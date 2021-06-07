Aşıda yerli üretim şart

Ortopedi cerrahisi evcil hayvanlarda kullandığımız yaygın yöntemler arasındadır.

Yüksek bir yerden düşme, araba çarpması, sert bir cisimle darp edilme, daha iri cüsseli bir hayvanın saldırısı sonucu parmaklar, ön ve arka kol kemikleri, kalça kemikleri kırılabilir.

Parmak kırıklarında operasyondur iyileşme sağlanabilirse de diğer kırıklarda erken müdahale önemlidir. Vücut bir hafta içinde kendi kendini onarmaya başlar. Bu onarın eski haline döneceği olarak anlaşılmasın. Kırılan, yeri değişen kemikler doku üremeleriyle birbirine bağlanır.

‘Yanlış kaynamış’ tabiri bu durumlara oldukça uygundur. Yanlış kaynaklarda evcil hayvanınız da sakatlıklar oluşabilir. Kaynamış kemiklere sonradan müdahale edilmesi daha zor, maliyetli bir süreçtir.

Cerrahi müdahalede çok parçalanmış kemiklerin geri döndürülemez parçaları temizleriz. Vücuda uyumlu pinler, plakalarla kemikleri doğru pozisyonuna getirerek sabitleriz. Yapay eklemler oluştururuz. Operasyon sonrası iyi bakım, hareket kısıtlılığı, takviye kullanım fayda sağlar. İyi bakımla evcil dostunuz daha kısa sürede iyileşmesini tamamlar, rutin yaşantısına geri döner.

Gözümüzden sakındığımız evcil hayvanlarımızı olası kazalardan koruyamadığımız durumlar olabilir. Zaman kaybetmeden veteriner hekimiyle iletişime geçmeniz iyi olacaktır. Acil müdahale sonrası röntgen çekimleriyle kırık durumları kolaylıkla tespit edilebilir. Sonrası sizin kararınıza göre ilerleyecektir. Patili dostunuzun ameliyata girecek olması sizi mutlaka üzer, endişelendirir ancak iyileşmesi için tek şansını ona vermelisiniz.

Sağlıkla kalın...