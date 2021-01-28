Ne zaman patlar´bu balonlar

Hani kadılık günlerinde bir adam gelip hasmını şikâyet etmiş ve sormuş: “Söyle Allah aşkına, haksız mıyım hoca?”
Hoca “Haklısın” demiş.
Az sonra adamın hasmı gelmiş o da diğeri hakkında ağzına geleni söyleyip “Haksız mıyım?” diye sormuş, Hoca ona da “Haklısın” demiş...
Bu kez karısı Nasreddin Hoca’ya “Kadılığın da pek tuhaf, iki adama da haklısın dedin, hiç öyle şey olur mu?” diye sormuş.
Hoca “Hatun, sen de haklısın” demiş...
Koronavirüs salgınıyla ilgili haberleri, yorumları, demeçleri izlerken kendimi Nasreddin Hoca gibi hissediyorum...
Restoran işletmecileri “Bittik, tükendik, imdat! Açın bizi” diyor, “Haklısınız” diyorum...
Son iki deplasman seferinden puansız dönen Galatasaray, zirve yarışında pozisyonuna tutunmak ve fırsat kollamak için acilen bir galibiyet serisi yakalamak durumunda... Hal böyleyken, kupa maçında 12 gün önce 120 dakika boyunca yenişemediği Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. İlk yarı kupa maçının üstüne bir 45 dakika daha eklenmiş gibi, o derece sıkıcı geçti. Pozisyon zenginliği olmayan, heyecan seviyesi ve futbol kalitesi düşük bir maç seyrettik.
Fakat betonarmeden hallice bu zeminde daha fazlasını beklemek de gerçekçi bir yaklaşım olmaz... Maçı sağlam tamamlamak bile kendince büyük başarıdır bu sahada. Topa zemin müsait ettiği ölçüde hâkim olan, baskıyla rakibi sahasında tutmak niyetinde olan taraf Galatasaray gibi duruyordu.
DURAN TOPLAR BERBAT!
Galatasaray bu ‘niyet’ boyutundan öteye geçemeyen baskıdan, Malatya ise rakibin kritik bölgelerde kırılan pas zincirinden medet umdu fakat iş pek ‘ciddiye varmadı...’ İkinci yarıda Terim’in öğrencileri topa biraz daha fazla sahip oldu, baskıyı biraz daha artırdı ancak Malatya savunmasında gedik açabilecek hamleyi uzun süre yapamadı.
Bu süreçte kazanılan duran topların, özellikle köşe vuruşlarının ‘berbat’ denecek seviyede kullanılmasının Galatasaray açısından düşünülmesi ve çözüm bulunması gereken bir problem olduğunu da ekleyeyim. Galatasaray’ın oyuncu değişiklikleriyle tazelenen ve baskısını artıran oyunu, ödülünü ısrarla yinelenen kanat organizasyonuyla değil, uzaklardan gelen bir şutla geldi.
BÜYÜK iKRAMiYE
Babel’in düzgün ve sert şutu maçın son dakikalarında Galatasaray’a büyük ikramiyeyi de getirmiş oldu. İşler giderek zorlaşmak üzereyken böylesi zorlu bir deplasmandan cebini 3 puanla doldurup dönmek hak edilmiş bir büyük ikramiyedir. İlk yarı 39 puanla sona erdi, bakalım oyunun ikinci perdesinde işler nasıl gelişecek Galatasaray için?
Başarının formülü ceplerinde; ilk satırda birlik olmak ve konsantrasyon yazıyor...
Soru bekleneceği üzere halkı ikiye böldü, Milor Gain’de bir pizza ve pide ustasını tatlı tatlı atıştırdı, iştah açıcı bu ankete belirlenen süre içinde 215 bin kişi katıldı ve pide oyların yüzde 60.5’ini alarak birinciliğini ilan etti.
Vedat Milor pidenin gelişime açık olduğunu ancak malzeme kalitesi ve standart konusunda sorunlar yaşadığını ve tercihinin pizza olacağını belirtti.
Kıymetli Vedat Milor gibi bir uzman, yemek kültürü konusunda o boyutta donanıma sahip biri değilim; zaten konuyla direkt bağlantısı olmasa da benim tercihim her zaman lahmacun olur.
Pidenin de pizzanın da iyisine çoğunluk gibi bayılırım, tercihe zorlansam herhalde ben de Milor gibi tercihimi pizzadan yana kullanırım.
