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Haberler>Yazarlar>Kanat ATKAYA>Ya tedbir ya karantina
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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

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Ya tedbir ya karantina

16 Kasım 2021

Salgının başladığı dönemde her akşam Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına kilitlenirken günlük istatistiklere hava raporu gibi bakar hale geldik...

Maskeler fora yaşanıyor sokaklarda, caddelerde, AVM’lerde... İstiklal Caddesi’nde yürürken maskelilerin sayısının çok daha az olduğunu gözlemliyorum, toplu taşımada maskeyi sarkıtanların gülcemalini daha sık görür oldum, sosyal mesafe eski bir masal, küçük kolonya şişeleri giderek azalıyor...

“Ne değişti peki o endişe dolu günlerden bu yana?” demek haksızlık olabilir... Aşı bulundu, bulunan aşıya ulaşıldı mesela.

Fakat aşılanma oranında kritik eşik aşılamadığından, virüs kendisini geliştirerek, önde koşmayı başararak ilerlediğinden, o sebepten veya bu sebepten “kesin zafer” bir türlü ilan edilemedi, edilemiyor...

Hollanda kapanmaya başladı. Almanya, günlük vaka sayısı 50 bini aşıp yoğun bakımları doldurmaya başlayınca teyakkuza geçiyor, Avusturya’da aşısızlara özel geniş kapsamlı bir karantina uygulaması devreye girdi...

Ya tedbir ya karantina

Türkiye, mayıs ayındaki zirvenin ardından yoğun aşılama ve “yaz rahatlığı” ile temmuz ayında vaka ve ölüm sayısında büyük bir düşüş yakalamışken, eylül ayıyla birlikte bir kez daha kritik seviyelere geldi ve orada takıldı.

Ortalama 200 insanımızı kaybetmeyi sürdürüyoruz her gün... Her gün en az 200 eve ateş düşüyor fakat hayat 2020 Ocak ayındaki gibi devam ediyor...

Ne değişti?

Okullar açık olmalı, ekonomide durum ortada, elbette canlı kalmalı ama bunun için tedbirler biraz gözden geçirilmeli, yorulan, bıkan vatandaşlar olarak bizler de biraz konsantrasyonu toplamalıyız sanki.

Günde 200 kişiyi öldürüyor virüs. Yeniden bir toparlanmamız gerekiyor. Önümüz kış, bize benzer vaka sayıları ve ölümleri gören ülkelerde yeniden devreye giren kısıtlamalar ortada...

Yani ne olacağı belli, yaşadık daha önce. Biz ne yapacağız ona bakalım; ya tedbir ya karantina...

UZUN SAÇLILAR
HİT ŞARKILAR
YENİ YILDIZLAR

SALGINDAKİ son manzarayla kararan enselere, daralan ve umutsuzluğa kapılan ruhlara ilaç niyetine ara sıra attığımız küçük “eski haberler” turunu önerebilirim...

30 Nisan 1973 tarihli Hey Dergisi rehberimiz olsun nostaljik seferimizde...

Kapakta efsane davulcu Salim Ağırbaş var, dünya rekoru kırmış. Dergide 3 sayfaya yayılan ve rahmetli Sami Başaran tarafından kaleme alınan haberde Salim Ağırbaş’ın 30 saat ara vermeden davul çaldığını öğreniyoruz. 30 saat, dile kolay!

14 Nisan’da sabah 09.00’da başlayan maraton, ertesi gün 15.00’te sona ererken Ağırbaş’ı Esmeray, Rıza Silahlıpoda, Gökçen Kaynatan, Uğur Akdora gibi isimler moral ziyaretleriyle ayakta tutmuş. Hey Dergisi, bir başka büyük davulcu Vasfi Uçaroğlu’nun ziyarete gelmeyişini bir başka sayfasında hafiften laf dokundurarak eleştirmiş bu arada...

Ya tedbir ya karantina

Hey’in sayfalarında o günlerde hızla yükselen bir yıldızla röportaj var: Müjde Ar...

TRT’nin çok beğenilen “Aşk-ı Memnû” uyarlamasında Bihter rolüyle şöhretin zirvesine yolculuğa çıkan Müjde Ar, “Doğmadan sahneye çıkmış” başlığıyla tanıtılıyor...

“Minik ilanlar” sayfasında belli ki tesisatı yenileme işine soyunan Rıza Silahlıpoda’nın bazı orglarını ve amfilerini sattığını, arzu edenlerin saat 22:00-23:00 arasında Bebek Maksim’de cihazları görebileceklerini öğreniyoruz.

