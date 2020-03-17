Yenilmesi gereken bazı virüsler

Koronavirüs salgını, insanlığı neticelerini bugün tam olarak kestiremediğimiz bir şekilde hırpalamaya hız kesmeden devam ediyor.
“Neticeler” elbette bir gün karşımıza dökülecek...
Kaç can kaybedildiğini, ekonomik hasarı, sosyal ve elbette siyasi depremleri daha net göreceğimiz günler de gelecek.
Sağlık sistemlerinin, güç sahiplerinin yeterlilikleri vb dünyanın her köşesinde muhakkak tartışılacak ve faturalar kesilecek...
Koronavirüs bir gün, umarım yakın bir tarihte yenilecek ama içinde yuvarlanıp durduğumuz bu kaotik ortamın iyice görünür kıldığı başka kronik hastalıkları nasıl yeneceğiz biz?..
Kötülüğü nasıl yeneceğiz?
Önyargıları, ayrımcılığı nasıl yeneceğiz?
Nefreti, sevgisizliği nasıl yeneceğiz?
Mesela Yozgatlı Mehmet E.’ye yoğurtla arapsabununu karıştırıp yerse virüsten korunacağını düşündüren cehaleti nasıl yeneceğiz?
Bilim yerine dogmalara/zırvalara/safsatalara/kulaktan kulağa yayılan saçmalığın daniskası önerilere inandıran sistemleri, bu sistemlerden beslenerek semiren güç odaklarını nasıl yeneceğiz?
Doğanın dengesini kâr hırsıyla bozanları, buna göz yumanları, insanlığı çılgınca tüketmekten başka bir hayat biçimi olmadığına inandıranları nasıl yeneceğiz?
Vicdanını, sağduyusunu, aklı ve hakikati şahsi ihtiraslarına kurban etmişleri nasıl yeneceğiz insanlık olarak?
Sosyal medyadan, konvansiyonel medyadan veya kürsüden, makamdan vesaire yalan yanlış haber uçurup korkuyu körükleyenleri, doğru soruları baskılayanları nasıl yeneceğiz?
Çin’den İtalya’ya, İran’dan ABD’ye insanlığı bir salgın marifetiyle korkuda, endişede, panikte, ne yapacağını, kime güveneceğini bilememek noktasında eşitleyen bu felaketi yendik diyelim...
Geleceği artık aşikâr bir sonraki felaketi, salgını nasıl yeneceğiz?
Nefretle mi?
Daha fazla silahlanarak mı?
Tehlike “geçermiş gibi yaptıktan sonra” kalan sağlar sığınaklarından çıkacak...
Hayatlarımıza, bu felaket “böyle” yaşanmamış gibi kaldığımız yerden aynı sistemlere güvenmeye devam ederek mi?
Herkesin, her ülkenin, insanlığın toplu halde kaybettiği bir savaştayız şimdi...
“Kazandıktan” sonra ne yapacağız?
Kolonyalarımızı yeniden ait oldukları raflara kaldırınca, ellerimizi eskisi sıklıkta ve eski şekilde yıkamaya başlayınca, eldiven ve maskelerimizden kurtulunca...
Koronavirüs yenilince diğer gerçek virüsleri görebilecek miyiz?
Ve o diğer virüsleri, insanlığı kemiren kötülükleri yenebilecek miyiz?..
Yenilmesi gereken bazı virüsler
Koronavirüs salgını, insanlığı neticelerini bugün tam olarak kestiremediğimiz bir şekilde hırpalamaya hız kesmeden devam ediyor.
“Neticeler” elbette bir gün karşımıza dökülecek...
Kaç can kaybedildiğini, ekonomik hasarı, sosyal ve elbette siyasi depremleri daha net göreceğimiz günler de gelecek.
Sağlık sistemlerinin, güç sahiplerinin yeterlilikleri vb dünyanın her köşesinde muhakkak tartışılacak ve faturalar kesilecek...
Koronavirüs bir gün, umarım yakın bir tarihte yenilecek ama içinde yuvarlanıp durduğumuz bu kaotik ortamın iyice görünür kıldığı başka kronik hastalıkları nasıl yeneceğiz biz?..
Kötülüğü nasıl yeneceğiz?
Önyargıları, ayrımcılığı nasıl yeneceğiz?
Nefreti, sevgisizliği nasıl yeneceğiz?
Mesela Yozgatlı Mehmet E.’ye yoğurtla arapsabununu karıştırıp yerse virüsten korunacağını düşündüren cehaleti nasıl yeneceğiz?
Bilim yerine dogmalara/zırvalara/safsatalara/kulaktan kulağa yayılan saçmalığın daniskası önerilere inandıran sistemleri, bu sistemlerden beslenerek semiren güç odaklarını nasıl yeneceğiz?
Doğanın dengesini kâr hırsıyla bozanları, buna göz yumanları, insanlığı çılgınca tüketmekten başka bir hayat biçimi olmadığına inandıranları nasıl yeneceğiz?
Vicdanını, sağduyusunu, aklı ve hakikati şahsi ihtiraslarına kurban etmişleri nasıl yeneceğiz insanlık olarak?
Sosyal medyadan, konvansiyonel medyadan veya kürsüden, makamdan vesaire yalan yanlış haber uçurup korkuyu körükleyenleri, doğru soruları baskılayanları nasıl yeneceğiz?
Çin’den İtalya’ya, İran’dan ABD’ye insanlığı bir salgın marifetiyle korkuda, endişede, panikte, ne yapacağını, kime güveneceğini bilememek noktasında eşitleyen bu felaketi yendik diyelim...
Geleceği artık aşikâr bir sonraki felaketi, salgını nasıl yeneceğiz?
Nefretle mi?
Daha fazla silahlanarak mı?
Tehlike “geçermiş gibi yaptıktan sonra” kalan sağlar sığınaklarından çıkacak...
Hayatlarımıza, bu felaket “böyle” yaşanmamış gibi kaldığımız yerden aynı sistemlere güvenmeye devam ederek mi?
Herkesin, her ülkenin, insanlığın toplu halde kaybettiği bir savaştayız şimdi...
“Kazandıktan” sonra ne yapacağız?
Kolonyalarımızı yeniden ait oldukları raflara kaldırınca, ellerimizi eskisi sıklıkta ve eski şekilde yıkamaya başlayınca, eldiven ve maskelerimizden kurtulunca...
Koronavirüs yenilince diğer gerçek virüsleri görebilecek miyiz?
Ve o diğer virüsleri, insanlığı kemiren kötülükleri yenebilecek miyiz?..