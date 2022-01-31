Kaçak ilaçlar FIP’e çare mi?

Sistemde açılan stok güncelleme adımı milyonluk kaçak ilaç pazarına adeta hediye gibi oldu.
10 gün önce satın aldığınız bin doz ilacı 5 dakikada stokunuzdan düşüp, sistem dışı bu ilaçları istediğiniz kişilere el altından satabilirsiniz.
*
İlacı sığır çiftliğine satarsınız, oradaki görevli kafasına göre ilaçları uygular. Ette ilaç kalıntısı olmuş, çocuklar ya da hastalar bu etten yemiş kimin umurunda. Ya da süt sığırlarında kontrolsüz ilaç tüketiminin neden olacağı sağlık sorunlarını kendine dert edinen var mı?
Madem stok güncellemeye izin verilecekti bir kaç kutu kedi köpek ilacını düşmedi diye ceza kesilen meslektaşlarımızın suçu ne? Üstelik halk sağlığına yönelik bir tehdit ortada yokken.
Bu işin depo ayağına değinmeden geçmeyeyim. Depoların birçoğunun paravan veteriner kliniği var. İlacı kendi kliniklerine faturalandıracaklar. Klinik stoktan düşecek ve işte size ilaç takip sistemi dışında ilaçlar.
*
Yavrular, gebeler ve emzirenlerin durumu merak konusu.
Dişi ya da erkek fark etmeksizin yetişkinler ile 5. ayını tamamlamış yavruların kısırlaştırılması şart. Mikroçipi takılacak, karnesi düzenlenerek sahibinin TC kimlik numarası ile Petvet sistemine kaydedilecek.
*
5 aylıktan küçük yavruların da kaydettirilmesi gerekiyor. Bu yavrular zamanı geldiğinde kısırlaştırılmak zorunda.
Amerikan Staffordshire Terrier ve American Bully dışındaki ırklardan gebe ve yeni doğum yapmış hayvan sahiplerini ceza bekliyor.
Hayvanlarla ilgili ne yapılacağına ilişkin net bir bilgi yok.
Tehlikeli ırklar içerisine sonradan dahil edilen Amerikan Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler yönetmeliğin çıktığı 07.12.2021 tarihinden önce gebe kaldıysa doğum yapması ve yavruların 4 aylık olması beklenecek.
Onları nereye gidersek yanımızda götürüyor, yalnız bırakmıyoruz.
Peki, başka bir ülkeye giderken evcil hayvanlarımızı götürebilir miyiz?
*
Avustralya dışında diğer ülkelere gerekli prosedürleri tamamlayarak kedi ya da köpeklerimizi götürmek mümkün.
Katı kuralları olan Avustralya ülkemizden hayvan girişine hiçbir şartta izin vermiyor.
Bazı istisnai farkları olmakla birlikte yurt dışı çıkış işlemlerinin en önemli kısmı kuduz titrasyon testi.
Kandan bakılan bu testle kuduz antikor seviyesi ölçülüyor. Ankara Etlik’te bulunan devlet laboratuvarı testte tek yetkili.
Testislerin bir ya da ikisinin keseye inmemiş olması anlamına gelir.
Köpeklerde daha sık gördüğümüz bu durum hayati risk oluşturmadığından erkenden müdahale etmeye gerek yoktur.
*
2 aylık bir evcil hayvanda testislerin normal pozisyonunda olması beklenir.
Bazen ileriki aylarda keseye inmesi muhtemeldir.
Kriptorsit teşhisi konulan hayvanlar kızgınlık gösterebilir, eşleşebilir.
Tek testisin kesede olması üreme sürecinin devam etmesi açısından yeterlidir. Eşleşme sonrası gebelik gelişebilir, testislerden bir ya da ikisinin karın boşluğunda kalmasının yol açabileceği en önemli sorun kistleşmesidir.
Fiziken ve ruhen sağlıklı bir kedi bazı istisnalar dışında kum kabını kullanır. Kumun kirli olması, kum kabına sığamama, girip çıkarken zorluk yaşama, kabın yerinin değişmesi ile mama ve suyuna yakın olması durumlarında kum dışına idrar ve dışkı yapabilir.
