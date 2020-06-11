Yeni hayat başlarken

Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ve dün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” yeni hayat kurallarını belirliyor.
Madenden şantiyeye, berberden büfeye, plajdan kütüphaneye çeşitli alanlarda/mekânlarda kimlerin nasıl tedbirler alması gerektiğini madde madde, net bir şekilde anlatıyor rehber...
Hani özellikle salgının başladığı günlerde çok sık kullandığımız “Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” kalıbı vardı ya...
İşte o kalıbın nasıl ete kemiğe büründüğünü zihninizde canlandırmanıza imkân sağlayan rehberi karışık hislerle okudum.
Rehberi hep kendini hatırlatan “Ben bu şartlarda bunu yapar mıyım?” sorusu eşliğinde okurken endişe, tedirginlik, merak, hüzün ve bazen de “acı mizah” kontenjanından buruk bir gülümseme eşlik etti bana.
“(Berber ve kuaförlerde) İşyerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır” uyarısını okurken “Nasıl yahu? Yancısı/muhabbetçisi olmayan berber mi olur?” dedim mesela ama kendim bile gülmedim!
Yasaklar gevşedi, kurallar belirlendi ve iş büyük ölçüde toplumun iradesine havale olundu özetle...
“Eski hayat”a karşı duyulan hasret ve iştahın yarattığı olumsuz görüntüler ortadayken kurallara uymak, tedbirleri uygulamak konusunda ne kadar başarılı olacağımızı kestirmek mümkün değil...
Ancak yeni hayat başlıyor, başladı...
Peki neleri yapmaya hazırsınız? Uçağa binmek? Yemeğe çıkmak? Konsere gitmek?..
New York Times, 511 epidemiyolojiste “Hayat sizin için ne zaman normale dönecek? Ne zaman yemeğe gidersiniz? Ne zaman birine sarılırsınız?” gibi sorular yöneltmiş...
Bazı küçük aktivitelerde rahatlamış gibi görünse de çoğu “Aşı bulunmadan eski normale dönmek mi? Sağ ol canım almayayım?” diyor özetle...
Mesela berbere gitmek? “Bu yaz giderim”diyenler yüzde 41, “12 ay içinde giderim” diyenler yüzde 39, “12 aydan sonra” diyenler yüzde 19...
Arkadaşlarla piknik? Yüzde 31’i 3 aya kalmaz giderim derken, yüzde 41 1 yıla kadar beklemeyi, yüzde 27’si ise 1 yıldan sonra ancak düşünebileceğini söylüyor.
Dışarıda yemek? Uzmanların yüzde 16’sı 3 ay içinde bu işe kalkışabileceğini söylüyor, yüzde 56’sı 1 yıla kadar bekleyeceğini, yüzde 28’i ise 1 yıldan da fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor.
Yüzde 42’si birine sarılmak veya el sıkışmak için, düğüne, cenazeye katılmak veya ibadethaneye gitmek için, iyi tanımadığı biriyle dışarı çıkmak için 1 yıldan fazla süre bekleyeceğini söylüyor...
Spor karşılaşmaları ve konserlere, gösterilere katılmak için yüzde 64’ü “Bir yıldan fazla zaman geçmesi gerekiyor” diyor ki, bu aynı zamanda en uzağa konulan ihtimal olarak dikkat çekiyor...
Bir de “Asla” diyenler var çok düşük oranda da olsa... En şiddetli “Bir daha asla!” cevabı verilen sorular yüzde 6 ile “Birine sarılmak, el sıkışmak” ve yüzde 4 ile “Spor salonunda çalışmak”...
Kurallar belli, tedbir önerileri ve uzmanların cevapları ortada...
Yeni hayat başlarken manzara işte böyle sevgili okur...
Yeni hayat başlarken
Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ve dün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” yeni hayat kurallarını belirliyor.
Madenden şantiyeye, berberden büfeye, plajdan kütüphaneye çeşitli alanlarda/mekânlarda kimlerin nasıl tedbirler alması gerektiğini madde madde, net bir şekilde anlatıyor rehber...
Hani özellikle salgının başladığı günlerde çok sık kullandığımız “Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” kalıbı vardı ya...
İşte o kalıbın nasıl ete kemiğe büründüğünü zihninizde canlandırmanıza imkân sağlayan rehberi karışık hislerle okudum.
Rehberi hep kendini hatırlatan “Ben bu şartlarda bunu yapar mıyım?” sorusu eşliğinde okurken endişe, tedirginlik, merak, hüzün ve bazen de “acı mizah” kontenjanından buruk bir gülümseme eşlik etti bana.
“(Berber ve kuaförlerde) İşyerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır” uyarısını okurken “Nasıl yahu? Yancısı/muhabbetçisi olmayan berber mi olur?” dedim mesela ama kendim bile gülmedim!
Yasaklar gevşedi, kurallar belirlendi ve iş büyük ölçüde toplumun iradesine havale olundu özetle...
“Eski hayat”a karşı duyulan hasret ve iştahın yarattığı olumsuz görüntüler ortadayken kurallara uymak, tedbirleri uygulamak konusunda ne kadar başarılı olacağımızı kestirmek mümkün değil...
Ancak yeni hayat başlıyor, başladı...
Peki neleri yapmaya hazırsınız? Uçağa binmek? Yemeğe çıkmak? Konsere gitmek?..
New York Times, 511 epidemiyolojiste “Hayat sizin için ne zaman normale dönecek? Ne zaman yemeğe gidersiniz? Ne zaman birine sarılırsınız?” gibi sorular yöneltmiş...
Bazı küçük aktivitelerde rahatlamış gibi görünse de çoğu “Aşı bulunmadan eski normale dönmek mi? Sağ ol canım almayayım?” diyor özetle...
Mesela berbere gitmek? “Bu yaz giderim”diyenler yüzde 41, “12 ay içinde giderim” diyenler yüzde 39, “12 aydan sonra” diyenler yüzde 19...
Arkadaşlarla piknik? Yüzde 31’i 3 aya kalmaz giderim derken, yüzde 41 1 yıla kadar beklemeyi, yüzde 27’si ise 1 yıldan sonra ancak düşünebileceğini söylüyor.
Dışarıda yemek? Uzmanların yüzde 16’sı 3 ay içinde bu işe kalkışabileceğini söylüyor, yüzde 56’sı 1 yıla kadar bekleyeceğini, yüzde 28’i ise 1 yıldan da fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor.
Yüzde 42’si birine sarılmak veya el sıkışmak için, düğüne, cenazeye katılmak veya ibadethaneye gitmek için, iyi tanımadığı biriyle dışarı çıkmak için 1 yıldan fazla süre bekleyeceğini söylüyor...
Spor karşılaşmaları ve konserlere, gösterilere katılmak için yüzde 64’ü “Bir yıldan fazla zaman geçmesi gerekiyor” diyor ki, bu aynı zamanda en uzağa konulan ihtimal olarak dikkat çekiyor...
Bir de “Asla” diyenler var çok düşük oranda da olsa... En şiddetli “Bir daha asla!” cevabı verilen sorular yüzde 6 ile “Birine sarılmak, el sıkışmak” ve yüzde 4 ile “Spor salonunda çalışmak”...
Kurallar belli, tedbir önerileri ve uzmanların cevapları ortada...
Yeni hayat başlarken manzara işte böyle sevgili okur...