Şimdi gelelim cep karşılaştırmasına.
Bu tartışmaya bir katkı sağlar mı bilemem fakat pide ile pizza arasında tercihi belirleyen ölçülerden birinin
İnsanlığa büyük besteler, kitaplar, resimler, heykeller vb bırakmış onlarca dâhinin mental problemlerle uğraşmış olması aradaki bağı kuvvetlendiriyor.
Tolstoy’dan Michalengelo’ya, Balzac’tan Jackson Pollock’a, Van Gogh’tan Victor Hugo’ya, Charles Dickens’tan Ernest Hemingway’e kadar uzanıyor listeler...
Marcel Proust “Dünyada harika olan her şey nevrotiklerin eseridir” dedikten sonra bu başyapıtları insanlığa armağan edenlerin üretirken yaşadıkları korkulara, baskılara, fiziksel ve ruhsal zorluklara dikkat çeker...
Geçtiğimiz günlerde kendisinden bir canavar yontmuş büyük bir dehayı kaybettik...
İstanbul’un iki köklü kulübü mesajı, kazancı, havası büyük bir galibiyet hayaliyle kar altında sahaya çıkarken iyi ve heyecanlı bir derbi beklentisi de haliyle yüksekti. Futbol kalitesinin bu beklentinin altında kaldığı bir ilk yarı izledik. Beşiktaş’ın topla oynama oranlarına yansıyan üstünlüğü ve oyunu dikte ettirme isteği 20 dakika dolmadan kırıldı ve maçın terazisi dengelendi.
Pozisyon üretiminde iki takımın da güçlük çektiği gözlenirken, 30-35’inci dakikalar arasında bir yerde ‘güçte bir dalgalanma’ oldu, iki takım da golü kokladı. Marcao’nun vurduğu, Atiba’nın çizgiden savuşturduğu şutu, Beşiktaş’ın Larin’le değerlendiremediği net pozisyon izledi. ‘Güçte esas değişim’ ise Diagne’nin kırmızı kart görmesi ve Galatasaray’ın 10 kişi kalmasıyla yaşandı.
ÇAKIR’A ACiL FORM DiLERiM
Çok istenirse Diagne’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu konunun uzmanları hakkıyla tartışır ancak Cüneyt Çakır’ın genel olarak pozisyonları süzmekte güçlük çektiğine, iki takımın da kartlık bazı faullerini görmediğine/göremediğine, sahada nerede durduğunu şaşırdığına şahit olduğumuzu hatırlatayım... Kendisine acil form ve şifa dilemek lazım.
Sergen Yalçın eksilen Galatasaray’ı, Oğuzhan’ı Mensah’la, sarı kartı cebinde gezen Ghezzal’ı da N’Koudou ile değiştirerek yıpratma planını devreye soktu. Fatih Terim de bu değişikliğe Arda Turan’ı Donk ile, Belhanda’yı da Babel ile değiştirerek karşılık verdi.
Beşiktaş 10 kişi kalan rakibini baskıyı artırarak hataya zorlamak için çabaladı ve bu çaba Luyindama’ya yazılacak bir hata üstünden golü getirdi.
ETEBO FiLAN OLACAK iŞ DEĞiL!
G.Saray, ufukta zorlu deplasmanlar belirmişken zirve yarışında telafisi mümkün gözükse de ağır bir yara aldı. Bu maçın kaybedilmesini eksik kalmaya bağlamanın Galatasaray’a fayda sağlamayacağını, dün rakibini birkaç cılız pozisyon dışında zorlayamayan oyun zihniyetine dikkatle bakmak gerektiğini söylemeliyim. Kadro seçimi üzerinden eleştiri getirmeye sıcak bakmam fakat Etebo filan pek olacak iş değil; sanki zorlamamak lazım, öyle değil mi?
Cevap geldi: “Yok...”
Ardından Yozgat’a sordu: “Yozgat, kar var mı?”
Cevap yine “Yok” şeklinde geldi...
Ocak ayında Sivas’ta, Yozgat’ta kar olmaması kıyamet değilse bile felaket habercisidir.
Erzurum’da, bakın Erzurum diyorum, köylülerin ocak ayında kar duasına çıktığını okudum; daha ne olsun?
Durum malum; müthiş bir kuraklık yaşanıyor.