Ali Rıza Binboğa’nın “Yarın”ı 1 numarada, 2’nci sırada Ankara’dan doğan yıldızlardan Tülay’ın “İkimiz Bir Fidanız”ı var; Cici Kızlar’ın “Delisin”i hızlı yükselişte...

Ajda Pekkan’ın bir yüzünde “Hoşgör Sen”, diğer yüzünde “Sana Ne, Kime Ne?” 45’liği yeni çıkanlar arasında tanıtılıyor. 4 yıldız vermişler, çok övmüşler ama “Ajda çok devleşti; ticari kaygılardan uzak bir iki yapıt da bekliyoruz” notu düşülmüş...

Okuyucu sorularının cevap bulduğu “Dilek Kutusu” sayfasında Ankara’dan Zeki Bey, “Ülkemizdeki uzun saçlı ve sakallı müzisyenler kimlerdir?” diye sormuş.

Cevap elbette uzun saçlılar olarak pirimiz Erkin Koray’ın fotoğrafı eşliğinde gelmiş: “Erkin Koray, Cem Karaca, (o yıl Dervişan’a katılan) Taner Öngür, (Dostlar’dan rahmetli) Vecdi Ören, Bülent Ortaçgil, (Dervişan kadrosunda yola devam eden efsane davulcu) Hüseyin Sultanoğlu, Feridun-Onur-Haldun Hürel ve Kurtalan Ekspres’ten rahmetli “Panço” Mithat Danışan...

1973’te Barış Manço’dan Ahmet Güvenç’e, Ersen’den Seyhan Karabay’a, Ali Kocatepe’den Selçuk Alagöz’e daha pek çok uzun saçlı vardı, hatta saçı uzun olmayan pek kalmamıştı ama akla ilk gelenleri sıralamış Hey...

Ya tedbir ya karantina

Tabii ilk önce Erkin Baba gelir yolu açar, diğer herkes arkasından yürür, bunu hatırda tutmak gerek hep...

X

Gel de rockçı olma

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

11 Kasım 2021
“Amy Winehouse’un 800’e yakın eşyası açık artırmada yaklaşık 4 milyon dolara (40 milyon lira) satıldı...”

İnanması güç gelse de Amy Winehouse’un trajik ölümünün üzerinden 10 yıl geçmiş...

Hepsi de 27 yaşında bu dünyadan göçmüş olan Jimi Hendrix, Jim Morrison, Robert Johnson, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain gibi efsanelere ithafen “27’ler Kulübü” olarak anılan kulübe katılan Amy’nin serbest düşüşünü çaresizce, hüzünle izlemiştik...

Büyük bir yetenekti Amy Winehouse. Sorunlarından, travmalarından kaçmak için sığındığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı girdabında kaybettik...

İşte haberde bahsedilen o 4 milyon dolar, bağımlılık sorunuyla baş etmeye çalışan gençler için harcanacak...


Amy Winehouse’un son konserinde giydiği bu elbise 243 bin dolara satıldı.

YUHALANDIĞI GÜN GİYMİŞTİ

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Nefes peşinde nefes nefese

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

9 Kasım 2021
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi...”

Kanuni Sultan Süleyman böyle demiş...

Milattan önce 5’inci yüzyıla tarihlenen Zhou Hanedanı’na ait taş yazıyı okuyanlar da şu metne ulaşmış:

“Alınan nefesin derin olması gerekir. Nefes derin olduğunda kapasitesi geniş olur. Kapasitesi geniş olduğunda nefes uzatılabilir. Nefes uzatıldığında aşağıya nüfuz eder. Aşağıya nüfuz ettiğinde nefes vücuda sakince yerleşecektir.

Nefes vücuda sakince yerleştiğinde güçlü ve sağlam olacaktır. Güçlü ve sağlam olduğunda filizlenecektir. Filizlendiğinde büyüyecektir.

Büyüdüğünde yukarıya çekilecektir. Yukarı çekildiğinde başın tepesine ulaşacaktır. Sezginin gizli gücü yukarıda hareket eder. Dünyanın gizli gücü aşağıda hareket eder.

Buna uyan yaşayacaktır. Bunun dışına çıkan ölecektir...”

Bu metin, James Nestor’un “Nefes: Kayıp Bir Sanatın Yeni Bilimi” adlı kitabının girişinde yer alıyor.

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Unutmak 2 hafta sürer

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

8 Kasım 2021
Milli maç arası özellikle G.Saray taraftarının imdadına yetişti.

Maçın 27’inci dakikasında Babel’in ortaladığı, Halil’in kafayla vurduğu ve kaleci Emiliano Viviano’nun kurtardığı topa kadar ‘hiçbir şey olmayan’ bir maç seyretmek durumunda kaldık.

