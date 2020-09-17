Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Kanat ATKAYA>‘Ne koronası ya?’ diyenler için
"Kanat Atkaya" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Kanat Atkaya" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

‘Ne koronası ya?’ diyenler için

17 Eylül 2020

TAZE anket sonuçlarına göre yüzde 11.4’ümüz “koronavirüs diye bir hastalığın varlığına inanmıyor” sevgili okur!

“Yok öyle bir şey” diyor, “Ne koronası abi yaaa” diyor, dünyayı temelinden sarsmaya devam eden krizin suni olduğuna inanıyor. “Güzel kafa, güle güle kullan” derdik bir zamanlar, ne diyeyim...

Avrasya Araştırma’nın yürüttüğü ankete katılanlar arasında koronavirüsün “ekonomimizi bozmak için dış güçler tarafından getirildiğini” düşünenlerin oranı ise yüzde 15.5...

“Koronavirüs abartılıyor” diyenler yüzde 33.2, “Devlet iyi çalışıyor ama halk dikkatsiz” diyenler de yüzde 40 ile temsil ediliyor.

“Ne koronası ya!?1” diyen model de elbette bize özgü değil, daha geçen hafta Londra’da 20 bin, Berlin’de 38 bin kişilik “maskesizler” grubu gösteri düzenledi, polisle çatıştı, 200 kişi gözaltına alındı...

Virüs tedbirlerin gevşetildiği dönemde gücünü kaybetmediğini, hatta arttırdığını her gün istatistik istatistik kanıtlıyor oysa...

Sağlık sisteminden yükselen “Yapmayın, etmeyin, kurallara uyun, bitiyoruz” çığlıkları ne derece duyuldu, kabul gördü takdiri size bırakıyorum.

Ön cephede savaşan ve bu kahramanlıklarının bedelini ölerek, hastalanarak, aile düzenlerini kaybederek ödeyen sağlık çalışanları birbiri ardına istifa etmeye başladı; bu haberler de artışa geçti...

Denetim?

İçişleri Bakanlığı 22 Ağustos’tan itibaren, 25 gün içinde 3 milyon 373 bin 336 denetim gerçekleştirdiğini duyurdu dün sabah.

Bu da kabaca günde 135 bin denetime denk geliyor ki, “İşi gücü bırakıp hastalık kovalamışlar” desek yeridir...

Bu denetlemelerde yaklaşık 21 bin kişinin izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilmiş...

Hastalık yeniden zirve yaptığı günlere doğru kararlılıkla ilerlerken, yüzde 11.4’ü “Ne koronası ya?” diyen bir toplumu katı ve soğuk gerçeklikle nasıl yüzleştireceğiz biz?

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz’ın dün medya aygıtlarına yansıyan cümlelerini hatırlatmak bir şeyi değiştirir mi?

Ailesine hasret vaziyette yaşayan Yılmaz’a kulak verin, bakın neler anlatıyor:

“4-5 aylık süreçte şu üç-dört haftada çektiğimiz zorluğu yaşamamıştık. Artık eve gidemeyeceğimizi düşünüyorum. Ekip olarak, odalarımızda ona göre önlemler aldık, yedek çamaşırlarımızı getirdik. Bizi de kendinizi de nefessiz bırakmamak için 3 kurala uyun. Bizim bu şartlarımızı görmüş olsalardı eminim bırakın maske takmayı, yolda, sokakta astronot gibi gezerlerdi. Şu anda 41 yaşında hastamız var, nefes alamıyor. Çektiği sıkıntıları biz de ekip olarak çekiyoruz. Sevdiklerinden, ailesinden herkesten ayrı... Ailesi biziz, her şeyini biz yapıyoruz...”

Duyuyor musunuz? “Maskeyi bırak, astronot gibi gezerdiniz o ortamı görseydiniz” diyor 20 yıldır yoğun bakımda çalışan hoca...

Duyuyor muyuz, anlıyor muyuz?..

X
Kanat ATKAYA Kanat ATKAYATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
CHP’deki Atatürk tartışması ciddiAbdulkadir SELVİCHP’deki Atatürk tartışması ciddi 17.09.2020
Okulları açacak ortamı yaratmalıyızDeniz SİPAHİOkulları açacak ortamı yaratmalıyız17.09.2020
Bir tekmeci, bir tokatçı ve tanrı parçacığına ilk adımErtuğrul ÖZKÖKBir tekmeci, bir tokatçı ve tanrı parçacığına ilk adım17.09.2020
17 Eylül Başak Burcunda Yeni Ay: İhtiyacın Olan Tüm Desteğe Artık SahipsinAygül Aydın17 Eylül Başak Burcunda Yeni Ay: İhtiyacın Olan Tüm Desteğe Artık Sahipsin17.09.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.