Kedinizi rahatsız eden durumu değiştirdiğinizde sorun çözülür.
*
Erkek, kısırlaştırılmamış yetişkin kediler kızgınlık dönemlerinde gelişigüzel noktaları işaretleyebilir. Bu sorun kısırlaştırma ile kesin çözüme ulaşır.
Tüm bunlar olmaksızın tuvalet dışına yapıyorsa bir hastalıktan bahsedilebilir. İdrar sıklığı, rengi, kıvamı hastalığı tespitte yönlendirici olacaktır.
Böbrek hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, mesanede kum veya taş, mesanede yapısal bozukluklar ve şeker hastalığı idrar problemleriyle kendini belli eder.
Çok sık idrara çıkma, kan gelmesi, yaparken zorlanma, acı hissi, hiç yapamama ve kaçırma ciddiye alınması gereken durumlardır.
Sosyal medya gruplarında da kendine yer buluyor.
Kastedilen bir yasal zorunluluk ise kuduz aşısı için geçerli. Bu aşıyı yaptırmanızı devlet size şart koyuyor. Bulaşıcı, zoonoz ve ölümcül bu hastalığa karşı aşı yaptırmama lüksünüz yok.
Antiparaziter ilaçlar, kediler için karma ve luekemia, köpekler için karma, bronshine, parvo, corona, distemper aşıları yasal olarak zorunlu değil ama sağlık için zorunlu.
Evcil hayvanınıza yasal erk zorlamadığı için aşı yaptırmayanlar, kendi seçimini yapamayan evcil hayvanlarını ateşe atıyor.
Bu aşılarla koruma altına alınabilecek hastalıklar yüzünden her yıl yüzlerce hayvan hayatını kaybediyor.
‘Benim hayvanım aşısız gayet sağlıklı, evdeki kediye nereden hastalık bulaşacak, falanca aşıdan kaç hayvan öldü’ gibi sosyal medya safsatalarına itibar etmeyin.
Meslek hayatım boyunca binlerce aşı yaptım ama aşı olduğu için tek bir evcil hayvanın öldüğünü görmedim.
Kliniğimizin kapalı olduğu zamanlarda acil olarak tanımlayabileceğimiz ‘araç çarpması, yüksekten düşme, kanamalı yaralanmalar, bilinç kaybı, zehirlenme, böcek sokması, yanıklar’ gibi durumlarda hasta sahibine yardımcı olabilmek isteriz.
*
Acil durum dışında telefonla arayanlar, diğer iletişim kanallarıyla fotoğraf-video gönderenler de bir hayli fazla.
3 gündür ishal olan kedi için gece 23.00’te dışkı fotoğrafı göndermek, evde oynarken ensesindeki küçük kızarıklık için pazar sabahı 09.10’da aramak, birkaç kez arka arkaya hapşırdığı için sabaha doğru video atmak, muayene için davet edildiğiniz halde gitmeyip gece panikle aramak...
*
Tüm bunlar bitmeyen mesai, bölünen uyku, babasıyla oyun keyfi bozulan evlat, yarım kalan dost muhabbeti demek.
Biraz empati yaparsak her şey çok daha kolay olur.
Aşı karşıtlığı pet sektöründe oldukça yaygın. Kendi hayvanına aşı yaptırmayıp sağlığıyla oynadığı yetmezmiş gibi, sosyal medya sayfalarında ‘aşı gereksiz, ben hiç yaptırmam gayet sağlıklılar’ önermesiyle kafa karıştıranlar bir hayli fazla. ‘Dişlerimi fırçalamam ama çürük değiller o halde dış fırçalama gereksizdir’ savunmasından hiçbir farkı yok.
Bu yorumlardan etkilenip yaptırmamaya karar verenlerin içlerindeki aşı karşıtlığını açığa vurdukları aşikar.
Mağdur olanlar ise bu kişilerin ellerine düşen masum hayvanlar.
*
Aşılardan maddi yönünü düşünerek kaçınanlar, erteleyenler var. Evcil hayvanları hastalanınca çıkan masrafı duyunca pişmanlık duysalar bile iş işten geçmiş oluyor.