“Hiçbir şey olmayan” derken mübalağa etmiyorum, o dakikaya kadar ne bir şut, ne bir köşe vuruşu, ne bir ‘tehlikelimsi pozisyon’ vardı maçta.

Hatta ilk faul düdüğü için bile 40 dakika beklemek gerekti bu insanı futboldan soğutacak süreçte ki; “Ama Avrupa Kupası maçı sonrası Olimpiyat Stadı’nda gündüz maçıydı” bahanesi bile savunmaya yetmez.

SANKi ARKADAN iTiLDiLER!

Aşırı yorgun ve maça sanki arkadan itilerek çıkmış gibi duran futbolcular, 30’uncu dakikadan sonra da harikalar yaratmadı ama en azından biraz mücadele, pozisyon, isabetli/ isabetsiz şutta teselli aradık. Uzatmayla birlikte 50 dakikaya yayılan bu sıkıntının ardından ikinci yarı da Karagümrük’ün zorunlu kadro tazelemesi dışında bir şey değişmemiş şekilde devam etti.

Orta sahaya sıkışan ve bir yanlışlıklar komedyasına dönüşen maçta 1 saat devrildiğinde iki takım da sadece birer kez kaleyi tutturabilmişti; o derece...

‘BÜYÜK TESADÜF’ MÜ YOKSA ŞANS MI?

Oyunun kaderini değiştiren kişi Karagümrük’ün başarılı teknik direktörü Francesco Farioli’nin hamlesi oldu. İkinci yarının başında sahaya sürdüğü Benatia’yı 20 dakika sonra oyundan aldı ve yerine seçtiği Bertolacci ile golü buldu.

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Kaçan balık büyük olur

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

5 Kasım 2021
1 puan da 1 puandır ancak fırsat büyüktü ve ayağımıza kadar gelmişti.

Avrupa sahnesine özlenen dönüşünü yapmak konusunda bir adım daha attı Galatasaray. Estetik açıdan görkemli olmayan fakat akılcı, sabırlı, dayanışma temelli oyunuyla takdir toplayan Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısına liderlik koltuğunu korumak ve belki biraz daha rahat oturmak niyetiyle çıkmıştı.

Maç iki tarafın da rakibinde zayıflık anı yokladığı bir bilek güreşi gibi başladı. Temkini elden bırakmadan, direncini yitirmeden birbirini yoklayan iki takım, harika bir futbol sunmadılar belki fakat tansiyonuyla kendini seyrettiren bir mücadele koydular ortaya.

HÜCUM YÖNÜ EKSiK KALDI

Dakikalar ilerledikçe özgüven kazanan rakibine karşı Marcao-Nelsson ikilisi ve cansiperane şekilde yardıma koşan Berkan Kutlu’nun ön plana çıktıkları bir savunmayla direnirken aşırı bir zorlanma yaşamadı sarı kırmızılar.

Hücum yönü biraz eksik kaldı Galatasaray’ın fakat burada rakibin hakemin de biraz cesaretlendirdiği sertliğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Moskova ekibi ilk yarıda 12 faul yaparken Galatasaray 2 faulle karşılık vermişti; o derece orantısız bir sertlik.

Galatasaray bu engelleri aşacak bir fırsat kollarken, aradığını tam zamanında, ilk yarı sona ermeden Feghouli’nin müthiş şutuyla buldu.

LOKOMOTİV iKiNCi YARIDA TANKLA / TÜFEKLE GELDi!

İkinci yarıda öne geçmenin rahatlığıyla sahaya çıkan, üstüne tankla/ tüfekle gelen rakibinin gardını düşürmek için tetikte bekleyen Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendirememenin faturasını ödemek durumunda kaldı.

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Müzikli hayallere kapı aralayın

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

2 Kasım 2021
Bomontiada’daki sergiyi son gününde de olsa yakaladığıma sevinmekle, gidip gezemeyen, göremeyenler adına duyduğum üzüntüyle karışık hissin etkisindeyim.

Mamut Art Project’in her sene umut veren genç sanatçıların eserlerini hem konunun yetkin isimlerinin hem de sanat meraklılarının karşısına taşıyor.

Bu yıl da genç sanatçıların heyecan verici, düşündürücü, kuytuda bırakılmış veya bırakılmaya çalışılan sorunlar üzerine soru veya yanıt üreten, malzeme konusunda kendisini sınırlamayan, ufku geniş eserleri toplanmış.

Sergiyi ve bazılarının etkisinden uzun süre kurtulamayacağım eserleri kaçıranlar için bir teselli ikramiyesi olduğunu, sergi, eserler ve sanatçılarla ilgili bilgilere www.mamutartproject.com üzerinden ulaşabileceğinizi de not düşmüş olayım.

