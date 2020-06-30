Siyaset değil şarkılar kazanır

Meşhur rock müzik topluluğu The Rolling Stones 1962’de kurulduğu sırada ABD’nin başkanlık koltuğunda John F. Kennedy oturuyordu.
Büyük Britanyalı grubun halen devam eden kariyeri boyunca Nixon’dan Ford’a, Carter’dan Reagan’a, baba ve oğul Bush’tan Obama’ya tam 11 isim başkanlık yaptı ki; buna elbette sırma saçlı Trump da dahil...
Kuşaklar boyu sevilen grup güncel siyaseti kurcalamasıyla meşhur değildir, bu işi layıkıyla yapan başka isimler saymak mümkün.
Ancak rock müzik doğası gereği statükoyla çatışan, özgürlük alanlarını genişletmek için mücadele veren, devrimci, devinen bir müziktir ve The Rolling Stones da bu yola epeyce taş döşemiş sayılır...
Nereye varacağım?..
Önceki gün The Rolling Stones, Trump’a “Eğer şarkımızı (You Can’t Always Get What You Want/ Her Zaman İstediğini Alamazsın) mitinglerinde kullanmaya devam edersen seni dava edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Malum, ABD’de kasımda seçim var, propaganda faaliyetleri sürüyor ve adaylar toplantılarına gelenleri “eylemek” için mesajlarını çağrıştıran popüler şarkıları çalıyor...
Fakat sanatçılar, özellikle de yanlış mesajlar verdiğini düşündükleri siyasetçilerin şarkılarına abanarak propaganda makinelerini çalıştırmalarından pek hoşlanmıyor.
Hele bu siyasetçi Trump gibi rock yıldızlarının dünya görüşlerine taban tabana zıt hastalıklı fikirlere sahip bir tipse, hiç hoşlanmıyorlar.
The Rolling Stones, Trump’a “Kullanma benim şarkımı birader!” diye çıkışan ilk topluluk değil... Zaten 2016’daki kampanya sürecinde “Start Me Up” şarkısını kullandığında da aynı tepkiyi sert bir tonla vermişti...
Elton John’dan Quuen’e, Aerosmith’ten Guns N’ Roses’a uzayan dev bir liste var “Kullanma şarkımı!” diyen.
REM’in solisti Michael Stipe’ın “Siz gidi sefil, dikkat çekme manyağı, güce tapan küçük herifler... Müziğimizi veya benim sesimi moronca maskaralıklarınıza alet etmeyin!” demişliği var ki; daha küfürlü, daha okkalı, daha “iç yağlarını eritici” cevaplar verenler de çıkmıştır...
Bu arada konunun sadece rock müzik yıldızlarıyla kısıtlı olmadığını, Pharell, Rihanna, Adele gibi isimlerin de bu konuda isyan bayrağı açtıklarını not düşmekte fayda var.
“Teknik olarak” mitingin düzenlendiği mekânın yetkili lisans şirketlerinden aldıkları izinle istedikleri müziği çalma özgürlükleri bulunduğundan bu çağrılar etkili olmayabiliyor.
Ancak sanatçılar bu müzikleri miting görüntülerini içeren videolardan parçalarını sildirmek hakkına sahip ve bu haklarını da kullanıyorlar.
The Rolling Stones’un yeni hamlesi için yeni bir yasal dayanak bulduğu ve bunun diğer itiraz eden sanatçıların da elini güçlendirebileceği konuşuluyor şimdi...
Bu durumda “Trump mı kazanır, The Rolling Stones mu?” sorusuna “11 başkan harcamış, daha onlarcasını harcayacak müzikal/kültürel mirasa sahip The Rolling Stones kazanır” derim gevrek gevrek gülerek...
Siyasetçiler gelir geçer, şarkılar sonsuza dek yaşar özetle...
Trump da kankası olan 3-5 ırkçı, bağnaz ismin berbat şarkılarıyla sürdürür kampanyasını. Dinleyenlere kolaylıklar dilerim...
