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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

Koronanın bundan haberi var mı?

9 Haziran 2020

Hafta sonu caddelerde sokaklarda, bahçelerde parklarda, kuytularda meydanlarda çekilen görüntüler “normalleşmeden” öte hızlı bir gevşeme dönemine girildiğini düşündürtecek cinstendi...

Sanki milletçe virüs hadisesini def etmişiz ama sanırım bundan koronanın haberi yok...

Parka, sahile otururum, çekirdek çitlerim ve tükür tükür saçarım kabukları ortalığa diyoruz gördüğüm kadarıyla, bravo!

Banklarda popo popoya otururum, çayır çimene ayak ağıza yayılırım diyoruz; helal bize!

Mangalımdan geri kalmam, çöpümü, suyumu döker giderim diyoruz; şahane yapıyoruz!

Ağzımızdan çıkardığımız maskeyi, elimizden sıyırdığımız leş gibi eldiveni çöpe değil, yere atarım, camdan atarım, mesafe tanımaksızın atarım diyoruz; alkış, alkış, alkış!

“Yahu bu virüs çok sinsi, gardımızı düşürmeyelim” diyen uzmanın sözlerine “Ben sarmısak yiyorum, hiçbir şey olmaz” diye karşılık veriyoruz; tu tu tu, nazar değmesin bize!

Halay çekiyoruz, taziye veya “kaçak düğün” için toplaşıyoruz, topluca hastalanıp dağılıyoruz, bütün tedbirleri yerle yeksan ettiğimiz bir günün sonunda kendimize bir şey olmayacağını düşünüyoruz ve bulaştığımız ortamı evdekilere de taşıyoruz; çok tebrik ediyorum!

“Bence ben ayakta atlattım, hafif geçirdim” diyene de rastlıyoruz, “Bizim sağlık sistemi çok iyi abicim, yatsak da çıkarız alimallah!” rahatlığıyla yaşayana da; zekânıza sağlık a dostlar, ne diyeyim?

Bu rahatlıkla hem ciddi bir mücadele vererek tedavisinde başarı sağladığımız virüsün elini güçlendiriyoruz hem de başta sağlık çalışanları olmak üzere büyük bedel ödeyenlere çok ayıp ediyoruz...

Ağzımızı burnumuzu değil çenemizi korusun diye taktığımız maskelerimizi indirip gevşeye gevşeye “Geçti gitti korona” tarzı yaşıyoruz ama...

Aması, koronavirüsün bundan haberi var mı, bilmiyoruz!

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