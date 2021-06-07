Aşıda yerli üretim şart

Patellanın olması gereken pozisyonu dışında bulunması olarak tanımlanabilir.
Pomerian, poodle, pincher, chihuahua, terrier ve pekingese gibi küçük ırk köpekler genetik yatkınlık gösterir.
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Patella çıkığını aşama aşama değerlendiririz.
Basit çıkıklarda ekle yerine oturtulması ve eklem güçlendirici takviyelerle desteklenmesi ile çözüm sağlanabilir ancak yeniden şekilleniyor. İleri vakalarda eklemler, bağlar deformasyona uğradığı için cerrahi müdahale kaçınılmazdır.
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Bacaklardaki duruş bozuklukları, diz kapağından bacağın hareket ettirilmesi, yürüme isteksizliği ve ağrı patella çıkığına bağlı şekillenebilir.
Genetik faktörlerin yanı sıra hamile kedi ve köpeğin yaşadığı travmalar, beslenme yetersizlikleri, barınma şartları gibi faktörler fetüsün gelişimini doğrudan etkiliyor.
Bir batında çok sayıda yavru dünyaya geldiği için kayıpların genelde çok üstünde durulmuyor ancak hastalıklı genler sağlıklı görünen yavrularla bir sonraki nesle aktarılmış oluyor.
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Kedilerde damak yarığı, bazı ırk köpeklerde kalça displazi, parmaklarda fazla eklem üremesi, beyaz kedilerde sağırlık yaygın karşılaşılan sağlık problemleri arasında.
Bugün operasyonunu gerçekleştireceğimiz vakayı da belki ilk kez duyanlarınız olmuştur.
Atresia Ani yani anüsün doğuştan olmaması.
Çok küçükken fark edilmemiş fakat dışkılamaması üzerine kliniğimize getirildi.
Köşelerde yer verdiğimiz hastalıklarla ilgili Bursa dışından da çok sayıda kişi bize ulaşıyor.
Hayvanlarına teşhis koymamızı, teşhisi doğrulamamızı istiyorlar.
Çözüm bulamadıkları hastalıklarla ilgili görüşlerimizi öğrenmek istiyorlar.
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Evcil hayvanlarınızla ilgili bu çabayı saygıyla karşılıyoruz ve genel hatlarıyla sorularınıza yanıt vermeye çalışıyoruz ancak muayene etmeden, fotoğraflara - videolara- bakarak sağlıklı bilgiler verebilmemiz ne yazık ki mümkün değil.
Bu hastanıza faydadan çok zarar getirecektir.
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Köpeklerin doğuştan şeker hastası olduğuna dair yaygın ve yanlış bir kanı vardır.
Her köpek şeker hastalığıyla doğmaz fakat sonradan hastalığın ortaya çıkabilmesi mümkündür.
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Köpeklerde Tip 1 diyabet daha yaygın görülür.
Aşırı su tüketimi, sık sık idrara çıkma, iştah artışı ve kilo kaybı diyabetin semptomları arasındadır.
Diyabet hastası bir köpek kilo almaz aksine kaybeder. Dostunuz hızla kilo alıyorsa başka bir sağlık sorununa işarettir.
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Aşılama, antiparaziter ilaçlama gibi sağlık uygulamaları için veteriner hekimler olarak biz hep yanınızdayız.
Hastalıklardan korumak için sizin de evde yapabilecekleriniz var. Temiz, korunaklı barınma ortamında yaşayan evcil hayvanların hastalanma riski düşer. İklim koşullarına göre yaşam alanını dizayn etmek önemli.
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Diğer bir temel husus ise beslenme. Kedi ve köpeklerin izi kuru mamayla, diğer ev ve süs hayvanlarını uygun yemlerle beslemek gerekir. Mamanın, yemin kalitesi sağlığı doğrudan etkiler. Mama ve yemlerin saklanma koşullarına da dikkat etmek gerekir. Mamaları seçerken hayvanın yaş ve durumuna uygun olanı almak önemli.
Evcil hayvan için kullanılan tüm malzemelerin zaman zaman temizlenmesi, yıkanması, yıkamaya uygun değilse dezenfekte edilmesi unutulmaması gerekenler arasında.
Patili dostlarınızı ev kazalarından korumak öncelikli görevlerimiz arasında. Yanıcı ve yakıcı maddeleri kapalı mümkünse kilitli dolaplarda tutmalı, cam kırılmayacak biçimde yerleştirmek, priz ve kabloları güvenli hale getirmek unutulmamalı.