Siyaset değil şarkılar kazanır
Meşhur rock müzik topluluğu The Rolling Stones 1962’de kurulduğu sırada ABD’nin başkanlık koltuğunda John F. Kennedy oturuyordu.
Büyük Britanyalı grubun halen devam eden kariyeri boyunca Nixon’dan Ford’a, Carter’dan Reagan’a, baba ve oğul Bush’tan Obama’ya tam 11 isim başkanlık yaptı ki; buna elbette sırma saçlı Trump da dahil...
Kuşaklar boyu sevilen grup güncel siyaseti kurcalamasıyla meşhur değildir, bu işi layıkıyla yapan başka isimler saymak mümkün.
Ancak rock müzik doğası gereği statükoyla çatışan, özgürlük alanlarını genişletmek için mücadele veren, devrimci, devinen bir müziktir ve The Rolling Stones da bu yola epeyce taş döşemiş sayılır...
Nereye varacağım?..
Önceki gün The Rolling Stones, Trump’a “Eğer şarkımızı (You Can’t Always Get What You Want/ Her Zaman İstediğini Alamazsın) mitinglerinde kullanmaya devam edersen seni dava edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Malum, ABD’de kasımda seçim var, propaganda faaliyetleri sürüyor ve adaylar toplantılarına gelenleri “eylemek” için mesajlarını çağrıştıran popüler şarkıları çalıyor...
Fakat sanatçılar, özellikle de yanlış mesajlar verdiğini düşündükleri siyasetçilerin şarkılarına abanarak propaganda makinelerini çalıştırmalarından pek hoşlanmıyor.
Hele bu siyasetçi Trump gibi rock yıldızlarının dünya görüşlerine taban tabana zıt hastalıklı fikirlere sahip bir tipse, hiç hoşlanmıyorlar.
The Rolling Stones, Trump’a “Kullanma benim şarkımı birader!” diye çıkışan ilk topluluk değil... Zaten 2016’daki kampanya sürecinde “Start Me Up” şarkısını kullandığında da aynı tepkiyi sert bir tonla vermişti...
Elton John’dan Quuen’e, Aerosmith’ten Guns N’ Roses’a uzayan dev bir liste var “Kullanma şarkımı!” diyen.
REM’in solisti Michael Stipe’ın “Siz gidi sefil, dikkat çekme manyağı, güce tapan küçük herifler... Müziğimizi veya benim sesimi moronca maskaralıklarınıza alet etmeyin!” demişliği var ki; daha küfürlü, daha okkalı, daha “iç yağlarını eritici” cevaplar verenler de çıkmıştır...
Bu arada konunun sadece rock müzik yıldızlarıyla kısıtlı olmadığını, Pharell, Rihanna, Adele gibi isimlerin de bu konuda isyan bayrağı açtıklarını not düşmekte fayda var.
“Teknik olarak” mitingin düzenlendiği mekânın yetkili lisans şirketlerinden aldıkları izinle istedikleri müziği çalma özgürlükleri bulunduğundan bu çağrılar etkili olmayabiliyor.
Ancak sanatçılar bu müzikleri miting görüntülerini içeren videolardan parçalarını sildirmek hakkına sahip ve bu haklarını da kullanıyorlar.
The Rolling Stones’un yeni hamlesi için yeni bir yasal dayanak bulduğu ve bunun diğer itiraz eden sanatçıların da elini güçlendirebileceği konuşuluyor şimdi...
Bu durumda “Trump mı kazanır, The Rolling Stones mu?” sorusuna “11 başkan harcamış, daha onlarcasını harcayacak müzikal/kültürel mirasa sahip The Rolling Stones kazanır” derim gevrek gevrek gülerek...
Siyasetçiler gelir geçer, şarkılar sonsuza dek yaşar özetle...
Trump da kankası olan 3-5 ırkçı, bağnaz ismin berbat şarkılarıyla sürdürür kampanyasını. Dinleyenlere kolaylıklar dilerim...