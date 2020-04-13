Geçtiğimiz hafta sonunu kapsayan Covit-19 pandemisine bağlı sokağa çıkma yasağı panik havasına neden oldu.
Daha önce yasakla karşılaşmayan yaş gruplarının kafasının en çok karıştığı konu acil sağlık durumlarında ne yapacağıyla ilgiliydi. Açıklamanın ardından kronik hastalığı olan, ileri yaşta, günlük ilaç ve serum tedavisi devam eden kedi köpek sahiplerimizden çokça telefon aldık. Sağlık hizmeti kapsamında olduğundan veteriner kliniklerinin serbest olacağını tahmin etsek bile genelge yorumlamasından kaynaklı kafa karışıklığı oldu. Açık olacak işyerlerine ait genelgede aşağıdaki ifade yer alınca Bursa’da liste oluşturulacağı bilgisi verildi.
- Her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere valiilik/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonları ve veteriner klinikleri
Bunun yanlış yorumlandığını, başka illerde böyle bir uygulama olmadığını da biliyorduk, gecenin ilerleyen saatlerinde veteriner kliniklerinin yasak kapsamı dışında olduğu bilgisi geldi.
Klinik açık ancak acil durum bile olsa ‘izin alınması’ gerektiğini unutmayın. Önce veteriner kliniğini arayarak açık olduğuna emin olun çünkü inisiyatif kullanarak kliniğini açmamış meslektaşlarımız olabilir. Açıksa 155-156 gibi acil destek numaralarını arayarak durumunuzla ilgili bilgi verin. Oradan yapılacak yönlendirmeye göre yola çıkın. Bölgenize yakın, hızlı ulaşabileceğiniz bir yeri tercih etmeniz de faydalı olacaktır.
‘Cezasına razıyım yeter ki bir an önce gideyim’ düşüncesindeyseniz lütfen sakin olun. Sokakta, çevirme noktasında sizi durduran kolluk gücü Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca para cezası keseceği gibi ikametgahımıza dönüşünüzü de sağlayacaktır. Panikle atılan adımlar evcil hayvanınızın sağlığını daha da tehlikeye atacak, sizi maddi ve manevi olarak yıpratacaktır.
Sağlıkla kalın…
Evcil hayvanlarınız için her koşulda görevdeyiz
Geçtiğimiz hafta sonunu kapsayan Covit-19 pandemisine bağlı sokağa çıkma yasağı panik havasına neden oldu.
Daha önce yasakla karşılaşmayan yaş gruplarının kafasının en çok karıştığı konu acil sağlık durumlarında ne yapacağıyla ilgiliydi. Açıklamanın ardından kronik hastalığı olan, ileri yaşta, günlük ilaç ve serum tedavisi devam eden kedi köpek sahiplerimizden çokça telefon aldık. Sağlık hizmeti kapsamında olduğundan veteriner kliniklerinin serbest olacağını tahmin etsek bile genelge yorumlamasından kaynaklı kafa karışıklığı oldu. Açık olacak işyerlerine ait genelgede aşağıdaki ifade yer alınca Bursa’da liste oluşturulacağı bilgisi verildi.
- Her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere valiilik/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonları ve veteriner klinikleri
Bunun yanlış yorumlandığını, başka illerde böyle bir uygulama olmadığını da biliyorduk, gecenin ilerleyen saatlerinde veteriner kliniklerinin yasak kapsamı dışında olduğu bilgisi geldi.
Klinik açık ancak acil durum bile olsa ‘izin alınması’ gerektiğini unutmayın. Önce veteriner kliniğini arayarak açık olduğuna emin olun çünkü inisiyatif kullanarak kliniğini açmamış meslektaşlarımız olabilir. Açıksa 155-156 gibi acil destek numaralarını arayarak durumunuzla ilgili bilgi verin. Oradan yapılacak yönlendirmeye göre yola çıkın. Bölgenize yakın, hızlı ulaşabileceğiniz bir yeri tercih etmeniz de faydalı olacaktır.
‘Cezasına razıyım yeter ki bir an önce gideyim’ düşüncesindeyseniz lütfen sakin olun. Sokakta, çevirme noktasında sizi durduran kolluk gücü Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca para cezası keseceği gibi ikametgahımıza dönüşünüzü de sağlayacaktır. Panikle atılan adımlar evcil hayvanınızın sağlığını daha da tehlikeye atacak, sizi maddi ve manevi olarak yıpratacaktır.
Sağlıkla kalın…