Antalya Çayboğazı’ndan İznik Gölü’ne, güzelliğinin kurbanı olan Salda’dan
Günümüzde bu seriye yeni kitaplar eklemek gerekirse sanırım en popüler başlıklar “Hangi Aşı” ve “Hangi Mesajlaşma Uygulaması” olur...
Eş, dost, akrabanın “aşı” konusundaki tartışmalarında keskin taraflar belirmesine, karşıtların keskinliğine, aşı yanlılarının bölünmüşlüğüne ve kafa karışıklığına bir “güncel siyaset tartışması” muamelesi yaparak mesafe koymaya, direnmeye çalıştım uzun süre.
Uzlaşma yanlısı bir çizgi izlemeye çalıştım, tarafları akla-mantığa davet ettim ve kaosun da nihayetinde kendi çözümüne ulaşacağını düşünerek kendi fikrimle birlikte kabuğuma çekildim.
Rahat bıraktılar mı? Hayır!
“Aşı olacak mısın? Hangi aşı? Pekiii, bilmem kim olacak mı? Olmak istemeyene zorla aşı yapılacak mı? Acıyor mu acaba? Aşı yaptırmayana bundan sonra su yok mu? Hapı çıkacak mı? Aşı olacak mısın? Hangi aşı?..”
Benim gibi uzun süre tekrarlanan sorularla karşılaşınca fenalaşanlardansanız halimi tahmin edebilirsiniz!
Fatih terim’in ceza dönüşü sahaya çıktığı ilk maçta çözmesi gereken kadro denklemi daha da karmaşık hale gelmişti; ancak yapacak bir şey yok, ‘yeni normal’ bu... Geçen haftanın kötülerinden Linnes ve saracchi’yi yoğun maç trafiğinde dinlendirmek istediğimi söyleyen terim, Emre taşdemir ve Şener Özbayraklı ile başladı oyuna. İki oyuncu da cansiperane şekilde oynarken savunmaya da hücuma da müthiş katkı sağladılar. Mbaye Diagne 27’nci saniyede sezonun en erken golünü atarken, servis yapan da Emre taşdemir’di zaten.
Marcao ve taylan’ın katılımıyla omurgasını düzelten sarı kırmızılılar ‘çok erken’ golün ardından da yoğun baskıyı sürdürdü.
BELHANDA’YA ŞAPKA ÇIKARMALIYIZ
Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Emre Akbaba ve Arda turan ilk yarım saatte skor farkını artıracak net fırsatlar yakaladı, Galatasaray atakları sıklaştı, ikinci golün gelmesi ‘an meselesine’ dönüştü.
Doğru vuruş, Arda turan’ın pasında Younes belhanda’dan geldi. Konyaspor karşısında ‘kaçak güreşen’ Belhanda, 30’uncu dakikadaki bu golün ardından ilk yarı sona erene kadar ‘hat trick’i tamamlamıştı dün akşam. Bu durumda şapkayı çıkartmak gerekir.
İlk yarıda sadece 4 faul yapan Galatasaray (rakip 10 faul), ikili mücadelelerde ise yüzde 72 üstünlük sağlamıştı. Bu istatistiği genç kaleci Übeyd’in kendisini çok fazla suçlamaması için özellikle veriyorum. Sakın yıkılmasın, yılmasın, bu kötü tecrübeyi bir şekilde motivasyon kaynağına dönüştürsün, üzülmesin.
DERBi iÇiN iŞARET DEĞiL
İkinci yarıda 20 dakika kadar direnç göstermeye çalışsa da dengesi bozulan Gençlerbirliği oyuna tutunamadı, oğulcan ve penaltıdan babel’in attığı gollere engel olamadı. Son haftalarda yakaladığı ivmeyle İstanbul’a gelen Gençlerbirliği, erken yediği golün etkisinden kurtulamamanın bedelini ağır ödemiş oldu. Galatasaray farklı galibiyeti de doğru okursa, gelecek hafta oynayacağı zorlu Beşiktaş derbisi için bir işaret olarak görmezse akıllı davranmış olur. Bu tecrübeye sahip ve böyle yapacağından eminim.
Bhutan, Hindistan’la Çin arasına sıkışmış, dış ilişkiler, savunma gibi pek çok konuda Hindistan’a bağlı, anayasal monarşi ile yönetilen, yani hem kralı hem de 2000’li yıllarda kurulan ve ülkeyi yöneten seçilmiş bir meclisi olan bir memleket.
