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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Düşmesi bir anlıktır pişmanlığı bir ömür

23 Haziran 2020

Başka bir konuyla bu hafta sizlerle buluşacaktık ancak yazıyı hazırladığımız akşam saatlerinde yaşadıklarımızla her şey alt üst oldu.

Kucaklarında bir kediyle koşarak iki kişi geliyordu. Genç çift kediyi yetiştirmeye çalışırken aynı zamanda hıçkırıklara boğulmuştu. Apartmanın 8. katından aşağı düşmüş yetişkin bir kedi. Dili parçalanmış, dişleri kırık, ayakları kırık, kaburgalarında kırık ve çatlaklar var. Dalak ve ciğerlerde kanama yoğun, solunum düzensiz. Hasta kediye müdahale etmeye çalışırken sahipleri daha da kötüleşti. Kedinin sahibi beyefendi bir anda yere yığılıverdi.

*
Hekim olarak yüksekten düşme vakalarıyla sayısız kez karşılaştığımız için tablo çok normaldi ancak sahiplerinin korkusu, acısı, pişmanlığı, gözyaşları hele ki baygınlık geçirmesi çok sık denk geldiğimiz bir durum değildi ve bizleri de derinden etkiledi. Sevdiğiniz birinin 8. kattan aşağı düşmesine tanık olmanın dehşeti tarif edilebilir gibi değil.

*
Buradan evcil hayvan sahiplerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum. Benim kedim çok sakin diye düşünmeyin. Kuş peşine, kelebek peşine atlamaya çalışabilir. Merakla dışarıyı seyrederken çok dikkatini çeken bir nesneye yaklaşmak isteyebilir. Kızgınlıkta ise karşı cins kedilerin sesi, kokusu benzer tehlikeleri tetikler.

*
Hayvanlarımızı balkonda yalnız bırakmayalım. Pencereleri, kapıları imkanı varsa yarım açalım. Buna uygun değillerse sık demirli korkuluk, sineklik ya da balkon korumalarıyla kapatalım. Düşmesi bir an, hayatını kaybederse yaşayacağınız acı, pişmanlık bir ömür sürer.
Sağlıkla kalın…

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