Aşı aldatmacası

Köpeklerde görülebilen göbek fıtığının kontrol altında tutulması evcil hayvanın sağlığı açısından oldukça önemli.

Köpeğinizin göbek deliğinin olduğu yerde fındık ya da ceviz büyüklüğünde bir şişlik gözlemlediyseniz göbek fıtığı olabilir. Böyle bir durumda veteriner hekiminizle görüşmeniz faydalı olacaktır.

Fıtığa cerrahi müdahale yapılıp yapılmayacağına muayene ve kesin teşhis sonrası karar veririz. Karar verirken fıtığın boyutları, büyüme eğiliminde olup olmadığı önemlidir. Küçükse operasyondan yana tercih kullanmayız ancak düzenli kontrollerle durumun takip edilmesi iyi olacaktır.

Büyük çaplı fıtıklar çok hareketli ve sıklıkla havlayan köpeklerde daha hızlı büyüme eğilimine girebilir. Bu gibi durumlarda en sağlıklısı ameliyattır. Fıtığın büyük olduğu vakalarda bağırsak gibi organlar fıtıkla bütünleşebileceğinden operasyona kısa sürede karar verilmesi önem taşır.

Göbek fıtığı operasyonlarında fıtık içeri yapıştığı yerden ayrılır. Doku kesilerek alınır veya karın boşluğuna geri itilebilir. Bu kararı operasyon sırasında veteriner hekim verecektir.

Operasyonun başarısı kadar iyileşme sürecinde tavsiyelere uyulması da köpeğin hızlı biçimde sağlığına kavuşmasında etkilidir.

Operasyon sonrasında alan kısıtlaması tavsiye ederiz. Kısıtlamadaki amaç atlama, zıplama gibi ani hareketleri yapmasının önüne geçmektir. Dikişlerin zarar görmesi engellenmeli, gerektiğinde yakalık kullanılmalıdır. Reçete edilen ilaçlar düzenli kullanılmalı, yara bakımı ihmal edilmemelidir.

Sürekli havlama davranışı sergileyen köpeklerde operasyon sonrası havlamanın en aza indirilmesi için yaşam alanının değiştirilmesine de ihtiyaç duyulabilir. Havlamasını tetikleyen etkenlerden uzaklaştırılması sağlanabilir.