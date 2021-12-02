Einstein, Salâh Birsel, mutluluk filan

Son dakikalarda hafif bir tedirginlik yaşasa da net bir galibiyet aldı.

Galatasaray bu sezon Avrupa Planı’nı pek kimsenin, hatta belki kendisinin bile ummadığı şekilde sürdürüyor. Grup maçlarında neredeyse hep doğru oyunu oynayarak, doğru taktik cevaplar ve rakip için zorlu sorular hazırlayarak ilerledi.

Marsilya karşısında da bu durum değişmedi. İlk dakikalardan itibaren agresif oynayacağına dair sinyaller çakan Fransız ekibini doğru noktalarda doğru dozajda baskıyla durdurmayı başardı.

10’uncu dakikada Diagne ile direğe takıldı fakat tesellisi hemen yetişti. Cicaldau’nun kurnazca kaptığı topu Feghouli’ye aktarması ve onun pasında kendi başlattığı aksiyonu golle tamamlaması futbolun güzelleştiği anlara bir örnekti.

HAZIRLAYICI/PİŞİRİCİ CİCALDAU

İkinci golün de hazırlayıcısı/pişiricisi olan Cicaldau, oyunda kaldığı sürede gol attı, “attırdı”, hücum hattını besledi ve mesela Kamara’nın belalısı da oldu; özetle mükemmel maç çıkardı.

İkinci yarıda da oyunun akışına hükmeden bir Galatasaray vardı sahnede. