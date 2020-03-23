Evcil hayvanlarla yaşamı sınırlandırmak kolay

Bugünlerde evde kalmak hepimiz için en doğrusu. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak, bir ihtiyaç varsa hızlıca halledip dönmek önem taşıyor.
Evcil hayvan sahibiyseniz sokağa daha az çıkmak için yapabilecekleriniz var. Kedi kumunu, mamasını, köpeğin mamasını stoklu alarak sık sık evcil hayvan marketine gitme durumunu ortadan kaldırabilirsiniz. Yaş ve kalıtsal hastalıklar yönünden daha riskli aile üyelerinizin, komşularınızın evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını da karşılayabilir, rutin uygulamalarını kendinizinkiyle birlikte yaptırabilirsiniz.
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Köpekler tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda giderirler. Aynı zamanda bir gezinme, enerji atma şansıdır ancak bu dönemde hızlıca geri dönmek yerinde olacaktır. Köpeğinizin enerjisini atması için evde oyunlar oynayabilir, dışarı çıktığınızda daha tempolu bir hızda yürüyebilirsiniz. Köpeklerinizin özellikle sosyalleşmesi önemlidir ancak bunun askıya alınması gereken olağanüstü bir dönemdeyiz. Park ve bahçelerde buluşmamak önerimizdir.
Evcil hayvanınızın kısa aralıklarla zamanı gelen, gelecek aşıları varsa ikisinin ortasında bir zamanda veteriner hekiminizle bulaşarak uygulamaları tek seferde yaptırabilirsiniz.
Evcil hayvanınızda bir durum değişikliği gördüğünüzde hemen kliniğe gitmek yerine telefonla bilgi alabilir, hekiminiz gerekli görüyorsa gidebilirsiniz. Bazen çok basit, müdahale istemeyen durumlarda bile panik yapılabiliyor.
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Gerçekten ciddi ve riskli bir durum varsa veteriner hekimine götürmeniz gerekebilir. Kendinizi korumaya almalı, işinizin daha hızlı bitmesi için sorulara eksiksiz ve doğru bilgi vermelisiniz. Doğru anamnez teşhisi her zaman kolaylaştıracaktır.
Tırnak kesimi, ilaç içirilmesi gibi işlemler için veteriner kliniğine gitmemeniz yerinde olacaktır. Bu işlemleri evde yapmanız doğru olandır.
Herkese büyük sorumlulukların düştüğü bir dönemdeyiz. Duyarlı olalım zorunlu olmadıkça evde kalalım. Sağlıkla kalın...
Evcil hayvanlarla yaşamı sınırlandırmak kolay
Bugünlerde evde kalmak hepimiz için en doğrusu. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak, bir ihtiyaç varsa hızlıca halledip dönmek önem taşıyor.
Evcil hayvan sahibiyseniz sokağa daha az çıkmak için yapabilecekleriniz var. Kedi kumunu, mamasını, köpeğin mamasını stoklu alarak sık sık evcil hayvan marketine gitme durumunu ortadan kaldırabilirsiniz. Yaş ve kalıtsal hastalıklar yönünden daha riskli aile üyelerinizin, komşularınızın evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını da karşılayabilir, rutin uygulamalarını kendinizinkiyle birlikte yaptırabilirsiniz.
*
Köpekler tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda giderirler. Aynı zamanda bir gezinme, enerji atma şansıdır ancak bu dönemde hızlıca geri dönmek yerinde olacaktır. Köpeğinizin enerjisini atması için evde oyunlar oynayabilir, dışarı çıktığınızda daha tempolu bir hızda yürüyebilirsiniz. Köpeklerinizin özellikle sosyalleşmesi önemlidir ancak bunun askıya alınması gereken olağanüstü bir dönemdeyiz. Park ve bahçelerde buluşmamak önerimizdir.
Evcil hayvanınızın kısa aralıklarla zamanı gelen, gelecek aşıları varsa ikisinin ortasında bir zamanda veteriner hekiminizle bulaşarak uygulamaları tek seferde yaptırabilirsiniz.
Evcil hayvanınızda bir durum değişikliği gördüğünüzde hemen kliniğe gitmek yerine telefonla bilgi alabilir, hekiminiz gerekli görüyorsa gidebilirsiniz. Bazen çok basit, müdahale istemeyen durumlarda bile panik yapılabiliyor.
*
Gerçekten ciddi ve riskli bir durum varsa veteriner hekimine götürmeniz gerekebilir. Kendinizi korumaya almalı, işinizin daha hızlı bitmesi için sorulara eksiksiz ve doğru bilgi vermelisiniz. Doğru anamnez teşhisi her zaman kolaylaştıracaktır.
Tırnak kesimi, ilaç içirilmesi gibi işlemler için veteriner kliniğine gitmemeniz yerinde olacaktır. Bu işlemleri evde yapmanız doğru olandır.
Herkese büyük sorumlulukların düştüğü bir dönemdeyiz. Duyarlı olalım zorunlu olmadıkça evde kalalım. Sağlıkla kalın...