Mamut Art Project 2021’in bünyesinde gerçekleşen “Dreamgigs” ve “Dreamscapes” sergileri “meseleyi bir müziksever olarak kişiselleştirmemi” de sağladı.

“Hayal Konserler” diye kestirmeden çevirebileceğimiz bölümde bir kısmı takibimde olan, bir kısmını da bu sayede tanıdığım genç sanatçıların konserler için tasarladıkları posterler var.


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AKM hazır ben dünden hazırım

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

28 Ekim 2021
Nihayet yarın Atatürk Kültür Merkezi açılıyor. Yıllarca tartışılan, kapalı kalan, yıkıldı, kurtuldu, yine gidiyor elden derken AKM’de mutlu sona erişildi.

Semtten komşu olduğum için inşaat sürecini tuğla tuğla, cam panel cam panel, seramik seramik, granit granit izledim zaman içinde. Semtimiz biraz çekti bu inşaat sürecinde fakat AKM’ye kavuşmak bu dertleri unutturacaktır.

Benim gibi ilk gençlik yıllarından itibaren yolunu AKM’ye düşürerek büyüyenler, Alin Taşçıyan’ın isabetli tanımındaki gibi “AKM’yi gayrıresmi bir okul” olarak görmüştür.

Bir cumartesi sabahı, ucuz balkon biletiyle İDSO konserine koşanlar...

O küçük, daracık gişe bölümünde yeni açıklanan program için kuyruğa girenler...

Festival bileti için sabahlamış olanlar...

Hakikaten ne ortamdı ama o bilet sabahlamaları... “Sinema Günleri” veya “Uluslararası İstanbul Müzik Festivali” programları açılır açılmaz hayallerle bütçeler denkleştirilmeye çalışılır, biletlerin AKM’de satışa çıkacağı sabaha kadar uzayacak kuyruklara girilirdi.

AKM’nin önü böylece “

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Saygıyla, sevgiyle, müzikle: Durul Gence

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

26 Ekim 2021
Türkiye’de popüler Batı müziğinin en temel taşlarından birini, Durul Gence’yi kaybettik...

“En temel taşlarından” biri derken, “ilk taşı yuvarlayanlardan” biri olduğunu söylemeye çalışıyorum.

1950’lerin ortaları, Deniz Harp Okulu’nda önce “Genç Denizciler” olarak kurulan, daha sonra okulun baskısı neticesinde elemanlardan Erkan Gürsal’ın takma adıyla ‘Somer Soyata Topluluğu’ olarak değiştiren ekibin davulcusuydu Durul Gence...



Herkesten önce o vardı yani; Güngör Yücel, Ersin Yüce, Erkut Taçkın, Özden Ulugöl ve elbette Erkan Gürsal ile...

Memlekette bir rock’n roll grubu olarak ilk sahneye çıkan ekiptendi

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Sabır meselesi

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

26 Ekim 2021
Galatasaray, birçok kez uyguladığı taktikte bu kez hedefe ulaşamadı.

Ligde tırmanmak, önemli bir rakibini aşağıda tutup 3 puandan fazlasını kazanmak fırsatını sunan, ödülü veya cezasıyla iz bırakacak türden bir derbi. Beşiktaş umulduğu ve ilk 11’i de işaret ettiği üzere bütün hücum silahlarını kullanarak başladı oyuna. İlk 4 dakikanın ardından sıklaşan ve tehlike düzeyi artan bu baskıyı karşılamakla yetinen Galatasaray, top kendisine geçtiğinde de ritmi düşürmeye çalıştı.

Bu sezon mesela Lokomotif Moskova maçında beliren, deplasmanlarda veya hücum gücü yüksek takımlara karşı bir referans oyununa dönüşen ‘sabır taktiği’ni uyguladı Galatasaray.

Terim’in öğrencileri Beşiktaş’ın baskısını kırıp rakip sahaya sefer düzenlemeye fırsat bulduğunda, potansiyel atakları çoğunlukla yanlış pas seçimi veya uygulamalarıyla heba etti.

‘KESKiN NiŞANCI’ VURUŞU

İlk 45 dakikada doğru pas trafiğiyle yürüyen tek atağında Kerem’in pası ve Cicâldau’nun ‘keskin nişancı’ vuruşuyla öne geçti Galatasaray ancak sevinci uzun sürmedi; rakip Larin’le skoru dengeledi. İkinci yarı beraberlikle birlikte moralini yükselten Beşiktaş akınlarında daha ısrarcı, Galatasaray ise topu kullandığı nadir anlarda savruktu.