Karma aşı yavru hayvana 2 doz olarak uygulanıyor. 2-3 hafta arayla yapılan aşının toplam maliyeti 300 TL civarı. Yetişkinlere tek doz yapılıyor. Karma aşının koruyucu olduğu hastalıklara yakalanan patili dostlar için 8-10 kat para harcanıyor. Üstelik manevi yıpranmanın bir karşılığı yok.
*
Yaşadıkları üzüntüye şahit olmak bizler için oldukça zor.
İşimiz tüm imkanları seferber edip yaşatmak elbette. Kimi durumlarda tüm çabalara rağmen evcil hayvanlar hayatını kaybedebiliyor.
*
Özellikle bağışıklığı zayıf, henüz aşıları yapılmamış yavrular viral hastalıklarla savaşı kazanamayabiliyor.
Bu hastalıklardan bazılarına karşı aşılarla güçlü bağışıklık oluşturabiliriz.
Aşı öncesi dönemde riski azaltmak için iyi beslenme, sağlıklı izole edilmiş barınma ortamı gereklidir.
*
Bu tercih tüm toplumu etkileyecek bir süreçtir.
Masallar, şarkılar, oyuncaklar, çizgi filmler sevimli hayvanlarla ilgilidir.
Küçük alınganlıklar dışında kavga yoktur, kötülük yoktur.
Sevecen ayılar, kedilere yardım eden köpekler, kuşlarla oynayan kediler, kurtla arkadaş kuzular...
Tüm bunlar çocuğun içindeki karşılıksız sonsuz sevgiyi yeşertir.
*
Sokakta gördüğü hayvanlara heyecanla, sevgiyle bakar. Bu tam bir kırılma noktasıdır.
Pandemiyle birlikte başlayan veteriner sağlık sektörünün aşı yetersizlikleri, hayatın normal seyrine dönmesine rağmen temin edilemiyor.
Kedi karma aşısı uzun süredir yok.
*
Tek firmanın ilacı Türkiye pazarına kısıtlı sayıda giriyor, bazı depolara oradan da komik denecek rakamlarda kliniklere dağıtılıyor.
Depoların gelen aşıların bir kısmını kendilerince hattı sayılır müşteriler için elde tuttuğunu biliyoruz.
Özellikle İç Anadolu bölgesinde kanatlı ya da çiftlik hayvanları hekimliği yapan bazı kliniklerin depolardan alarak el altından 80 ila 120 TL arasında sattığını da sattığını biliyoruz.
Bu süreçte kaç kedinin koruyucu sağlık hakkından mahrum kaldığı, kalacağı ya da hayatını kaybedeceği kimsenin umurunda değil.
Kuru ve sert öksürük hastalığın en belirgin semptomları arasındadır.
Öksürüğün devamında öğürme ve boğaz tıkanması başlar.
Hapşırma, burun ve göz akıntısı, hırıltılı solunum, soluk alıp vermede güçlük eşlik eden belirtilerdir.
*
Bordetella bronchisptica ve canine parainfluenza virüslerinin neden olduğu bu hastalığı yetişkin köpekler rahatça atlatabilirken, yavrularda durum daha risklidir.
Bronchpneum (akciğer enfeksiyonu,) şekillenen yavrularda yüksek ateş, kusma, kilo kaybı görülebilir.
Solunum yolu hastalıklarında bulaşma kolaydır bu nedenle belirti gösteren köpeklerin izole edilmesi gereklidir.
Hematom kulakta da görülebilir.
Kulak kanalını kapatacak büyüklükte olması ciddi bir sorundur.
Büyük çaplı hematomlar kulakta ağırlık yaparak kulak şeklinin bozulmasına neden olabilir.
*
Hematom kedilerde nadiren görülür, köpeklerde oluşma riski daha yüksektir.
Kendi kendine iyileşebilmesi mümkün olsa da kulakta kalıcı deformasyonlara neden olabilir.
Köpeğinizin kulağında şişlik gözlemlediyseniz, kafa sallama ve kaşıma hareketi sıklaştıysa hemen veteriner hekimine götürmek gerekir.
