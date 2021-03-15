Hayatını riske atmaya hakkımız yok

Vücudumuzun herhangi bir yerinde kitle belirlemesi bizler için ne kadar endişe vericiyse kedi ve köpeklerimiz için aynısı geçerlidir.

Kulağa rahatsız edici gelse de kanser evcil hayvanlarda da yaygın olarak görülebiliyor.

Meme tümörleri, yumurtalık ve testis tümörleri, lenf yumrularında kitle kanser işareti olabilir. Vücudun diğer yüzeylerinde de zaman zaman kistlere çıkması olasıdır.

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Bir kitle varlığını tespit ettiğinizde yapılması gereken ilk iş veteriner hekim köntrolüne götürmektir.

Sizin pek de ciddiye almadığınız tümörler tehlikeli bir kanserin habercisi olabilir.

Şüpheli olarak kliniğimize gelen hastalarımız için ilk yapmak istediğimiz patolojik incelemedir. Kitleden küçük bir parça bazen de tamamını alarak tipinin belirlenmesi için üniversite laboratuarına göndeririz. Oradan gelen kapsamlı rapor bize izlememiz gereken yolu çizer.

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