Yıpranan, hatalı oynamaya başlayan ve cebindeki sarı kartın tedirginliğiyle kırılgan hale gelen Taylan ile Morutan’ın oyundan çekildiği, Halil ve Babel ile oyunu biraz daha rakip sahada oynama isteğinin belirdiği anda geriye düştü Galatasaray. Kornerden gelen topla ikinci golünü üreten Larin, ‘hücumda sabretmenin savunmada sabretmekten faydalı olabileceğini’ de göstermiş oldu...

‘KUPON FIRSAT’ BEKLEDiLER

Diagne-Mustafa, Yeldlin-Ömer Bayram değişiklikleriyle son 15 dakikada takını yeniden formatladı Fatih Terim ve şu tesadüfe bakın ki bu değişiklik hamlesinin hemen ardından da bu kez beraberliğe giden penaltıyı yakaladı; ancak sonuç yine hayal kırıklığı oldu. Galatasaray hücum yönünü ikinci plana atmanın, topu rakibe bırakarak karşı darbe indirmek için ‘kupon fırsat’ beklemenin bedelini bu kez sabır taşını çatlatarak, önemli bir derbi kaybederek, tırmanma şansını kullanamayarak ödedi.

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Görev tamam koltuk rahat

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

22 Ekim 2021
Galatasaray, Avrupa seferine rahat bir şekilde devam ediyor.

Galatasaray, Lokomotif Moskova karşısına liderlik koltuğunda daha rahat oturmanın hayaliyle çıktı. Grubun diğer maçından gelen beraberlik haberi alınacak puan/ puanları daha da cazip hale getirmişti.

Yeni bir hoca rehberliğinde yeni bir yol arayışındaki rakip karşısında tedbirli bir başlangıç yaptı sarı kırmızılı ekip.

Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümü “Galatasaray’ın gole daha yakın taraf olduğunu söyleyebilirim ama ispat edemem” şeklinde geçildiyse de Moskova temsilcisi de özgüven kazandıkça pozisyon kovaladı.

Dengede geçen ilk yarıda Lokomotif Moskova atağı gol pozisyonuna çevirmek konusunda daha üstün gibi dursa da tehlikeli boyuta ulaştıramadı girişimlerini.

TERiM’iN KRiTiK HAMLESi

İkinci devrenin ilk 15 dakikalık bölümünde Galatasaray hücumda bir süreliğine etkili göründü hatta ‘maçın ilk isabetli şutunu’ da çıkardı fakat atakları süreklilik oluşturmadı, sistematik bir hale bürünmedi.

Rakip de 60’ıncı dakika civarında olduğu gibi daha etkili, daha tedirgin edici ataklarla Galatasaray’ı bunaltacak fırsatlar buldu. Kazanmaktan çok kaybetme endişesinin hâkim olduğuna dair çizgiler taşıyan maçın son düzlüğünde Fatih Terim hücum hattını tazelemek yoluna gitti.

OPERASYON HEDEFiNE ULAŞTI

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Gitar da gitarmış ha...

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

12 Ekim 2021
Rolling Stones’un gitaristi Keith Richards aynı zamanda dünyanın sayılı gitar koleksiyonlarından birine sahiptir.

3 binden fazla gitarı olduğu bilinen Keith Richards, bir koleksiyoncu refleksiyle “yeni hazinenin” peşinde koşmayı sürdürüyor.

Dün Instagram hesabında yeni keşfini gururla paylaşıyordu: 1955 model bir Les Paul TV...

Bu paylaşımı benim için daha eğlenceli hale getiren hikâye, Mazhar Alanson’un Keith Richards’a yazdığı cevaplar oldu.

“Bir eski tüfekten diğerine” tonundaki mesajlarda özetle şunları söylüyordu Mazhar Alanson:

“Biz Türkiye’den, sizin kadar eski bir topluluk olan MFÖ’yüz. Paris’te kayıt yaptığınız dönemden sizin Andy olarak çağırdığınız Türk arkadaşımızı hatırlayabilirsiniz. Onda size ait bir Martin gitar vardı, şimdi İstanbul’da Fuat’ın evinde... Çalmıyoruz, yalnızca seyrediyoruz ve ‘Bu Keith’in gitarı’ diyoruz...

İstanbul’a ailenizle geldiğiniz zaman kime sorsanız bizim nerede olduğumuzu söylerler. Özellikle Güney çok güzeldir...”

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90 model magazin polemiği

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

7 Ekim 2021
Bir “Medyum Memiş-Keto” vakası veya bir Hülya Avşar’ın Ricky Martin’in poposunu çimdiklemesi tadında, 1990’ların dev magazin haberleri, polemikleri tadında gelişiyor Bülent Ersoy-Mustafa Keser kavgası...

