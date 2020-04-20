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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Kedi ve köpekler de şeker hastası olur

20 Nisan 2020

Şeker hastalığı (diyabet) köpeklerde daha sık görülen ancak kedilerin de yakalanabildiği ciddi bir hastalıktır.

Pankreasın vücuttaki görevlerinden biri insülin üretmektir. Zaman zaman bu görevini yeterince yapamaz bu durumda insülin yetersizliği gelişir. İnsülin üretimi yeterli olduğu işlevini yerine getiremediği durumlarda kandaki şeker oranı yükselmeye başlar.
Kedilerde olması gereken şeker düzeyi 63-132 mg/dl, köpeklerde 79-126 mg/dl olarak belirlenmiştir. Kandaki şeker düzeyinin referans değerin üst sınırına yaklaşması riskin başladığını gösterir. Üst sınırı aşan değerler şeker hastalığının habercisidir.
Evcil hayvan sahipleri şeker hastalığından ne zaman şüphelenmelidir?

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Normalden fazla yemek yeme, aşırı su tüketimi ve beraberinde çok sık idrara çıkma durumları şeker hastalığının habercisi olabilir. Kesin tanı veteriner hekiminiz tarafından kan ve idrar analizleri sonucunda konur. Veteriner hekiminizin başlatacağı tedaviye ek olarak diyetin katı biçimde düzenlenmesi gerekir. Tedaviyi destekleyici mamaya geçiş yapılması, fazla mama tüketiminin önüne geçilmesi, mama dışında tüketilen tüm gıdaların kesilmesi zorunludur.

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Şeker hastasının sürekli hekim kontrolünde olması gerekir bu nedenle veteriner hekiminizin önerdiği zamanlarda kontrollerini yaptırmak gerekir.
Şeker hastalığı tedavi edilmez, kontrol altına alınmazsa böbrek fonksiyonlarında bozukluk meydana gelir. Görme kaybı hastalığın yol açtığı tahribatlardan biridir. Şeker hastası kedi ve köpekte yaralar çok zor iyileşir, sürekli tekrarlayabilir.
İleri yaş köpeklerde daha sıklıkla karşılaşılan diyabetin, dişi hayvanlarda görülme sıklığı erkeklere göre fazladır. Bazı köpek ırklarının kalıtsal olarak yatkın olduğu da bilinmektedir.
Sağlıkla kalın...

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