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Yüksek bir yerden düşme, araba çarpması, sert bir cisimle darp edilme, daha iri cüsseli bir hayvanın saldırısı sonucu parmaklar, ön ve arka kol kemikleri, kalça kemikleri kırılabilir.
Parmak kırıklarında operasyondur iyileşme sağlanabilirse de diğer kırıklarda erken müdahale önemlidir. Vücut bir hafta içinde kendi kendini onarmaya başlar. Bu onarın eski haline döneceği olarak anlaşılmasın. Kırılan, yeri değişen kemikler doku üremeleriyle birbirine bağlanır.
‘Yanlış kaynamış’ tabiri bu durumlara oldukça uygundur. Yanlış kaynaklarda evcil hayvanınız da sakatlıklar oluşabilir. Kaynamış kemiklere sonradan müdahale edilmesi daha zor, maliyetli bir süreçtir.
Cerrahi müdahalede çok parçalanmış kemiklerin geri döndürülemez parçaları temizleriz. Vücuda uyumlu pinler, plakalarla kemikleri doğru pozisyonuna getirerek sabitleriz. Yapay eklemler oluştururuz. Operasyon sonrası iyi bakım, hareket kısıtlılığı, takviye kullanım fayda sağlar. İyi bakımla evcil dostunuz daha kısa sürede iyileşmesini tamamlar, rutin yaşantısına geri döner.
Gözümüzden sakındığımız evcil hayvanlarımızı olası kazalardan koruyamadığımız durumlar olabilir. Zaman kaybetmeden veteriner hekimiyle iletişime geçmeniz iyi olacaktır. Acil müdahale sonrası röntgen çekimleriyle kırık durumları kolaylıkla tespit edilebilir. Sonrası sizin kararınıza göre ilerleyecektir. Patili dostunuzun ameliyata girecek olması sizi mutlaka üzer, endişelendirir ancak iyileşmesi için tek şansını ona vermelisiniz.
Sağlıkla kalın...
Rutin olarak 2 ay aralıklarla parazit varlığını ortadan kaldıran ve koruyucu etkiye sahip ilaçların kullanımını yeni tanıştığımız tüm hastalarımıza öneriyoruz. Hem evcil hayvanın hem de birlikte yaşayacak insanların sağlığı açısından zorunlu.
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Kedilerde 3 tıp parazit yaygın olarak görülür.
Askarit denilen yuvarlak solucanlar dış ortamda da canlı varlığını uzun zaman sürdürüyor.
Parazitli hamile kediden kordon kanalıyla yavruya geçiyor. Emziren kedilerde anne sütü ile bulaşma mümkün. Yetişkinlerde ise ağız yoluyla kolayca yayılır. Yetişkinlerde hastalığın seyri ağırdır. Yavrularda ishal, kusma, karında gerginlik, kilo kaybı, dehidrasyon, gelişme geriliği, deride matlaşma klinik bulgulardır.
Parazit varlığı çok artarsa bağırsak yolunu tıkayarak kabızlık söz konusu olabilmektedir.
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COVD-19 salgını ile insanlar tarafından anca ciddiye alınan virüsler, yıllardır evcil hayvanları yavaş yavaş ölüme götürüyor.
Viral hastalıkların tedavisi maalesef yok, sadece yıldan yıla tekrar ettiğimiz aşılarla önleyici tedbirler alabiliyoruz.
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Geçen hafta teşhis koyduğumuz hastalıklardan 4’ü virüs kaynaklı. Sokaktan tedavi edilmek üzere alınan hamile kedi rinovirüs ile başbaşaydı. Ağız içi ülserler, çene kemiklerinde ciddi ağrı, ateş.
Diğer bir sahipli kedimiz ise kusma, iştahsızlık, halsizlik, yüksek ateş şikayetiyle geldi. Yıllık olarak tavsiye ettiğimiz luekemia (kökeni, lösemi) aşısı yapılmamıştı ve pozitif test sonuçları teşhisimizi doğruladı. Bağışıklığını güçlendirip vücudun virüse karşı savaşı kazanması için uğraşıyoruz.
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Kedilerde çok yaygın görülen hastalıklardan biri FIP.
Vücudun normal döngüsü içinde meydana gelen dönemsel değişiklikler doğal kabul edilebilir.
Hormon seviyesindeki yükselme ya da alçalmalar sürekli hale gelirse ortada sorun var demektir.