Birlikte başladıkları televizyon programını apar-topar bitiren iki ismin arasındaki “hadise”, Mustafa Keser’in ağır bombardımanı sayesinde “görülmemesi/duyulmaması” imkânsız boyuta taşındı.

1990’larda görürdük böyle büyük ve sevgili ‘Şokopop’un analizine muhtaç haberleri. Kopan gümbürtüden suni gündem maddeleri köşelerine kaçışırdı bir “Hülya-Gülben” veya türevi çatışmalarda...

Mustafa Keser’in Ersoy’a yönelik “Diva değil, divan”, “Zaten ses kalmamış, rezalet bir okuyuş” gibi örneğine pek rastlanmayan ağırlıktaki konuşmasını izlerken magazin manasında bir 1990’lar nostaljisine tutulduğumu fark ettim.

Bu nostalji atağının tek tetikleyicisi kavganın “televolik” tonu değil elbette, taraflar zaten var olan şöhretlerini 1990’larda daha da büyütmüştü...

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasındaki vaka, dün sabah ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ yayınından anladığım kadarıyla yargıya intikal edecek.

Umarım iki isim bir noktada uzlaşmayı başarır diyeceğim ama Müge ve Gülşen’e bakılırsa Bülent Ersoy, avukatlarıyla sabaha kadar toplantı yapmış bile...

Bülent Ersoy-Mustafa Keser

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Koşun Beşiktaş’a sahaflara!

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

5 Ekim 2021
22 adet çeşitli tarz ve ebatta kitap/dergi ile döndüm eve. Tövbeli halim bu...

Birkaç ay önce kim bilir kaçıncı kez “Artık işime yaramayanlar, niye aldığımı hatırlayamadıklarım, okumayacaklarım ve asla okumayacaklarım” şeklinde ayırdığım kitap ve dergilerle vedalaşmıştım oysa.

Ama bu işlere meraklı olanlar bilir, çoğunlukla yeniden doldurmak için boşaltılır o raflar, dolaplar...

Hem almayacaksın da ne yapacaksın mesela şu güzelim Hey dergilerini?

1971 model, Hey’in ilk yılları... Kapaklarda Erkin Koray ve Yeraltı Dörtlüsü, Fikret Kızılok, Durul Gence, Şenay-Şerif Yüzbaşıoğlu var.



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Mucizelere inanınız!

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

4 Ekim 2021
‘Bitti’ denilen anda gelen son salise golü Galatasaray’a derin bir nefes aldırdı.

Galatasaray zirveyle arasındaki puan farkını makul seviyede tutmak için Karadeniz seferinden 3 puan almak durumundaydı.

8 haftada 8 puan geriye düşmek hâlâ erken sayılan şu dönemde ‘büyük bir felaket’ olmasa da, umut verici de değil.

Umut demişken... Bir maçta umutlanan, iki maçta enseyi karartan Galatasaray taraftarı bu gel-git halinden yorgun düşmüş vaziyete gelmiştir herhalde.

Dün de maça 5’inci dakikada öne geçerek başlayarak yeşeren umutlar 20 dakika içinde 2-1 geriye düşmenin şokuyla yine soluverdi...

Galatasaray yine rotasyon, mecburi değişiklik derken hızını, etkinliğini ve bu sezon elinde beliren en güçlü silah konumundaki baskı özelliğini kaybetmiş bir halde buldu kendini sahada.

Geçen sezonla bu sezonun harmanlanmasından oluşan ‘hibrit’ kadronun ilk yarıda ortaya koyduğu oyun, hepsi başka dilde konuşan 11 oyuncunun sahneye çıktığı bir oyunu veya filmi seyretmeye benziyor.

İkinci yarıya değişikliklerle giren sarı kırmızılılar üst üste net pozisyonlar buldu (48’de Mostafa, 54 ve 60’ta Halil vb.) fakat 5’te bulup 25’te kaybettiği gol için 75’e kadar beklemesi gerekti.

Mostafa Mohamed’in golüyle yeniden maça tutunan, ligde hem puan hem moral olarak büyük anlam ifade edecek galibiyet golünü aramaya çıkan Galatasaray az kalsın beraberliği de kaybediyordu.

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Cimbom umut tazeledi

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

1 Ekim 2021
Marsilya karşısındaki oyunuyla eleştiri bulutlarını araladı.

Galatasaray Avrupa macerasının ikinci grup maçında Marsilya karşısına krizi fırsata çevirmek umuduyla çıktı. Güven sağlamak, camiayı genç takım etrafında kenetlemek, moral kotarmak için ideal fakat zorlukları da ortada bir maçtı.

Ateşli tribünler önünde genç kadronun nasıl bir direnç göstereceği ile ilgili endişeleri sıfırlayarak başlangıç yaptı sarı kırmızılı takım...

