Seviyoruz Paşam biliyorsun

Hayatın zor olduğunu, salgın döneminde, bu ekonomik şartlarda, bu kaotik dünyada ayakta kalmanın güçlüğünü düşünenlere, dün geride bıraktığımız 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü vesilesiyle “Bir de kadın olduğunuzu düşünün” notları hazırlamaya çalıştım.

Hayat şartları gerçekten zor, herkes kendi çektiğini bilir elbette içinde debelenip durduğumuz bu mağduriyetlerden örülü ağın içinde...

Bir de eğitimde geri bırakılmış, buna rağmen şartları zorlayıp negatif ayrımcılık duvarlarını aşıp iş bulmayı başarmış, çalışmak isteyen, çalışmak zorunda olan bir kadın olduğunuzu düşünün...

Şiddet sarmalına, tacize ve bu tarz saldırıların tümüne karşı kendinizi savunmasız hissettiğiniz, saldırganların neredeyse cezasız kaldığını görüp durduğunuz bir dünyada ayakta kalmaya çalıştığınızı...

Evi geçindirmeye katkının yanı sıra evde de çalışmak zorunda olduğunuzu, bir de başlı başına bir mucize olan iyi bir annelik yapmaya uğraştığınızı...