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Cinsiyet özelliklerini belirleyen, üreme dönemini yöneten dişilerde östrojen erkeklerde ise testosteron hormonudur. Kızgınlık dönemlerinde oldukça yüksek seviyededir; kızgınlık dönemi ve yumurtlama sonrası geriler.
Bazı kedi ya da köpeklerde hormon seviyesi gerilemez ve hiç bitmeyen bir kızgınlık dönemi içine girerler.
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Hormonal dengesizliklerde ortaya çıkan bir diğer durum ise yalancı gebeliktir.
Sık sık dile getirdiğimiz bu konu hem kliniğimize gelen vaka sayısındaki artış hem de meslektaşlarımızın tespitleri nedeniyle tekrar yazma ihtiyacı duyduk.
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Rahim iltihabı olarak adlandırılan pyometra ağır seyreden, kolay belirti vermeyen önemli bir hastalık.
Kısırlaştırılmış hayvanlarda operasyon sırasında yumurtalıklarla birlikte rahim de alındığından hastalık ihtimali yoktur. Kısırlaştırılmamış kedi ya da köpeklerden özellikle ileri yaştakiler risk grubundadır.
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Erken aşamalarda hastalık anlaşılamayabilir.
En ciddi semptomu vajinadan gelen akıntıdır.
Parazitler de havaların ısınmasıyla birlikte yumurtadan çıkarak yavaş yavaş aktivitelerine başlar.
Kenelerden evcil hayvanlarımıza bulaşıcılığı olan ciddi bir hastalık olan lyme zoonoz olduğu için insanlarda da etkili olabilmektedir.
Merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyen bu hastalığa karşı her zaman dikkatli olmak gerekir.
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Lyme hastalığına borrelia burdorferi bakterisi neden olur ve enfekte kenelerin ısırması sonucu bulaşır.
Hayvanlarda gözlemlenen klinik bulgular arasında yüksek ateş, iştahsızlık, halsizlik, aniden başlayan şiddetli ağrılar, bilinç kaybı, davranış bozuklukları, eklem yangısını sayabiliriz.
Tedavisi mümkün olan ancak sinirsel formlarda kalıcı hasarlara neden olabilen hastalık sıcaklıklar yükseldikçe daha da yaygınlaşır.
Kulağa rahatsız edici gelse de kanser evcil hayvanlarda da yaygın olarak görülebiliyor.
Meme tümörleri, yumurtalık ve testis tümörleri, lenf yumrularında kitle kanser işareti olabilir. Vücudun diğer yüzeylerinde de zaman zaman kistlere çıkması olasıdır.
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Bir kitle varlığını tespit ettiğinizde yapılması gereken ilk iş veteriner hekim köntrolüne götürmektir.
Sizin pek de ciddiye almadığınız tümörler tehlikeli bir kanserin habercisi olabilir.
Şüpheli olarak kliniğimize gelen hastalarımız için ilk yapmak istediğimiz patolojik incelemedir. Kitleden küçük bir parça bazen de tamamını alarak tipinin belirlenmesi için üniversite laboratuarına göndeririz. Oradan gelen kapsamlı rapor bize izlememiz gereken yolu çizer.
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Çoğunlukla merak ve yaramazlıktan kaynaklanan bu davranış başlarına iş açmadığı sürece sorun oluşturmaz ancak sürekli hale geldiğinde ortada sorun var demektir.
Kedi ya da köpeklerimizin mamaları dışına kum, toprak yemesi parkeleri ya da duvarı kemirmesi tıp dilinde pika olarak adlandırılır. Hayvanların yediği diğer maddeler arasında kumaş, bant, kağıt, ip, tel, plastik maddeler gelmektedir. Pikanın bir davranış bozukluğu olduğu bilinmekle birlikte vitamin-mineral eksiklikleri de altta yatan nedenler arasında olabilir. Anemi ve yoğun bağırsak parazitleri de pika için zemin hazırlayan faktörlerdir.
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Gıda dışı maddeleri yiyen evcil hayvanda ciddi sağlık problemleri ortaya çıkar. Sindirim düzensizlikleri, böbrek ve karaciğer gibi organlarda işlev bozuklukları görülebilir. Tedavi edilmezse durumu daha da kötüleşecektir.
Kedi ya da köpeğinizde maması dışındaki maddeleri yeme durumu görülüyorsa veteriner hekimine zaman kaybetmeden götürmenizde fayda vardır.
Veteriner hekiminiz kan analizleri ve görüntüleme yöntemleriyle genel durumunun tespiti ile tedaviye yön verecektir.
