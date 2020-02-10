Doğru anamnez doğru teşhis

Hekimi yanlış ya eksik bilgilendirme, gerçekleri saklama huyu çok yaygın bir davranış şekline dönüşmeye başladı.
Kaçamak yapanlar, ihmalkar davrananlar, vicdan azabı duyanlarda özellikle bu hata çok yaygın. Kendini koruma içgüdüsüyle –hekime karşı neden korumak ister insan kendini anlamış değilim- gerçekler sümen altına sürülür. Bu davranış şekli zaman kaybına yol açar, hızlı teşhis ve tedavinin önündeki en ciddi engellerden biridir.
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Evcil hayvan neyle besleniyor, mamayla besleniyorsa mama dışında bir şey verildi mi, kaç gündür bu durumda, herhangi bir bitkisel uygulama ya da ilaç kullanıldı mı, barınma koşulları nasıl, ilk kez geldiyse aşı yaptırıldı mı gibi sorgulamaları hayvanın sağlığı açısından yapmak gerekir.
Bir hayvan ishalse bunun bir çok nedeni olabilir. Bulaşıcı ve öldürücü hastalıklar bir yana kötü beslenme, pis sulardan içilmesi, kimyasallar, metal tozları gibi etkenler ishale neden olabilir. Kötü barınma koşullarındaki hayvanlarında ishal olması muhtemeldir. Sorarsanız hepsi kuru mama yiyor, temiz su içiyor, hijyenik bir ortamda barınıyordur. Aşılarla ilgili en yaygın savuşturma yöntemi ‘ne gerekiyorsa yaptık, eksiği yok’ cümlesi olsa gerek.
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Bulaşıcı hastalıklar kusmaya neden olabileceği gibi kedilerde kıl topağı problemi, hem kedi hem köpeklerde herhangi bir yabancı cismin yutulmuş olması kusmaya neden olabilir. Özellikle köpeklerde kemikler benzer sonuçlar ortaya çıkarır. Eğer kemik verildiyse bunun saklanmasının kimseye bir faydası olmaz. Kliniğimizde tedavisi tamamlanan köpekte sahibinin bilgi vermemesi, röntgenlerde kemik parçaları görüntülenmesinin ardından ‘ben yerken görmüştüm’ demesi en basit örneklerinden biri.
Yaz dönemlerinde araç içinde bırakılan hayvanlarda güneş çarpması risktir. Bunu bile inkar edenlere rastladığımızı belirtmek isterim.
Bu örnekler çoğaltılıp gider. Söylemek istediğimiz hekimin hiçbir sorusu sizi yargılamak, vicdan azabı yaşatmak amacı taşımaz. Tek hedef hayvanın maruz kaldığı dış etkenlerle ilgili doğru bilgiler edinmektir. Evcil dostunuzu seviyorsanız hekiminize açık olun sağlıklı kalın…
Doğru anamnez doğru teşhis
Hekimi yanlış ya eksik bilgilendirme, gerçekleri saklama huyu çok yaygın bir davranış şekline dönüşmeye başladı.
Kaçamak yapanlar, ihmalkar davrananlar, vicdan azabı duyanlarda özellikle bu hata çok yaygın. Kendini koruma içgüdüsüyle –hekime karşı neden korumak ister insan kendini anlamış değilim- gerçekler sümen altına sürülür. Bu davranış şekli zaman kaybına yol açar, hızlı teşhis ve tedavinin önündeki en ciddi engellerden biridir.
*
Evcil hayvan neyle besleniyor, mamayla besleniyorsa mama dışında bir şey verildi mi, kaç gündür bu durumda, herhangi bir bitkisel uygulama ya da ilaç kullanıldı mı, barınma koşulları nasıl, ilk kez geldiyse aşı yaptırıldı mı gibi sorgulamaları hayvanın sağlığı açısından yapmak gerekir.
Bir hayvan ishalse bunun bir çok nedeni olabilir. Bulaşıcı ve öldürücü hastalıklar bir yana kötü beslenme, pis sulardan içilmesi, kimyasallar, metal tozları gibi etkenler ishale neden olabilir. Kötü barınma koşullarındaki hayvanlarında ishal olması muhtemeldir. Sorarsanız hepsi kuru mama yiyor, temiz su içiyor, hijyenik bir ortamda barınıyordur. Aşılarla ilgili en yaygın savuşturma yöntemi ‘ne gerekiyorsa yaptık, eksiği yok’ cümlesi olsa gerek.
*
Bulaşıcı hastalıklar kusmaya neden olabileceği gibi kedilerde kıl topağı problemi, hem kedi hem köpeklerde herhangi bir yabancı cismin yutulmuş olması kusmaya neden olabilir. Özellikle köpeklerde kemikler benzer sonuçlar ortaya çıkarır. Eğer kemik verildiyse bunun saklanmasının kimseye bir faydası olmaz. Kliniğimizde tedavisi tamamlanan köpekte sahibinin bilgi vermemesi, röntgenlerde kemik parçaları görüntülenmesinin ardından ‘ben yerken görmüştüm’ demesi en basit örneklerinden biri.
Yaz dönemlerinde araç içinde bırakılan hayvanlarda güneş çarpması risktir. Bunu bile inkar edenlere rastladığımızı belirtmek isterim.
Bu örnekler çoğaltılıp gider. Söylemek istediğimiz hekimin hiçbir sorusu sizi yargılamak, vicdan azabı yaşatmak amacı taşımaz. Tek hedef hayvanın maruz kaldığı dış etkenlerle ilgili doğru bilgiler edinmektir. Evcil dostunuzu seviyorsanız hekiminize açık olun sağlıklı kalın…