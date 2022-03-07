Akciğerlerin enfeksiyonu evcil hayvanlar için ciddi bir sağlık problemidir.
Virüsler, bakteriler hatta bazı parazitlerin neden olabildiği pnömoni (zatürre) tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır.
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Akciğerde alveol adı verilen havayla dolu küçük kesecikler bulunur. Keseciklerin akciğer solunumunun sağlıklı biçimde yürütülmesi gibi hayati bir görevi vardır.
Enfekte kedi ya da köpekte kesecikler iltihapla dolar, solunum işlevini yerine getirmekte zorlanır.
Hastalığın semptomları ateş, boğaz ağrısı, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, hırıltılı solunum, çabuk yorulma zatürre habercisidir.
Hastalık ilerlediğinde mide bulantısı, dudaklarda morarma göze çarpar.
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Yavru ve yaşlı hayvanlarda ölüm oranı daha yüksektir.
Hastalık belirtisi görülen evcil hayvan veteriner hekimine götürülmelidir.
Erken teşhis ve tedavi hızlı ilerleyen hastalıkta önem taşır.
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Başlangıç evresinde yakaladığımız hastalıkta tedaviden daha hızlı sonuç alırız. İlerlemiş vakalarda iyileşme daha uzun sürebilmektedir. Hastalığın seyrine göre klinik ortamında tedaviye ihtiyaç duyulabilir.
Ayaktan tedavide veteriner hekimin belirlediği tedavi protokolüne uymak, ilaçlarını düzenli saatlerde aksatmadan kullanmak işleri kolaylaştırır. Evcil hayvanın yaşam şartlarını iyileştirmek, hastalık süresince daha sıcak, hijyenik ortamda barındırmak tedaviye katkı sağlayacaktır.
Tüm hastalıklarda olduğu gibi zatürre için beslenme kalitesinin yükseltilmesi önem taşır. Vitamin ve mineraller yönünden zengin kaliteli mama tercih edilmeli, takviye edici gıdalarla bağışıklığa destek olunmalıdır.
Sağlıkla kalın…
Akciğer enfeksiyonu öldürücü olabilir
Akciğerlerin enfeksiyonu evcil hayvanlar için ciddi bir sağlık problemidir.
Virüsler, bakteriler hatta bazı parazitlerin neden olabildiği pnömoni (zatürre) tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır.
*
Akciğerde alveol adı verilen havayla dolu küçük kesecikler bulunur. Keseciklerin akciğer solunumunun sağlıklı biçimde yürütülmesi gibi hayati bir görevi vardır.
Enfekte kedi ya da köpekte kesecikler iltihapla dolar, solunum işlevini yerine getirmekte zorlanır.
Hastalığın semptomları ateş, boğaz ağrısı, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, hırıltılı solunum, çabuk yorulma zatürre habercisidir.
Hastalık ilerlediğinde mide bulantısı, dudaklarda morarma göze çarpar.
*
Yavru ve yaşlı hayvanlarda ölüm oranı daha yüksektir.
Hastalık belirtisi görülen evcil hayvan veteriner hekimine götürülmelidir.
Erken teşhis ve tedavi hızlı ilerleyen hastalıkta önem taşır.
*
Başlangıç evresinde yakaladığımız hastalıkta tedaviden daha hızlı sonuç alırız. İlerlemiş vakalarda iyileşme daha uzun sürebilmektedir. Hastalığın seyrine göre klinik ortamında tedaviye ihtiyaç duyulabilir.
Ayaktan tedavide veteriner hekimin belirlediği tedavi protokolüne uymak, ilaçlarını düzenli saatlerde aksatmadan kullanmak işleri kolaylaştırır. Evcil hayvanın yaşam şartlarını iyileştirmek, hastalık süresince daha sıcak, hijyenik ortamda barındırmak tedaviye katkı sağlayacaktır.
Tüm hastalıklarda olduğu gibi zatürre için beslenme kalitesinin yükseltilmesi önem taşır. Vitamin ve mineraller yönünden zengin kaliteli mama tercih edilmeli, takviye edici gıdalarla bağışıklığa destek olunmalıdır.
Sağlıkla kalın…