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Eğer bir evcil hayvan besliyorsanız bu duygulara biraz endişe de eklenebilir. Kedinizin, köpeğinizin, kuş ya da kemirgen hayvanınızın hamilelik sürecinde tehlike oluşturup oluşturmadığı kafanızı kurcalayabilir.
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Kedilerden insanlara bulaşabilen en önemli hastalık ‘Toksoplasma enfeksiyonu’dur. Toksoplazma enfeksiyonundaki etken ‘Toksoplasmosis Gondi’ adındaki bir parazittir. Toksoplasma özellikle kedi dışkıları ile bulaşmış sebze ve meyve türü gıdaların iyi yıkanmaması veya iyi pişirilmemesi yolu ile insanlara geçen bir parazit türüdür. Bulaştığında düşük, erken doğum ve bir takım anomalilerin (sakatlıkların) ortaya çıkmasına neden olabilir.
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Toksoplasma enfeksiyonun bir diğer kaynağı da enfekte olmuş yeşil sebzeleri yiyen sığırların etlerinin insanlar tarafından iyi pişirilmeden tüketilmesidir.
Korunma yolu öncelikle evcil hayvanı korumaktır. Çiğ besinlerden uzak tutmak, antiparaziter ilaçlarını yaptırmak, sokakla temasını kesmek faydalı olacaktır. Yine de emin olmak isterseniz veteriner hekiminizden test yapmasını talep edebilirsiniz.
Kuşlardan insanlara en fazla bulaşma olasılığı olan hastalık ‘Psittakozis’ adı verilen bir enfeksiyondur. Hemen hemen her kuş türü ‘Clamidya Psittaci’ adı verilen bir mikroorganizmanın neden olduğu bu hastalığın taşıyıcısı olabilmekle birlikte en sık papağanlardan bulaşır. Bugüne kadar hamilelikte görülen psittakozis enfeksiyonu sayısı son derece azdır.
Gözünüz gibi baktığınız, pamuklara sardığınız köpeğinizin kalbini küçük sevimsiz canlıların sardığı fikri ürpertici gelebilir.
Hissettiklerinizi çok iyi anlasak da bizim açımızdan diğer kalp sorunlarından bir farkı yok.
Köpeğiniz bu paraziti nereden aldı, kalbine nasıl ulaştı, hayati tehlikesi var mı, tedavi edilebilir mi?
Tüm bu sorulara yazımızda yanıt vermeye çalışacağız.
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Hastalığa ‘dirofilaria immitis’ olarak adlandırılan parazit neden olur.
Larvaları kanda bulunan parazit ergin hale geldiğinde kalbe yerleşir.
Birçoğumuzun zatürre olarak bildiği pnömoni görülme oranı kedi ve köpeklerde oldukça yaygındır. Akciğerler solunum sisteminin çok önemli bir parçasıdır. Alveol adı verilen havayla dolu küçük akciğer solunumunun sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlar. Pnömoni teşhisi konulan bir hastada keseler iltihapla dolduğu için akciğerler solunum işlevini düzgün biçimde yerine getiremez.
Pnömoni (zatürre) başlangıçta üst solunum yolu hastalıklarına benzer seyir gösterir. Ateş ve boğaz ağrısı ile başlayan semptomlar yüksek ateş, öksürük, balgam, göğüste ağrı ve batma hissi, hırıltılı solunum, nefes darlığı gibi durumlarla şiddetlenir. İlerlemiş vakalarda mide bulantısı, dudaklarda morarma görülebilmektedir.
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Tedavi edilmediğinde ya da çok geciktirildiğinde ölümcül sonuçlara yol açabilecek zatürre açısından yavru ve yaşlı hayvanlar daha ciddi risk altındadır.
Belirtilerinden bir ya da bir kaçını gösteren evcil hayvanın acilen veteriner hekime götürülmesi gerekir.
Erken teşhisle tedavisine başladığımız evcil hayvanlarda daha hızlı iyileşme gözlemlerken, gecikmiş vakalarda kritik dönemin atlatılması bile zaman alıyor. Klinik ortamda ya da evde tedavi sürecine hastanın durumu göz önüne alınarak karar veririz. Evde tedavinin tüm sorumluluğu hayvan sahibine aittir bu nedenle ilaçlarını reçeteye uygun dozlarda vermek, ilaç sürelerine uymak, öğün atlamamak şart.
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Bu durum elbette evcil hayvanlarımız açısından da geçerli. Immün sistemi güçlü bir evcil hayvanın sağlık skoru diğerlerine oranla yüksek olacaktır.
