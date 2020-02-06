İşten değil aramaktan yorulan gençlik

Türkiye’nin can yakan problemleri arasında işsizlik ilk sıralarda yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2019’a ait işgücü istatistiklerini ocak ayının ilk günlerinde duyurmuştu.
15 yaş üzeri nüfus 61.8 milyon. 32.7 milyonluk işgücü var ve istihdam edilen kişi sayısı 28.3 milyon olarak duyuruldu.
Bu vaziyete göre işsizlik oranı yüzde 13.4 ve 4.39 milyon kişi işsiz var...
Bu rakamların gerçek durumu ne kadar yansıttığını sizlerin takdirine bırakıyorum... Mevsimlik işçiler, iş güvenliği olmayanlar, iş aramaktan vazgeçenler...
Düzelme eğilimi göstermeyen, istihdam yaratma kabiliyeti sınırlı ve sıkıntılı ülkenin en zorda olanları hiç kuşkusuz gençlerimiz...
TÜİK’in Ekim 2019 rakamlarında 15-23 yaş arası grubun, gençlerin işsizlik oranı tam 3 puan yükseldi ve yüzde 25.3’e dayandı.
Özetle 4 gençten biri işsiz...
Doğru düzgün eğitilmemiş, bir noktadan sonra çeşitli nedenlerle eğitim sisteminin dışına itilmiş dev bir işsiz ordusunda savruluyor, eziliyor gençler...
En verimli çağlarında açlıkla, geleceğe dair bir umut besleme şansı bile olmadan yuvarlanıp gidiyorlar ve bu dev işsizler ordusu gün geçtikçe büyüyor...
Geçtiğimiz temmuz ayında Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından durumu şöyle özetliyordu:
“Genç işsizlik oranı yüzde 27.1 ancak buna çalışmayan ve eğitimde olmayanlar (yüzde 29.4) eklendiğinde gençlerin yüzde 56.5’nin işsiz olduğu görülüyor. Gençlerin yarısından fazlası boşta...”
Ne yapacak bu gençler?..
Nasıl geçecek ömür?..
Dün Kocaeli’nden geçilen ve insanın içini paramparça eden şu habere bir bakın:
“Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Adnan Kalmuk, askerden döndükten sonra yaklaşık 5 ay işsiz kalınca ilginç bir yola başvurdu. Sokak sokak, cadde cadde dolaşan Kalmuk, gördüğü her ağaca ve reklam panosuna ‘İş aramaktan yoruldum, iş varsa siz arayın. Yaşım 21, askerliği yaptım. Eli yüzü düzgün... Her türlü işi yaparım’ yazılı afişler astı...”
İşte değil iş ararken yoruluyor gençler...
Ah ile vah ile...
İşten değil aramaktan yorulan gençlik
Türkiye’nin can yakan problemleri arasında işsizlik ilk sıralarda yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2019’a ait işgücü istatistiklerini ocak ayının ilk günlerinde duyurmuştu.
15 yaş üzeri nüfus 61.8 milyon. 32.7 milyonluk işgücü var ve istihdam edilen kişi sayısı 28.3 milyon olarak duyuruldu.
Bu vaziyete göre işsizlik oranı yüzde 13.4 ve 4.39 milyon kişi işsiz var...
Bu rakamların gerçek durumu ne kadar yansıttığını sizlerin takdirine bırakıyorum... Mevsimlik işçiler, iş güvenliği olmayanlar, iş aramaktan vazgeçenler...
Düzelme eğilimi göstermeyen, istihdam yaratma kabiliyeti sınırlı ve sıkıntılı ülkenin en zorda olanları hiç kuşkusuz gençlerimiz...
TÜİK’in Ekim 2019 rakamlarında 15-23 yaş arası grubun, gençlerin işsizlik oranı tam 3 puan yükseldi ve yüzde 25.3’e dayandı.
Özetle 4 gençten biri işsiz...
Doğru düzgün eğitilmemiş, bir noktadan sonra çeşitli nedenlerle eğitim sisteminin dışına itilmiş dev bir işsiz ordusunda savruluyor, eziliyor gençler...
En verimli çağlarında açlıkla, geleceğe dair bir umut besleme şansı bile olmadan yuvarlanıp gidiyorlar ve bu dev işsizler ordusu gün geçtikçe büyüyor...
Geçtiğimiz temmuz ayında Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından durumu şöyle özetliyordu:
“Genç işsizlik oranı yüzde 27.1 ancak buna çalışmayan ve eğitimde olmayanlar (yüzde 29.4) eklendiğinde gençlerin yüzde 56.5’nin işsiz olduğu görülüyor. Gençlerin yarısından fazlası boşta...”
Ne yapacak bu gençler?..
Nasıl geçecek ömür?..
Dün Kocaeli’nden geçilen ve insanın içini paramparça eden şu habere bir bakın:
“Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Adnan Kalmuk, askerden döndükten sonra yaklaşık 5 ay işsiz kalınca ilginç bir yola başvurdu. Sokak sokak, cadde cadde dolaşan Kalmuk, gördüğü her ağaca ve reklam panosuna ‘İş aramaktan yoruldum, iş varsa siz arayın. Yaşım 21, askerliği yaptım. Eli yüzü düzgün... Her türlü işi yaparım’ yazılı afişler astı...”
İşte değil iş ararken yoruluyor gençler...
Ah ile vah ile...