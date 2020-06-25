Tabii canım hep sevgiden(!)

“Müvekkilim ani bir sinirle istenmeyen bir olaya sebep olmuştur. Pişmanlık içerisindedir ve eşini de sevmektedir. O nedenle barışa, sevgiye şans tanımakta yarar var...”
Bu sözler müvekkili Ragıp Canan’ı savunmak için Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan avukat Yaşar Altürk’e ait.
Müvekkilinin “ani bir sinirle sebep olduğu ama sevgi ve barışla aşılabilecek” suçunu hatırlamak ister misiniz?
Kocası Ragıp Canan’ın 5 el ateş ettiği saldırıdan sonra yaralı vaziyette ölüme terk edilen Nurtaç Canan, arkadaşımız Fulya Soybaş’a anlatmıştı yaşananları, bizzat o hatırlatsın:
“Olaydan 3 gün önce üzerime çaydanlık fırlatmıştı. Kollarım, sırtım yandı. O gün kaçmayı kafama koydum. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla otobüs bileti aldım. Eve gidip eşyalarımı topladığım sırada geldi, ‘Gitme’ diye yalvardı. Karşı koyunca silahını çıkarıp 5 el ateş etti, kaçtı. O an öleceğimi düşündüm. Bacaklarımı hissetmiyordum. Son bir güç çantama doğru sürükledim kendimi, telefonu alıp yardım isteyecektim ama yapamadım; nefesim kesildi, gözüm karardı. O an yaptığı yanına kalmasın istedim. Bacağımdan akan kanla yere ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum’ yazdım...”
Kaçan ve hızlı bir şekilde yakalanan kocanın sinirinin “ani” olma ihtimalini de elindeki koltuk değneğini ağlayarak sallarken “Ben şuna muhtacım” diyen Nurtaç Canan’dan dinleyelim:
“23 yıl boyunca her gün acı çektim. Ne dayak bitti ne aşağılama ne de işkence. Kumar oynar para kaybeder, içki içer eve gelir döverdi. Defalarca aldattı. Kaç kez kaçıp kurtulmak istedim ama hep bir yolunu buldu. Aileleri, tanıdıkları araya sokar, tehdit eder, bir şekilde eve dönerdi...”
Avukat Yaşar Altürk “Evliliği kurtaralım, yangına körükle gitmeye gerek yok. Seviyor, ondan yaptı” diyor, demeye getiriyor...
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, sadece Mayıs 2020’de 21 kadının öldürüldüğünü, 18 kadının ölümünün ise şüpheli bulunduğunu duyurdu.
Canına kıyılan 21 kadının çoğunun katili eşi, sevgilisi, akrabası hatta oğlu! Faillerin yüzde 14’ü tespit edilememiş, yüzde 10’u da tanıdıkları biri değil. Gerisi hep eş dost, akraba!
Kadınların yüzde 67’si Nurtaç Hanım gibi evli, yüzde 50’si (benzetmek gibi olmasın ama) Nurtaç Hanım gibi evinde saldırıya uğramış ve yüzde 50’si Nurtaç Hanım’ın da dahil olduğu yaş grubunda...
“Neler Oluyor Hayatta” programı sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı haklı olarak tepki gösterip “Allah korusun, size veya bir sevdiğinize böyle bir saldırı düzenlenseydi yine sevgiyle, barışla aşalım, affedelim der miydiniz?” diye sorduklarında avukat bey “Asla, asla!..” diyor.
Peki niye savunuyor ve dahası pişkince “Barıştıralım gitsin?” diyor 5 kurşun sıkmış müvekkilini?
Hep sevgiden tabii canım, hep öyledir!
Hep sevgiden...
Bir bitmediler vesselam!
Tabii canım hep sevgiden(!)
“Müvekkilim ani bir sinirle istenmeyen bir olaya sebep olmuştur. Pişmanlık içerisindedir ve eşini de sevmektedir. O nedenle barışa, sevgiye şans tanımakta yarar var...”
Bu sözler müvekkili Ragıp Canan’ı savunmak için Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan avukat Yaşar Altürk’e ait.
Müvekkilinin “ani bir sinirle sebep olduğu ama sevgi ve barışla aşılabilecek” suçunu hatırlamak ister misiniz?
Kocası Ragıp Canan’ın 5 el ateş ettiği saldırıdan sonra yaralı vaziyette ölüme terk edilen Nurtaç Canan, arkadaşımız Fulya Soybaş’a anlatmıştı yaşananları, bizzat o hatırlatsın:
“Olaydan 3 gün önce üzerime çaydanlık fırlatmıştı. Kollarım, sırtım yandı. O gün kaçmayı kafama koydum. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla otobüs bileti aldım. Eve gidip eşyalarımı topladığım sırada geldi, ‘Gitme’ diye yalvardı. Karşı koyunca silahını çıkarıp 5 el ateş etti, kaçtı. O an öleceğimi düşündüm. Bacaklarımı hissetmiyordum. Son bir güç çantama doğru sürükledim kendimi, telefonu alıp yardım isteyecektim ama yapamadım; nefesim kesildi, gözüm karardı. O an yaptığı yanına kalmasın istedim. Bacağımdan akan kanla yere ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum’ yazdım...”
Kaçan ve hızlı bir şekilde yakalanan kocanın sinirinin “ani” olma ihtimalini de elindeki koltuk değneğini ağlayarak sallarken “Ben şuna muhtacım” diyen Nurtaç Canan’dan dinleyelim:
“23 yıl boyunca her gün acı çektim. Ne dayak bitti ne aşağılama ne de işkence. Kumar oynar para kaybeder, içki içer eve gelir döverdi. Defalarca aldattı. Kaç kez kaçıp kurtulmak istedim ama hep bir yolunu buldu. Aileleri, tanıdıkları araya sokar, tehdit eder, bir şekilde eve dönerdi...”
Avukat Yaşar Altürk “Evliliği kurtaralım, yangına körükle gitmeye gerek yok. Seviyor, ondan yaptı” diyor, demeye getiriyor...
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, sadece Mayıs 2020’de 21 kadının öldürüldüğünü, 18 kadının ölümünün ise şüpheli bulunduğunu duyurdu.
Canına kıyılan 21 kadının çoğunun katili eşi, sevgilisi, akrabası hatta oğlu! Faillerin yüzde 14’ü tespit edilememiş, yüzde 10’u da tanıdıkları biri değil. Gerisi hep eş dost, akraba!
Kadınların yüzde 67’si Nurtaç Hanım gibi evli, yüzde 50’si (benzetmek gibi olmasın ama) Nurtaç Hanım gibi evinde saldırıya uğramış ve yüzde 50’si Nurtaç Hanım’ın da dahil olduğu yaş grubunda...
“Neler Oluyor Hayatta” programı sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı haklı olarak tepki gösterip “Allah korusun, size veya bir sevdiğinize böyle bir saldırı düzenlenseydi yine sevgiyle, barışla aşalım, affedelim der miydiniz?” diye sorduklarında avukat bey “Asla, asla!..” diyor.
Peki niye savunuyor ve dahası pişkince “Barıştıralım gitsin?” diyor 5 kurşun sıkmış müvekkilini?
Hep sevgiden tabii canım, hep öyledir!
Hep sevgiden...
Bir bitmediler vesselam!