Kedi ve köpeklere zorunlu olacak kimliklendirme süreci mikroçip takılmasıyla başlıyor.
Nereden sahiplenildiği fark etmeksizin köpeklerin bu yıl sonuna, kedilerin ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip uygulaması tamamlanmış olacak.
Deri altına özel enjektörü ile yerleştirilen mikroçip ile hayvan benzersiz bir kimlik numarasına sahip olacak.
Bu numara sahibinin TC kimlik numarasıyla eşleştirilecek.
*
Mikroçiple birlikte aşı karneleri değişiyor. Mavi pet pasaportunun rengi yeşile dönüyor.
Hologramlı olduğu için karnedeki sahibi değiştirmek mümkün olmayacak. Evcil hayvanın bir başka kişiye sahiplendirilmesi durumunda veteriner hekim tarafından tutanak düzenlenecek.
Bu soruyu yavru ya da yetişkin ilk kez evcil hayvan sahiplenenlerden sıklıkla duyuyoruz.
Sosyal medya gruplarında da kendine yer buluyor.
Kastedilen bir yasal zorunluluk ise kuduz aşısı için geçerli.
*
Bu aşıyı yaptırmanızı devlet size şart koyuyor. Bulaşıcı, zoonoz ve ölümcül bu hastalığa karşı aşı yaptırmama lüksünüz yok.
Antiparaziter ilaçlar, kediler için karma ve luekemia, köpekler için karma, bronshine, parvo, corona, distemper aşıları yasal olarak zorunlu değil ama sağlık için zorunlu.
*
Zehirlenme şiddeti maruziyet miktarı, süresi ve içeriğe göre değişebilir.
Kusma, ateş, titreme, denge kaybı, ishal, kasılma ve felç zehirlenme belirtileri arasındadır. Dostunuzun zehirlendiğini düşünüyorsanız, toksik bir maddeyi ağız solunum yoluyla aldığını fark ettiyseniz zaman kaybetmeden veteriner kliniğine götürmelisiniz.
ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR
Zehirlenme basit bir hastalık değildir. Kaybedilen zaman hayvanın ölümüyle sonuçlanabilir.
Zehirlenme tedavisinde toksik etkenin bilinmesi işleri kolaylaştırır. Varsa antidotu verilerek zehir etkeni baskılanır. Her zehrin panzehiri yoktur. Kimyasal maddelerden kaynaklı zehirlenmelerde toksik bağlayıcı ilaçlar kullanılsa bile olumlu sonuçlar alınmayabilir.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN
Üretime dayalı iş yerlerinde bakılan evcil hayvanlar, kimyasal zehirlenme riski ile karşı karşıyadır. Bu hayvanların üretim ve depolama alanının dışında korunaklı biçimde barındırılması şarttır.
Hücre dışı kalsiyum seviyesindeki düşüklük nedeniyle dolaşım sistemindeki kalsiyum ciddi oranda düşer.
Doğumdan 2-3 hafta sonra genelde ortaya çıkması beklense de son 2 vakamızda olduğu gibi doğumu seyreden birkaç gün içinde de semptomları ortaya çıkabilir.
*
Hastalığın yetersiz beslenen köpeklerde görülme riski yüksektir.
Vitamin ve mineral eksiklikleri bulunan bu hayvanlarda, hamilelikle beraber eksiklik daha da artar.
Vücut depoladığı mineralleri yavrulara aktarır. Emzirme döneminde kalsiyum ve fosfor süt üretiminde harcanır.
*
Bazen bu yaşamsal fonksiyon bozulabilir. Nefes alıp vermeyi güçleştiren durumlardan biri diyafram fıtığıdır. Karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran bir kas yapısı olan diyafram; çeşitli travmalar sonucu bozulursa, karın boşluğuna yerleşik organlar göğüs boşluğuna girebilir ve akciğerler üzerinde istenmeyen bir baskı oluşturur. Akciğerlerin solunum kapasitesi azalır.
*
Yüksekten düşme, araba çarpması, darbe alma gibi durumlar diyaframda oluşan hasarların önemli nedenlerindendir.