Budizmin doğduğu ve dünyaya yayıldığı bir coğrafyada, nüfusun büyük bölümü Budist. Asırlarca kapalı kaldıktan sonra yavaş yavaş dünyaya açıldılar.
Televizyon yayını ve internet 1999’dan sonra girdi ülkeye. Geliri biraz enerjiden, biraz tarımdan, biraz turizmden...
Ancak turist olarak Bhutan’a gitmek pek kolay ve ucuz değil. Bhutan’ın belirlediği koşullarla, taşıyıcılarla, rehberlerle ve hiç düşük olmayan ücretlerle gidip belirlenen yerleri görebiliyorsunuz gibi bir durum var.
Ülke bir cennet parçası... Ekolojik hassasiyeti çok yüksek bir ülke; ormanlarını, sularını, dağlarını ve bütün canlılarını kesin kurallarla koruyor.
750 bin nüfuslu küçük krallık küresel ısınmanın sonuçlarından direkt etkileneceği için net kurallar belirlemiş. Ülkenin yüzde 60’ı yasayla koruma altında ve bu sayede karbon ayak izi
“Japonlar yapmış abi!” kavramının yerleşmesinde kendince etkisi olduğuna inandığım büyüklükteki gösteri İstanbul’un pek çok noktasından izlenmişti.
Sonrasında çoğunlukla Cumhuriyet bayramlarında veya milli futbol zaferi gibi kutlamalarda görüldü bu büyüklükte...
Bir de düğünler var elbette. 2000’li yıllarda düğün sahiplerinin bütçelerine göre nasıl kontrolden çıktıklarını Savaş Özbey’in 2003’te hazırladığı haberin başlığında görebiliyoruz: “Cebine elli milyonu koyan da atıyor fişeği, 150 bin dolarını harcayacak yer arayan da...İtalya’nın başkenti Roma’da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişekler nedeniyle yüzlerce kuş öldü.
O dönemde Meral Tamer gibi havai fişek gösterilerine karşı çıkanların sesi zayıf olsa da çıkmaya başlıyor ama bir yasal düzenleme yok, ceza yok, denetim yok ve böyle hava atacağını düşünen çok!”
Giderek karşıt olanların sayıları artsa da gündemde güçlü bir sese dönüşemiyor.
Geçen sene temmuz ayında Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek üretilen fabrikadaki katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybettikten, 127 kişi yaralandıktan sonra konu bir kez daha gündeme geldi.
Ankara, İstanbul ve başka belediyeler kutlamalarında artık havai fişek kullanmayacaklarını duyurdular.
Havai fişeğin zararları anlatılmaya çalışıldı, tehlikelerine dikkat çekildi, serbestçe satılması eleştirildi, yasaklanması istendi.
Malum, futbol kâğıt üzerinde oynanmayan ve sonuçları istatistiklerle tahmin edilemeyen bir oyun; geniş kitleler tarafından sevilmesinin temel nedenlerinden biri de tam olarak bu...
Öyle olsaydı, geçen hafta kendi sahasında ağır bir yenilgi yaşayan Antalyaspor ile lider Galatasaray arasındaki maçın kolayca sarı kırmızılılar tarafından 3 puana çevrileceğini düşünürdük.
Ancak her maç kendi hikâyesini yazıyor ve bu sebepten seviyoruz futbolu...
HAYALi FiGÜR GiBi
G.Saray alışıldık baskısını kuramazken, Akdeniz temsilcisi de savunma katmanlarını sıkılaştırarak oynayacağını ilk dakikalardan itibaren belli etti.
İlk yarıda aradığı çıkış yolunu bulamayan, alternatif üretmek konusunda sıkıntı yaşayan, rakibi bunaltamayan Galatasaray hayali figür gibi tüketti zamanı.
Topa hakim olmak veya pas trafiğini risksiz şekilde yürütmek açısından sıkıntı yaşamasa da tehlikeli olamadı Galatasaray ve hem kendisini hem de oyunu uyuttu 45 dakika boyunca.
ANTALYA iSTEDiĞiNi ALDI
Atlas Okyanusu’nda, 400 metre derinlikte, siyah mercanların üzerinde yaşıyor...
