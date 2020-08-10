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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Bu işin şakası yok!

10 Ağustos 2020

Evde çocuğunuzla oyunun ortasındasınız, saat bir hayli ilerlemiş. Telefonunuzda sosyal medya uyarıları.

Olur ya acil bir durum vardır diye telefona bakmaya çalışırsınız. 5 yaşındaki kızınız ‘Baba bırak şu telefonu artık, oyun oynamaya söz vermiştiniz’ diye bir yandan çekiştirirken biri ısrarla yazmaya devam eder.
Ne olduğu anlaşılmayan bulanık bir fotoğraf gelmiştir.

Bu nedir, ne kullanalım? Dün yoktu bugün fark ettim. İnternetten baktım mantara benziyor. Evdeki şu kremi kullansam işe yarar mı? Mesajlar böyle uzayıp gider...

Hani deseniz ‘Klinikte buluşalım sizi bu kadar tedirgin ettiyse’ olumlu yanıt alamazsınız.
O an gelmesine imkan yoktur çünkü.
Evde otururken tesadüf bir kızarıklık görüp hemen telefona asılmıştır. Ne selam ne sabah. Sonunda ne bir teşekkür ne bir iyi geceler mesajı...

*

Uzun saatler çalışmak, hafta sonunuzun olmaması, keyifli bir sohbetin ortasında kalkıp gitmek, tatile hiç gidememek ya da yarıda kesmek, gece yarısı işe dönmek bunların hiç biri dert değil ama nezaketsiz mesajlar bütün keyfimi alıp götürüyor.

Üstelik fotoğraf üzerinden rastgele ilaç önermediğiniz evcil hayvan sahibi yanıtları aramak için sosyal medyanın derinliklerine dalıyor.
Gruplarda soruyor çok sayıda tavsiye alıp onları uygulamaya kalkıyor, hatta veterinerime sordum anlamadı dahi yazıyor.

Uzaktan teşhis ve tedavi yapılamayacağını, verilen anamnezin birden fazla hastalığın işareti olabileceğini, yanlış yapılacak bir uygulamanın ölüme götürebileceğini bıkmadan usanmadan meslektaşlar olarak anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz.

*

Bir fotoğrafa bakarak ilaç, tedavi önereceksek bunca yıldır bitmeyen eğitimin ne anlamı kalır.
Siz siz olun fotoğrafa bakarak ilaç önerisinde bulunan kişi unvanı ne olursa olsun itibar etmeyin. En iyi olasılıkla sizi başından atıyordur. Dostunuzun durumu acilse hekiminizle buluşun, acil değilse ertesi gün muayene ettirin. Bu işin şakası yok...
Sağlıkla kalın.

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