Diyafram fıtığında ana semptom solunum güçlüğüdür. Bu şikayetle gelen hastalarımıza fiziki muayene sonrası, radyolojik incelemeler yaparız.
Kesin tanı diyafram fıtığı ise cerrahi müdahaleyi planlamak gerekir. Yüksek riskli bir operasyondur bu nedenle anestezide inhalasyon yöntemini kullanırız.
*
Hasta başı monitörü ile hastanın yaşamsal fonksiyonlarını sürekli takip ederiz. Operasyon sonrası hastaya uygun süre klinik koşullarında bakarız.
Hekimi yanlış ya eksik bilgilendirmenin, gerçekleri saklamanın tek zararını patili dostunuz görür.
*
Evcil hayvan neyle besleniyor, mamayla besleniyorsa mama dışında bir şey verildi mi? Kaç gündür bu durumda, herhangi bir bitkisel uygulama ya da ilaç kullanıldı mı? Barınma koşulları nasıl? İlk kez geldiyse aşı yaptırıldı mı gibi sorulara içtenlikle yanıt vermeniz gerekir.
Bir hayvan ishalse bunun bir çok nedeni olabilir. Bulaşıcı ve öldürücü hastalıklar bir yana kötü beslenme, pis sulardan içilmesi, kimyasallar, metal tozları gibi etkenler ishale neden olabilir. Kötü barınma koşullarındaki hayvanlarında ishal olması muhtemeldir. Sorarsanız hepsi kuru mama yiyor, temiz su içiyor, hijyenik bir ortamda barınıyordur.
*
Aşılarla ilgili en yaygın savuşturma yöntemi ‘ne gerekiyorsa yaptık, eksiği yok’ cümlesi olsa gerek.
Bulaşıcı hastalıklar kusmaya neden olabileceği gibi kedilerde kıl topağı problemi, hem kedi hem köpeklerde herhangi bir yabancı cismin yutulmuş olması kusmaya neden olabilir. Özellikle köpeklerde kemikler benzer sonuçlar ortaya çıkarır. Eğer kemik verildiyse bunun saklanmasının kimseye bir faydası olmaz. Kliniğimizde tedavisi tamamlanan köpekte sahibinin bilgi vermemesi, röntgenlerde kemik parçaları görüntülenmesinin ardından ‘ben yerken görmüştüm’ demesi en basit örneklerinden biri.
Kaçak ilaçlar FIP’e çare mi?
Kedilerde ölümcül ve bulaşıcı hastalık olan FIP her yıl çok sayıda sahipli ve sahipsiz hayvanın hayatını kaybetmesine yol açıyor.
Hemen hemen tüm hayvanlarda bulunabilen koronavirüsün mutasyona uğraması ile ortaya çıkan bu hastalığın spesifik bir tedavisi ve aşısı yok.
İtirazları duyar gibi oluyorum: ‘FIP tedavisi edilebilir, sadece ilaçları ithal ve çok pahalı.’
*
Türkiye’de ruhsatlandırılmış, kullanım izni olan bir ilaç yok.
Bu ilaçlar kaçak yollarla getiriliyor.
Veteriner hekiminiz FIP teşhisi koyduğu hayvanınız için tedavi seçeneği sunmuyorsa iş bilmediği ya da ithal ilaca para vermek istemediği için değildir.
Etkinliği kesin olarak bilinmeyen kaçak ilaçların ortada olmasıdır.
*
Hastalığın iki seyri vardır; taşıyıcı dönem ve hastalık dönemi. Taşıyıcılar hastalık belirtisi göstermez, hayatlarını normal biçimde devam ettirirler.
Hastalığın yayıcısı durumundadırlar. Hasta olanları ise acısı ve zor bir süreç beklemektedir.
FIB kuru ve ıslak dönem olarak seyreder.
Her ikisinde de iştahsızlık, zayıflama, kilo kaybı, sarılık, ateş, ishal, denge bozuklukları görülebilir. Islak dönemde karın boşluğunda sıvı birikir. Karın genişler, iç organlara bası yapar ve solunumu güçleştirir.
Özellikle yavrularda kısa sürede ölüme neden olabilmektedir.