5 yıla yayılan ve bugüne kadarki en kapsamlı araştırma kabul edilen seferde bilim insanlarının “keşfettiği” 12 yeni canlı türünden biri...
‘Epizoanthus martinsae’nin başka bir dünyadan ışınlanmış gibi algılanan formuna, eşsiz güzelliğine bakarken “Geç bulduk, çabuk kaybedeceğiz” diye söylendim.
Keşfi yapanlar insanoğlunun ısıttığı, zehir bastığı, yaydığı okyanuslarda yükselen asit düzeyinin mercanları hızla çürüttüğünü, haliyle yeni tanıştığımız dostumuzun da aralarında bulunduğu pek çok türün yok olacağını söylüyor.
Epizoanthus martinsae’yi yeni tanıdık gitse ne olur demeden önce mercanlarla, balıklarla, denizin hayat sunduğu başka başka canlılarla, okyanuslarla birlikte insanoğlunun neleri kaybedeceğini bilim insanları yıllardır anlatıyor.
Ancak gem vurulamayan siyasi veya ekonomik hırslarıyla gelecek kuşakların hakkını kemirmeye, tüketmeye iman etmişlerin borusu öttükçe devran da böyle dönüyor.
İnşa edilen tüketim bağımlısı toplumun,
Günlerdir “sıkça dinlediğim şarkılar” arasında yer alan “Düğüm”ü ve genel tarzını böyle hınzır bir tanımlamayla sunuyor Kana Kana...
“Kana Kana”, müzik macerasını yıllardır takip ettiğim, Kaçak’tan, Gaddar’dan ve daha pek çok başka yerden tanıdığım Övünç Dan’ın “çekmecede uyurken” uyandırılmış bir projesi.
Yeni çıktı, geçen hafta; müzisyenlerin ayakta kalmaya çalışırken üretmeye de devam ettiklerini işaret eden örneklerden biri...
Yaklaşık dört yıl önce, Şubat 2017’de
Fikstürün sıkıştırmaya başladığı bir dönemde, sahada ve ‘kulübede’ eksilmiş vaziyette çıkılan Trabzon seferi. Rakip takım Abdullah Avcı ile birlikte canlanmış, puan kaybını minimize etmiş, savunma açısından çok mesafe kat etmiş fakat eksiklik ve fikstür yoğunluğundan onlar da payına düşeni alıyor. Şartlar gibi oyunun da hassas bir denge içinde başladığını gördük. Galatasaray alışık olduğu üzere topa sahip olup oyunu rakip sahada oynamak, kenarlara inmek, kısa pas varyasyonlarıyla rakibi hataya zorlamak azmindeyken, Trabzonspor da hızlı çıkış fırsatları kovaladı.
FEGHOULİ ÇIKINCA...
Oyunun dengesini bozan ilk hadise, Feghouli’nin sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Hücum hattındaki eksiklerle başı dertte olan G.Saray, pas hattının merkez unsurlarından birini kaybedince, Trabzon’un da iştahının arttığını gördük. Ancak dengeyi asıl değiştiren, ilk yarı sona ererken Emre Kılınç ve Oğulcan üzerinden gelişerek Arda ile gole dönüşen atak oldu. Kaptan Arda’nın attığı golün ötesinde mücadelesi, oyun aklı, özetle yıldız kumaşını parlattığı anları çoğaltması da dikkat çekici ve sevindiriciydi.
2-0’DAN SONRA RÖLANTİ
İkinci yarıda oyunu istediği tempoda sürdürmeyi başaran G.Saray, 55’te Oğulcan’la ikinci golü de bulunca maçı rölantiye alıverdi. 2-0’ın ardından iki takım da kendince fırsatlar kovaladı ancak G.Saray oyunu dikte ettiren taraf olmayı sürdürdü, Trabzon ekibi ağırlığını koyamadı ve maç da böylece sona erdi. Bu zorlu maçtan net bir galibiyetle dönmek G.Saray için çok mühim elbette; ancak asıl büyük kazanç giderek kendini belli eden takım ruhuyla ilgili kimyasal bir işaret. G.Saray taraftarının iyi bildiği, kenetlenmeyle ortaya çıkan türden bir kimya belirmeye başladı; bakalım neler olacak?..
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Kitap bilimkurgu tarzının bu alandaki üretiminde bir kilometre taşı olmanın ötesinde “gerçek manada da” paniğe ve bugün trajikomik olarak anılan bazı hadiselere yol açmıştır.
