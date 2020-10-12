Irkıyla değil sağlığıyla ilgileniyoruz

Canlıların hayati öneme sahip iç organlarından biri karaciğerdir. Vücutta tek başına çok büyük işler başarır.

Kendini yenileyebilme istisnalar hariç en zor durumlarda bile görevini yerine getirebilme gücüne sahip karaciğer neden bu kadar önemli?

Kanı filtreleyerek temizlemek, kandaki kolesterol miktarını kontrol etmek, hormonları üretmek ve dengelerini korumak vücudun kendini onarmasına yardımcı kimyasalları üretmek, sindirilmiş gıdayı işleyerek vücut için gerekli vitamin ve mineraller ile şekeri açığa çıkarıp depolamak, enerji depolayarak ihtiyaç duyulduğunda kullanıma sunmak, bağırsaktaki gıdaların parçalanmasını sağlayan safrayı üretmek, vücudu zehir ve toksinlerden arındırmak, ilaçları parçalamak, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmak karaciğerin yüzlerce görevinden sadece bazıları.

Evcil hayvanınızın karaciğerinin bu görevlerden bazılarını yapamadığını, eksik yaptığını ya da zorlandığında neler olabileceğini kısa bir süre düşünün. Ne kadar korkutucu değil mi!

O halde sağlıklı bir yaşam sürmesi için karaciğerine çok çok iyi bakmanız gerekecek.

Evcil hayvanımızın karaciğerine iyi bakmak için doğru ve dengeli besleme önemli.

Yaşına ve durumuna uygun mamadan ihtiyacı kadar vermek beslenme için yeterli. Aşırı beslemek, şekerli ve tuzlu gıdalar yedirmek, sürekli protein değeri oldukça yüksek gıdaları vermek karaciğerde metabolik bozukluklara neden olabilir.

Uzun süreli açlık durumu da karaciğer fonksiyonlarının bozulmasında ciddi etkisi olan bir süreçe.

