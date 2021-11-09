Nefes peşinde nefes nefese

Milli maç arası özellikle G.Saray taraftarının imdadına yetişti.

Maçın 27’inci dakikasında Babel’in ortaladığı, Halil’in kafayla vurduğu ve kaleci Emiliano Viviano’nun kurtardığı topa kadar ‘hiçbir şey olmayan’ bir maç seyretmek durumunda kaldık.

“Hiçbir şey olmayan” derken mübalağa etmiyorum, o dakikaya kadar ne bir şut, ne bir köşe vuruşu, ne bir ‘tehlikelimsi pozisyon’ vardı maçta.

Hatta ilk faul düdüğü için bile 40 dakika beklemek gerekti bu insanı futboldan soğutacak süreçte ki; “Ama Avrupa Kupası maçı sonrası Olimpiyat Stadı’nda gündüz maçıydı” bahanesi bile savunmaya yetmez.

SANKi ARKADAN iTiLDiLER!

Aşırı yorgun ve maça sanki arkadan itilerek çıkmış gibi duran futbolcular, 30’uncu dakikadan sonra da harikalar yaratmadı ama en azından biraz mücadele, pozisyon, isabetli/ isabetsiz şutta teselli aradık. Uzatmayla birlikte 50 dakikaya yayılan bu sıkıntının ardından ikinci yarı da Karagümrük’ün zorunlu kadro tazelemesi dışında bir şey değişmemiş şekilde devam etti.

Orta sahaya sıkışan ve bir yanlışlıklar komedyasına dönüşen maçta 1 saat devrildiğinde iki takım da sadece birer kez kaleyi tutturabilmişti; o derece...

‘BÜYÜK TESADÜF’ MÜ YOKSA ŞANS MI?

Oyunun kaderini değiştiren kişi Karagümrük’ün başarılı teknik direktörü Francesco Farioli’nin hamlesi oldu. İkinci yarının başında sahaya sürdüğü Benatia’yı 20 dakika sonra oyundan aldı ve yerine seçtiği Bertolacci ile golü buldu.