Aslında illa birilerini suçlamak gerekiyorsa bu Wells ve başyapıtı değil, kitabı 1938’de ABD’de Cadılar Bayramı münasebetiyle radyoda seslendiren Orson Welles olmalıdır.
Radyoda Welles’in sesinden Marslıların dünyayı işgal ettiğini duyan ve buna inanan ABD’liler panikle ne yapacaklarını şaşırmış, olay manevi sarsıntının ötesinde büyük maddi kayıpları da tetiklemiştir.
Bugün yaşadığımız dünyada vaziyete bakınca “Gelsin uzaylılar da ne olursa olsun; hatta gelsinler lütfen!” diyeceklerin sayısı daha fazla çıkabilir.
“Uzaylılar geliyor” diye paniğe kapılacak kimse kalmadığını görmek için Obama döneminde CIA direktörü olarak görev yapan John Brennan’ın geçtiğimiz günlerde bir radyo programında söylediklerine ve sonra yaşananlara bakmak yeterli.
Brennan, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur. Hayat farklı şekillerde tanımlanır. Tüm evrende başka bir yaşam formu olmadığına inanmanın biraz küstahça ve kibirli olduğunu düşünüyorum”
Topluluğun 53 yıllık tarihinden kesitler sunan albüm dijital platformlarda belirdiği andan itibaren “sürekli dinlediklerimin” tepesine yerleşti.
Albüm pek çok açıdan önemli ve bu noktalara yazı ilerledikçe değinmeye çalışacağım.
Söze “dayanıklılıktan” başlamak isterim.
İlk konserini 6 Aralık 1967’de Opera Sineması’nda vermiş olan grup 53 yıllık macerasında ayrılıklar, buluşmalar yaşadı ama ruhunu ve temsil ettiği değerleri hep korudu...
Müzik dünyasında dev bir çınara dönüşen Moğollar’ın bu başarısını yakalayabilen grup sayısı dünya çapında düşünüldüğünde de az rastlanan bir hadise.
1960’larda kurulan ve halen faal olan Rolling Stones (1962), The Who (1964) gibi devlerle aynı ligdedir Moğollar...
Zamana dayanırken yolda yeni dinleyiciler toplamak gibi güç bir işi de başardılar ki; 1993’te uzun ayrılıktan dönüşlerinde de
Çocukluğunun tatlı hatıralarına “Teksas, Tommiks”ler ve dahi Teks, Mandrake, Kızılmaske, Kinowa, Mister No ve nicelerinin maceraları karışmış olanlar beni anlayacaktır.
Hepsini çok severdim; bu sevgim halen de sürer çizgi romanlara. Elbette bazılarını diğerlerinden çok sevdim. Benim iki “esas” kahramanım Zagor ve Teks idi.
Darkwood Ormanı’nda sevgili “fıçı”sı, yoldaşı Çiko ile yaşayan Zagor Tenay, yani Baltalı İlah’a, İtalyan çizgi roman dâhileri Sergio Banelli ve Gallieno Ferri 1961’de hayat vermiş, kahramanımızın Türkiye’ye ulaşması da pek gecikmemiş.
Orhan Berent’in “Zagor 1-2, Türkiye’de Yayımlanan Maceralar Listesi” adlı kıymetli kitapçığı sayesinde, Zagor’un 1962’de kısa bir süre yayınlandığını ancak asıl başarısını 1970’te Tay Yayınları’na geçtikten sonra yaşadığını öğreniyoruz.
Zagor ciltleri 1970’lerdeki ilgiyi görmese de hâlâ basılıyor, kaç kuşaktır okuyoruz siz hesap edin...
Peki nereden geldi konu Zagor’a?
Önceki gün öğrendim ki Zagor hem de bizim buralarda biraz güçlük yaşamış, ancak üzülmeyin, hikâyenin sonu güzel bitmiş.
‘Northmoor Yolu’nu şöhrete ulaştıran adresler 20 ve 22 numaralı evlerdir.
Fantastik edebiyatın en meşhur isimlerinden J.R.R. Tolkien, önce 22 numaralı evde 1926-1930 yılları arasında yaşadıktan sonra, ailesiyle daha geniş olan 20 numaraya geçmiş ve 1947’ye kadar da burada yaşamıştır.
