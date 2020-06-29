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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Kedi köpeklerde menenjit

29 Haziran 2020

Merkezi sinir sistemini çevreleyerek koruma altına alan meninks isimli zar vardır.

 

Zarın herhangi bir biçimde tahribata uğraması sonucu koruma görevini yapamaz sinir sistemi enfeksiyonlara açık hale gelir. Menenjit bu enfeksiyöz durumu tanımlayan bir hastalıktır.
Enfeksiyon merkezi sinir sistemini koruyan ve bölgeye besin sağlayan beyin-omurilik sıvısının akışını keser. Bu sıvının beyinde fazla birikmesi felce neden olabilir.
Parazitler, virüsler, zehirli mantarlar, protozonlar menenjitin başlıca nedenleridir.

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Köpeğinizde yüksek ateş, iştahsızlık, halsiz ve bitkin hareketler, midede bulantı, yürürken acı duyma durumu, gözde oluşan sorunlar, kusma hali, kriz geçirme durumu, kondisyon kaybı, denge problemi gergin davranışlar sergileme hali, felç gibi önemli belirtiler menenjitin habercisi olabilir.

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Menenjit tedavisi uzun süren, ciddiyetle takip edilmesi gereken bir hastalıktır. İyileşmede başarı veteriner hekiminizin tedavi protokolüne uymanızla doğrudan ilgilidir.
Menenjit tedavisinde hastalık etkenine göre tedavi şekli farklılaşacaktır. Tanıdığınız menenjitli hayvana başka bir tedavi uygulanmış olması kafanızı karıştırmasın. Hekiminize güvenin, o da evcil hayvanınızı sağlığına kavuşturmayı en az sizin kadar istiyordur.
Sağlıkla kalın...

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