Evcil hayvanların bağışıklığını güçlendirmek annede başlar. Sağlıklı, güçlü, aşılı, iyi beslenme ve barınma şartlarına sahip bir anne gebelikte bunu yavrularına aktarır. Elbette gebelikte de bu şartların fazlasıyla sağlandığını düşünürsek. Embriyo anne karnında fiziken büyürken annenin bağışıklığı ile doğru orantılı olarak iyi bir bağışıklık geliştirir. Doğum sonrası anne sütüyle yavruların immün sistemi desteklenir. Yeterince anne sütü alan yavruda vücudun savunma sistemi çok iyi çalışır.
GÜÇLÜ SAVUNMA SİSTEMİ
Memeden kesildikten sonra aşılarının veteriner hekiminizce uygun görülen takvimde yapılması, kaliteli içeriğe sahip mamalarla beslenmesi, temiz ve yeterince sıcak bir ortamda yaşaması yavrunun savunma sistemini silahlandırır.
Güçlü bağışıklığa sahip yavrular hiç hastalanmayacak gibi algılanmasın. Hastalık etkenleriyle karşılaştıklarında vücudun yapı taşları güçlü bir savaşa girer. Her savaşta olduğu gibi kazanan taraf da kayıplar verir. Bunu evcil hayvanın hastalanması ancak kolayca iyileşebilmesi olarak değerlendirebiliriz.
Mikroorganizma kaynaklı olmayan bir kazaya bağlı yaralanmalarda da bağışıklığı güçlü hayvanların iyileşme süreci daha hızlı olur.
Bunlardan ilki görme kusurlarının tespitine yönelik ölçümdür. Bir diğeri ise göz tansiyonu olarak adlandırılan ‘göz içi basıncın’ tespitidir.
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Göz içi basınç değişiklikleri kritik seviyedeki göz hastalıkları arasındadır. Evcil hayvanlarda da görülebilen göz içi basın değişiklikleri yapısal sorunlara yol açabilen bir durumdur.
Göz küresinin içinde mumor akuz denilen bir yapı bulunur. Lensin ön yüzünden korneanın arka yüzüne kadar tüm boşlukları dolduran bu sıvının temel görevi göz içi yapılara ihtiyacı olan besleyici maddeleri taşımaktır. Bunu yaparken de intraoküler bir basınç oluşturur.
Sağlıklı bir gözde bu basın 15-25 mm/Hg arasındadır.
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Basıncın artarak gözde patolojik değişimlere yol açması sonucu glaukoma şekillenir.
Aşıda yerli üretim şart
Ülkemizde son dönemde en çok tartışılan konuların başında hiç şüphesiz aşılar geliyor.
Aşılar güvenli mi değil mi, geldi mi gelmedi mi, yaptırsam mı yaptırmadan mı tartışmaları sürüp gidiyor.
COVID-19 aşılarıyla ilgili tartışmalar daha da uzayacağa benzer.
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Biz dönelim kendi aşı tedarik sorunlarımıza.
Kedi ve köpek aşıları geçmiş yıllarda zaman zaman yoka girer ama kısa sürede tedarik edilirdi.
Kedi luekemia aşısının yıl sonuna doğru bulunamamasına alışmıştık.
Köpekler için bronshine aşısı bir süredir kedi karma aşısı hiçbir ecza deposunda yok.
Eldekileri idareli kullanarak süreci yönetmeye çalışıyoruz ama kalıcı bir çözüme acilen ihtiyaç var.
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COVID-19 salgın sürecinde Türkiye’de evcil hayvan sektörü öngörülemez biçimde büyüdü. Eve kapanma, çocukların okula gidememe döneminde evcil hayvanlar ilaç gibi geldi.
Salgın nedeniyle sektör büyürken aşı üretim tesisleri güvenlik tedbirleri alarak üretim kısıtlamasına gitti.
Tamamı yurt dışından gelen aşılardan ülkemize ayrılan pay kısıtlı olunca aşı kalmadı. Evcil hayvan sahiplerini aşı yaptırmak için ikna etmeye çalışırdık şimdi bir süre daha aşı bulunmazsa geri göndermek zorunda kalabiliriz.
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Aşıda ithalata bağımlı kalmaktan yerli aşılarımızla kurtulabiliriz.
Ülkemizde bunu yapacak nitelikte uzman, donanım, bilgi ve tecrübe var.
Yeter ki aşı politikaları yerli üretimi destekleyecek biçimde dizayn edilsin.
Sağlıkla kalın, aşısız kalmayın...