Hobbit’i ve romanlarının yanı sıra filmleriyle de bir fenomene dönüşen Yüzüklerin Efendisi serisinin büyük bölümünü bu evde yazmış J.R.R. Tolkien. Şöhret de buradan geliyor zaten sokağa, daha doğrusu eve...
Yüzüklerin Efendisi hayranları için simgesel değeri yüksek bu ev, geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. Sahibi 4.5 milyon pound, bizim paramızla 46-47 milyon TL istiyor...
Kayseri karşısında iyi sinyaller çakmaya başlayan, geçen hafta Rize seferinden 4 gollü bir galibiyetle dönerken iyi oyunuyla övgüleri de toplayan Galatasaray, taraftarında heyecan yarattı. Maç öncesi istatistik raporları, bu yükselen heyecanın nedenini ortaya koyuyordu: “Galatasaray, son iki maçta rakip ceza sahasında toplam 85 defa topla buluşurken, 23’ü isabetli 48 şut çekti ve kalesine yalnızca bir tane isabetli şut izni verdi.”
“Vay, vay, vay!” dedirten bu istatistiklerin Hatayspor maçında devam edip etmeyeceğini görmek merakı maça ayrı bir boyut kattı.
Süper Lig’e iyi bir giriş yapan rakip Hatayspor, ‘sıkı kapanmak ve hızlı çıkışlarla netice almak’ şeklinde özetlenebilecek taktiğiyle Galatasaray’ın yoğun bir baskı kurmasını bir süre engelledi.
Galatasaray da bu süreçte hücum hatlarındaki kopuklukları gidermeye çalıştı, ‘Emrelerin’ oynadığı kanattan çok Linnes, Oğulcan ve Feghouli’nin çalıştığı kanattan yol bulmaya çalıştı.
DIAGNE HARiKA VURDU
Hatayspor’un ‘attı atacak’ dedirtecek kadar olmasa da gole dönüşme ihtimali yüksek ataklarını savuşturduktan sonra 32’nci dakikakada ilk kez kaleyi bulan bir şut geldi Galatasaray’dan. Ama ne şut! Feghouli’nin ortasını yakın markaja rağmen göğsünde yumuşatan ve harika bir vuruşla, zamanlamayla gole çeviren Diagne en sıkı muhaliflerinin bile kalbini yumuşatmış olabilir.
“Peki daha önce müsait vaziyette kaçırdığı golü veya daha sonra 51’de kalenin ağzından kaçırdığını unutturur mu bu müthiş gol?” diyenler de çıkabilir tabii, onu bilemem. Golden sonra ‘iyi oyun’ ayarlarına dönen bir Galatasaray izledik ilk yarı sona erene dek. İstediği baskıyı kurdu, ikinci golü kovaladı, ‘kaliteli futbol’ damgalı
Ne zaman patlar´bu balonlar
Pandemi sürecinde en çok neyi özlediğimi düşündüğümde aklıma önce konserler geliyor.
Kalabalığın içinde müzik dinlemek, bir şarkıya eşlik etmek, sevdiğin grupla/müzisyenle ve hiç tanımasan da “kafadar” olduğunu düşündüğün bir kitleyle birkaç saat takılmak...
Konser sadece “canlı müzik”ten ibaret değil; arkadaşlarla buluşmak, hayatın dertlerine bir süre dur demek, derde ve kedere küçük bir çalım atmak...
Normalde yılın bu zamanları arkadaşlarımla yaz için bir, imkânlar el verirse daha fazla konsere gitmek için planları detaylandırmaya başlamış olurduk. Tatil anlayışımız bu, yapacak bir şey yok...
Bugün veya çok yakın gelecekte “eski usul” konser yapmaya imkân yok. “Online” konserleri takip ediyorum, bu tarz girişimleri seviyor ve destekliyorum...
Ama aklımda, üstümde AC/DC tişörtü, yanımda sevdiklerim, elimde içkimle “sahneyi gören sakince bir yerde takılmak” var...
Ne zaman gelecek o eski güzel günler?
Kış ve bahar konserleri ertelendi doğal olarak; yaz konserleri ve festivalleri birer birer sonbahar/kış aylarında yeni tarihler açıklıyor ancak onu da iptaller izleyecek gibi duruyor.
