşam kalitesini bozuyor.
Sindirimde önemli görevi olan mide oldukça dayanıklı bir organ. Ağız yoluyla alınan zararlı zararsız tüm besinleri sindirmeye uğraşıyor. Bu çaba uzun vadede yıpranmasına, zarar görmesine neden oluyor.
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Midenin hastalıklarından biri gastrit.
Mide zarının enfeksiyonu olan gastrit akut ve kronik olarak değerlendirilebilir. Akut gastrit kötü yeme alışkanlıklarına bağlıdır. Aniden ortaya çıkar. Hastalık etkeni elimine edilir ve tedavi ile kısa sürede iyileşme sağlanabilir. Bozuk gıdaların ya da gıda dışı ürünlerin yenmesi, kedi ve köpeklerin sindirimine uygun olmayan besinlerin tüketilmesi hastalığa yol açabilir. İlaç kullanımı, alerjenler, kimyasal maddelere maruz kalma, ilaç kullanımı, küf ve mantarlar, virüs ve bakteriler hastalık nedenleri arasındadır.
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Kronik gastrit sürekli hale gelmiş hastalık tipidir. Metabolik hastalıklar, enfeksiyonlar, bağırsaklarda bakteri oluşumu uzun süredir devam eden yanlış beslenme kronik gastrite yol açar.
Karın ağrısı, sık sık kusma, mide guruldaması, gaz, kabızlık, ishal, dışkıda kan, iştahsızlık, su tüketiminin aşırı artışı hastalık semptomları olarak sıralanabilir. Altta yatan hastalık nedeninin belirlenmesi tedaviyi kolaylaştırır.
Kronikleşen vakalarda beslenme şeklinin mutlaka değiştirilmesi gerekir. Hasta hayvan sadece kuru mamayla beslenmeli, öğün sistemine geçilmeli ve azar azar mama verilmelidir.
Sağlıkla kalın...
Kedi ve köpeklerde gastrit
Evcil hayvanlarda mide hastalıkları yaşam kalitesini bozuyor.
Sindirimde önemli görevi olan mide oldukça dayanıklı bir organ. Ağız yoluyla alınan zararlı zararsız tüm besinleri sindirmeye uğraşıyor. Bu çaba uzun vadede yıpranmasına, zarar görmesine neden oluyor.
*
Midenin hastalıklarından biri gastrit.
Mide zarının enfeksiyonu olan gastrit akut ve kronik olarak değerlendirilebilir. Akut gastrit kötü yeme alışkanlıklarına bağlıdır. Aniden ortaya çıkar. Hastalık etkeni elimine edilir ve tedavi ile kısa sürede iyileşme sağlanabilir. Bozuk gıdaların ya da gıda dışı ürünlerin yenmesi, kedi ve köpeklerin sindirimine uygun olmayan besinlerin tüketilmesi hastalığa yol açabilir. İlaç kullanımı, alerjenler, kimyasal maddelere maruz kalma, ilaç kullanımı, küf ve mantarlar, virüs ve bakteriler hastalık nedenleri arasındadır.
*
Kronik gastrit sürekli hale gelmiş hastalık tipidir. Metabolik hastalıklar, enfeksiyonlar, bağırsaklarda bakteri oluşumu uzun süredir devam eden yanlış beslenme kronik gastrite yol açar.
Karın ağrısı, sık sık kusma, mide guruldaması, gaz, kabızlık, ishal, dışkıda kan, iştahsızlık, su tüketiminin aşırı artışı hastalık semptomları olarak sıralanabilir. Altta yatan hastalık nedeninin belirlenmesi tedaviyi kolaylaştırır.
Kronikleşen vakalarda beslenme şeklinin mutlaka değiştirilmesi gerekir. Hasta hayvan sadece kuru mamayla beslenmeli, öğün sistemine geçilmeli ve azar azar mama verilmelidir.
Sağlıkla kalın...