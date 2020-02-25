Son yüzyılın en önemli hastalıkları arasında yer alıyor kanser.
Bulaşıcı olmamasına rağmen binlerce kişiye kanser teşhisi konuluyor. Hastalıktan erken teşhisle hayatı kurtulan da var, savaşı kaybeden de.
Kanser bir uzuv ya da organdaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan tümörler şeklinde kendini gösteren bir hastalıktır. Hücre bölünmesi vücudun yapısal bir sürecidir ancak DNA’da meydana gelen bazı hasarlar nedeniyle denetimsiz hale gelir.
Hemen hemen her organda görülebilmesi nedeniyle 100’den fazla çeşit kanser türü ortaya konulmuştur.
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Kanser sadece insanları etkileyen bir hastalık değildir. Kedi ve köpeklerde de kanser görülebilmektedir.
10 yaşındaki kedilerin ölüm sebeplerinin yarısını kanser oluşturmakla birlikte genç ve yavru hayvanların da yakalanma riski vardır.
Kedi ve köpeklerde tümörlerin fark edilme ve muayene edilmesi kolay olsa bile tüm kanser tipleri, vücut yüzeyinde tümör kitlesi şeklinde bulunmazlar. Nedeni tespit edilemeyen kilo kaybı, tüy dökümü, iştahsızlık, yutkunma zorluğu, ishal, hareket güçlüğü gibi bulgular da bazen kanserin habercisi olabilmektedir. Evcil hayvanlarda en çok görülen kanserlerin başında rahim ve yumurtalık kanserleri, testis kanserleri, meme kanseri gelmektedir. Erken kısırlaştırılan hayvanlarda yumurtalık, rahim ve testis kanserleri görülmez.
Kanserlerde erken teşhisin önemi tartışılmaz. Görüntülemeler, laboratuar testleri kesin tanı koymamızı kolaylaştırır. Biyopsi ile kitlenin türüne ve tedavi sürecine karar veririz. Olası tümörleri küçük haldeyken temizlememiz daha kolaydır ve iyileşme ihtimali yüksektir. Kemoterapiyle bazı tümörlerin geriletilmesi hatta tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayabiliriz.
Sağlıkla kalın...
Kanser hayvanların da korkulu rüyası
Son yüzyılın en önemli hastalıkları arasında yer alıyor kanser.
Bulaşıcı olmamasına rağmen binlerce kişiye kanser teşhisi konuluyor. Hastalıktan erken teşhisle hayatı kurtulan da var, savaşı kaybeden de.
Kanser bir uzuv ya da organdaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan tümörler şeklinde kendini gösteren bir hastalıktır. Hücre bölünmesi vücudun yapısal bir sürecidir ancak DNA’da meydana gelen bazı hasarlar nedeniyle denetimsiz hale gelir.
Hemen hemen her organda görülebilmesi nedeniyle 100’den fazla çeşit kanser türü ortaya konulmuştur.
*
Kanser sadece insanları etkileyen bir hastalık değildir. Kedi ve köpeklerde de kanser görülebilmektedir.
10 yaşındaki kedilerin ölüm sebeplerinin yarısını kanser oluşturmakla birlikte genç ve yavru hayvanların da yakalanma riski vardır.
Kedi ve köpeklerde tümörlerin fark edilme ve muayene edilmesi kolay olsa bile tüm kanser tipleri, vücut yüzeyinde tümör kitlesi şeklinde bulunmazlar. Nedeni tespit edilemeyen kilo kaybı, tüy dökümü, iştahsızlık, yutkunma zorluğu, ishal, hareket güçlüğü gibi bulgular da bazen kanserin habercisi olabilmektedir. Evcil hayvanlarda en çok görülen kanserlerin başında rahim ve yumurtalık kanserleri, testis kanserleri, meme kanseri gelmektedir. Erken kısırlaştırılan hayvanlarda yumurtalık, rahim ve testis kanserleri görülmez.
Kanserlerde erken teşhisin önemi tartışılmaz. Görüntülemeler, laboratuar testleri kesin tanı koymamızı kolaylaştırır. Biyopsi ile kitlenin türüne ve tedavi sürecine karar veririz. Olası tümörleri küçük haldeyken temizlememiz daha kolaydır ve iyileşme ihtimali yüksektir. Kemoterapiyle bazı tümörlerin geriletilmesi hatta tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayabiliriz.
Sağlıkla kalın...