Mesela büyük festivallerin en namlılarından olan Glastonbury “2021’i de unutun gençler; umarız 2022’de buluşuruz” açıklaması yaptı...
Dün sabah televizyon haberlerinde ABD’li eksantrik rock grubu The Flaming Lips’in, memleketleri Oklahoma’da verdikleri konserin görüntüleri geçiyordu...
Dev şeffaf balonların içinde soyutlanmış dinleyiciler, yine dev balonların içinde sahne alan grubu izliyor...
Bu konserin provası geçen ekim ayında yapıldığında da benzer görüntüler gelmişti. Kaldı ki daha 2004’te Coachella Festival’de dev bir şeffaf balonun içinde sahneye çıkmış ve “seyircilerin üstünde” yürümüştü The Flaming Lips’in orijinal mi orijinal solisti Wayne Coyne...
Bu baloncuklu konserin görüntüleri akarken gülümsüyorum fakat dev, şeffaf bir plastik balonun içinde konser izlemek fikri kanımı donduruyor...
Ben Salon İKSV’nin arka sokağında, konser arasında, “Hayvan gibi çalıyor yalnız davulcu” muhabbetini özledim...
Patlasın balonlar...
ELDİVENİN KAZANANI DA VAR...
ELDİVENİN kazananı da var kaybedeni de demek isterdim ama kaybeden yok da küçük bir zarar göreni var.
“Eldiven” dediğim Bernie Sanders’ın, Biden’ın yemin töreninde çekilen fotoğrafındaki eldivenler.
Malumunuz, şahane insan Sanders’ın tek başına otururken ellerini korumak için taktığı yün eldivenlerle çekilen fotoğrafı “viral” oldu.
Bernie Sanders’ın eldivenlerini Vermont’ta öğretmen olan Jen Ellis’in yaptığı ortaya çıktı. İlgi karşısında şaşkına dönen Ellis hem memnun hem de bu ilgiyi karşılayamayacağını açıklamak çabasında.
Eldivenler hayırlı işlere vesile oldu. Yardım kuruluşlarına kaynak aktaracak bir proje hazırlandığı ve birkaç milyon dolar toplanacağı belirtiliyor.
Eldivenlerin “kaybedeni” de var ancak kendisi bu kaybın önemsiz olduğunu söylüyor. Sanders’ın görüntüsünü yaklaşık yarım saat sonra istediğiniz görüntüye yerleştirebileceğiniz bir uygulama yapan ve viral çığı tetikleyen New York Üniversitesi lisansüstü öğrencisi Nick Sawhney de şaşkınlık yaşayanlardan.
Umulmadık ilgi ve yığılma sonucu servis aldığı şirketin insafına sığınan, Google’a birkaç bin dolar borçlanan bu genç adam borcun halledileceğini ancak siteyi ne yapacağını bilmediğini söylüyor...
Dünya nasıl sıkıldı varın siz hesap edin; bir çift eldivenin peşinde, Bernie’nin tatlı fotoğrafı eşliğinde eğlenip gidiyoruz...
BUNLAR DA HARP ZENGİNİ
BİRİNCİ Dünya Savaşı sırasında stokçulukla, karaborsayla, sahtekârlıkla, dümenle, işini rüşvetle yoluna koymakla servet edinenler için bulunan “unvan” idi “harp zengini”...
Geçtiğimiz eylül ayında “sahte dezenfektan”, “sahte maske” yapıp satan alçakların, fırsatçıların harp zengini gibi aşağılık tipler olduğunu yazmıştım.
Gıda fiyatlarının yaktığı ateşi cebinde hissetmeyen yok. Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Burak Coşan artışın nedenlerini ilgililerle konuşarak mantık çerçevesinde açıklamaya çalışan kapsamlı bir haber hazırlamıştı geçen hafta.
Yetkililer can yakıcı problem karşısında denetimleri arttırma yoluna gitti.
Ticaret Bakanlığı dün duyurdu... “Bir hafta içinde 1.674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlendi. 495 firmaya toplam 15.5 milyon TL ceza yazıldı” diye devam ediyor haber.
Pandemi sürecinde bir tür “harp” yaşıyoruz...
Fırsatçılıkla, kazıkçılıkla, stokçulukla milletin parasını çalanlar da harp zengini sayılır. Hayrını görürler mi orasını elbette ben bilemem ama yaptıkları ayıptır, alçaklıktır...
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