Benzerini Lazio maçında gördüğümüz türden bir baskıyla girdi oyuna ve ilk dakikalarda aksiyon önceliğini kazanarak diş gösterdi.

Topa hâkim oldu, maçı tribün baskısını da kıracak bir tempoda tutmayı başardı, uzun süre rakibin organize şekilde üstüne gelmesine fırsat tanımadı.

‘NET ÖTESi’ POZiSYON

Marsilya’nın ‘A Planı’nı sekteye uğrattıktan sonra rakibin kalesini de zorlamaya çalıştı ancak sürekli net pozisyonların kıyısından dönmekle yetindi. İlk yarının uzatma bölümünün son anında Kerem’le yakalanan ancak gole dönüşmeyen ‘net ötesi’ pozisyon kaçan en büyük fırsattı.

Öte yandan, 35’inci dakikada Cengiz’in mükemmel şutunu Muslera’nın daha da mükemmel şekilde kurtarması ve Taylan’ın kendi kalesini tehdit eden kafa vuruşu dışında büyük bir tehlike veya bunaltıcı türden baskı yaşamadı...

SAKiNLiKLERiNi KORDULAR

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Greta’yı yalnız sanmayacaktınız

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

30 Eylül 2021
“Ölmek istemiyorum ama çocukları ve hayvanları önemsemeyen bir dünyada da yaşamak istemiyorum...”

Bu karamsar cümle, sonuçları yeni açıklanan geniş çaplı anketin katılımcısı gençlerden birine ait...

İngiltere’deki Bath Üniversitesi’ne 5 diğer üniversitenin de katkı sağlamasıyla yapıldı araştırma ve İngiltere, Finlandiya, Fransa, ABD, Avustralya, Portekiz, Brezilya, Hindistan, Filipinler, Nijerya’dan 16-25 yaş arasında 10 bin kişi katıldı.

Gençlerin iklim krizi üzerinden “dünya meseleleriyle” ilgili düşünceleri ve gelecek projeksiyonları sorulduğunda ortaya çok haklı olarak karamsar bir tablo çıkıyor.

“Gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı, iklim krizi nedeniyle çok endişelendiklerini veya aşırı derecede endişelendiklerini, yüzde 45’i iklimle ilgili hislerinin gündelik yaşamlarını etkilediğini, yüzde 75’i geleceğin korkutucu olduğunu, yüzde 83’ü insanlığın gezegeni umursamakta başarısız olduğunu, yüzde 65’i hükümetin gençleri yüzüstü bıraktığını belirtti. Bu konuda hükümetlere güvenilebileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 31’de kaldı...”

Araştırma sonuçlarına göre gençlerin “üzüntü, korku, öfke, keder, utanç ve anksiyete” hisleriyle karşıladıkları bu durumu dünya liderlerinin, dev şirketlerin doğru okuyabildiklerini sanmıyorum.

Şu anda eski ezberlerle, “eski kitleleri” motive edebilecek söylemlerle, eski numaraları yeniymiş gibi yutturmak çabasıyla yeni neslin, Z Kuşağı’nın, Alfa’nın peşinde geziliyor fakat kül yutmayabilir bu kuşak bizlerin yuttuğu gibi, benden söylemesi.

Çevresel felaketin tetikleyicisi, doğal kaynakların baş sömürücüsü sektörlerin janjanlı ambalaj giydirilmiş ürünlerini reklam kuşaklarında

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Efsaneler, kavgalar, müjdeler

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

28 Eylül 2021
Barbaros Tapan’ın parlak yıldızlarla yaptığı röportajların sıkı bir takipçisiyim.

Çoğunlukla Hollywood’un erişilmesi güç isimleriyle konuşan arkadaşımız, bu kez direkt ilgi alanıma giren bir isme, ‘Pink Floyd’un “efsane” davulcusu Nick Mason’a yöneltmişti sorularını.



Nick Mason’dan “tırnak içinde efsane” şeklinde bahsetmem boşuna değil, ilk kadrodan grupta kalan son isimdir kendisi.

Syd Barrett ve Richard Wright sizlere ömür, Roger Waters ayrılalı çok oldu, David Gilmour da kuruculardan değildir, sonra eklenmiştir.

Böyle bir önemi var

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Aslan’a bu da yeter

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

27 Eylül 2021
Bu galibiyet G.Saray’da herkesin sakinleşmesi için bir ilaç gibi geldi.

Dün akşam saat 19.45 civarı, İstanbul Seyrantepe’de biriken negatif enerji, teknoloji harikası ölçü aletlerini çaresiz bırakacak seviyeye ulaşmıştı.

