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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Evcil hayvanlarda gebelik sonlandırma

16 Mart 2020

Kedi ve köpeklerde gebelik sonlandırma zaman zaman başvurulan bir yöntemdir.

Gebelik sonlandırma çok sık olmasa da isteğe bağlı olarak uygulanırken, müdahalelerin çoğunu zorunlu hallerde yapıyoruz.
Evcil hayvanın refahı için gebelikte önleyici bir tedbir olan kısırlaştırmayı öneriyoruz. ‘Hamile kalırsa aldırırız ne olacak’ düşüncesi kedi ve köpeğin sağlığı açısından oldukça yanlış bir yaklaşım olacaktır.
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Gebelik sonlandırmanın zorunlu olduğu durumlarda tartışılacak bir tarafı yoktur. Annenin hayati tehlikeye girecek bir hastalığının olması, annenin karnındaki yavrulara da bulaşacak FIP ve benzeri bir hastalığının olması, köpeklerde farklı büyüklükteki ırkların eşleşmesinde gebelik sonlandırma şarttır. Çoklu organ yetmezlikleri, böbrek kistleri, epilepsi gibi hastalık tanısı konulan evcil hayvanlar için hamilelik ölümle sonuçlanabilmektedir.
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Fiziksel boyutları ve kilosu açısından orta ve iri ırk sınıfına giren bir köpek ile yetişkin ağırlığı 10 kiloyu geçmeyen küçük ırk köpeğin eşleşmesi ciddi sorundur. Böyle durumlarda gebeliğin sonlandırılmasını öneririz.
Eğer çiftleşme fark edildiyse hormon tedavisi ile embriyo oluşumunun önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Bu durumda zaman kaybetmeden veteriner hekiminizle irtibata geçmenizi öneririz.
Eğer çiftleşme fark edilmediyse gebelik tespiti sonrası kürtaj gebelik sonlandırma yöntemi olarak uygulanır.
Sağlıkla kalın...

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