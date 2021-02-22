Hayvanlarımız da kanser olabiliyor

Evlat sahibi olmak isteyen her anne baba için en güzel haberlerden biridir hamilelik. Karmaşık duygular, heyecan, hayaller, planlar.

Eğer bir evcil hayvan besliyorsanız bu duygulara biraz endişe de eklenebilir. Kedinizin, köpeğinizin, kuş ya da kemirgen hayvanınızın hamilelik sürecinde tehlike oluşturup oluşturmadığı kafanızı kurcalayabilir.

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Kedilerden insanlara bulaşabilen en önemli hastalık ‘Toksoplasma enfeksiyonu’dur. Toksoplazma enfeksiyonundaki etken ‘Toksoplasmosis Gondi’ adındaki bir parazittir. Toksoplasma özellikle kedi dışkıları ile bulaşmış sebze ve meyve türü gıdaların iyi yıkanmaması veya iyi pişirilmemesi yolu ile insanlara geçen bir parazit türüdür. Bulaştığında düşük, erken doğum ve bir takım anomalilerin (sakatlıkların) ortaya çıkmasına neden olabilir.

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Toksoplasma enfeksiyonun bir diğer kaynağı da enfekte olmuş yeşil sebzeleri yiyen sığırların etlerinin insanlar tarafından iyi pişirilmeden tüketilmesidir.

Korunma yolu öncelikle evcil hayvanı korumaktır. Çiğ besinlerden uzak tutmak, antiparaziter ilaçlarını yaptırmak, sokakla temasını kesmek faydalı olacaktır. Yine de emin olmak isterseniz veteriner hekiminizden test yapmasını talep edebilirsiniz.

Kuşlardan insanlara en fazla bulaşma olasılığı olan hastalık ‘Psittakozis’ adı verilen bir enfeksiyondur. Hemen hemen her kuş türü ‘Clamidya Psittaci’ adı verilen bir mikroorganizmanın neden olduğu bu hastalığın taşıyıcısı olabilmekle birlikte en sık papağanlardan bulaşır. Bugüne kadar hamilelikte görülen psittakozis enfeksiyonu sayısı son derece azdır.