Ligde 32 yıldır benzeri görülmemiş sancılı bir başlangıç yapan Galatasaray, Göztepe karşısında geriye düşmüş, taraftarın homurtusu protestoya doğru evrilmeye başlamıştı. Bir tür güven oylaması niteliğine bürünen maçta yükselen homurtunun nedeni sadece alınan kötü sonuçlar değildi.

Taraftar arada umut dolu enstantaneler sunmuş takımın yeterince savaşmadığını, rakibinin bileğini bükecek güçten uzak olduğunu ve sürekli tekrarlanan, her maçta daha fecisi gelen hatalar konusunda gelişme göstermediğini düşünüyordu büyük ihtimalle.

HALİL’İN GOLÜ HAVAYI DEĞİŞTİRDİ

Luyindama’nın protestoları tetikleyen ve nihayetinde “koruma amaçlı” oyundan alınmasına neden olan hatasına gösterilen tepki, birikmiş ve ne yazık ki sürpriz olmayan türdendi.

İkinci yarıya bir başka hedef oyuncu Feghouli’yi de sahadan çekerek başlayan Galatasaray, daha büyük bir krizi önleyecek erken gole duacı olarak başladı maça.

Halil’in neredeyse metro istasyonundan vurduğu topun yine bir hata sonucu gole dönüşmesi gecenin havasını değiştirmeye yetti.

KARA BULUTLARI DAĞITTI

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Kimya, simya derken

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

23 Eylül 2021
Galatasaray'da genç kadronun fizikselden çok mental müdahaleye ihtiyacı var.

Hikmet Karaman Galatasaray’ın geçen haftalarda yediği 6 gole vurgu yapıyordu maç öncesi röportajında ve ekliyordu: “Goller bulmak gerekiyor...” Zaafları belli olan rakibini gözüne kestirdiğini bu sözlerle ilan eden Karaman’ın takımı, hocasını haklı çıkartacaklarına dair ilk işareti 17’nci saniyede çaktı. 5 dakika dolmadan iki kere sallanan Galatasaray kalesini bir şekilde koruduktan sonra maçla ilgili söyleyebilecek sözleri olduğunu fark etti biraz olsun.

FİKİR ALABİLECEK SÜRE VARDI

Ancak uyumsuzluğu ayan beyan ortada olan bu kadronun güçlükle bulduğu hassas denge devre tamamlanmadan hemen önce yerle yeksân oldu. 39’uncu dakikada Mensah’ın akılcı pasını Thiam gole çevirirken Galatasaray defansı sebil hane maşrapası gibi dizilmiş seyrediyordu. Emrah Başsan’ın harikulade şutuyla gelen ikinci golde de yanında yöresinde kimsecikler yoktu; neredeyse düşünüp, taşınıp, aile büyüklerinin de fikrini alabileceği kadar bir süre buldu...

Fatih Hoca felaket netice veren formülünü ikinci devre başında yaptığı değişikliklerle daha da karmaşık hale getirirken, Yedlin’in ceza sahasında taksi arar gibi elini kaldırması penaltıya, dolayısıyla hezimetin perçinlenmesine yol açtı: 3-0...

FUTBOL BÖYLE ÇALIŞIYOR

Bir takımın ‘kimyasal problemleri’ bu kadar sorgulanır hale gelince, formüllerde, teşhiste, tedavide bu kadar zincirleme kaza yaşanınca haliyle Fatih Terim eleştiriliyor, ‘kimyager’in hatalarına odaklanılıyor.

‘İnsafsız maç trafiği’ ortak problem ancak futbol makinesi 2021’de böyle çalışıyor. Kadro sızlanmalarının, sakatlık raporlarının bir bahane olarak ağırlığı yok; kaldı ki Kayserispor’da da benzer sıkıntılar yaşanıyor, diğer bütün takımlar da da...

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Sonu malum: Bang bang!

Kanat ATKAYA

Kanat ATKAYA

21 Eylül 2021
2020’de, bir kısmını sokağa çıkma yasaklarıyla, kısıtlamalarla, karantinayla geçirdiğimiz bir yılda bile Türkiye kendi “silahlı şiddet rekoru”nu geliştirmeyi başardı!

Şiddet ve bireysel silahlanma karşıtı mücadele yürüten Umut Vakfı’nın basına yansıyan haberlerden hareketle hazırladığı rapora göre, 2020’de 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşandı.

Pandemi koşulları bile 2019’daki olay sayısını 59 farkla geçmesine engel olamadı yani...



2040 can alındı bu saldırılarda ve olayların yüzde 85’inde ateşli silah kullanıldı...

Son 5-6 yılda, silahlı şiddette yüzde 60’ın üzerinde artış yaşandığını ortaya koyuyor istatistikler: Tepeden tırnağa

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