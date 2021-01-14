Kıyamet demeyelim de felaket diyelim

Atilla İlhan 1970’lerden itibaren “Hangi Serisi” olarak da bilinen bir dizi kitap yayınlamıştı: “Hangi Sol, Hangi Sağ, Hangi Atatürk, Hangi Batı, Hangi Seks, Hangi Küreselleşme vb.”

Günümüzde bu seriye yeni kitaplar eklemek gerekirse sanırım en popüler başlıklar “Hangi Aşı” ve “Hangi Mesajlaşma Uygulaması” olur...

Eş, dost, akrabanın “aşı” konusundaki tartışmalarında keskin taraflar belirmesine, karşıtların keskinliğine, aşı yanlılarının bölünmüşlüğüne ve kafa karışıklığına bir “güncel siyaset tartışması” muamelesi yaparak mesafe koymaya, direnmeye çalıştım uzun süre.

Uzlaşma yanlısı bir çizgi izlemeye çalıştım, tarafları akla-mantığa davet ettim ve kaosun da nihayetinde kendi çözümüne ulaşacağını düşünerek kendi fikrimle birlikte kabuğuma çekildim.

Rahat bıraktılar mı? Hayır!

“Aşı olacak mısın? Hangi aşı? Pekiii, bilmem kim olacak mı? Olmak istemeyene zorla aşı yapılacak mı? Acıyor mu acaba? Aşı yaptırmayana bundan sonra su yok mu? Hapı çıkacak mı? Aşı olacak mısın? Hangi aşı?..”

Benim gibi uzun süre tekrarlanan sorularla karşılaşınca fenalaşanlardansanız halimi tahmin edebilirsiniz!



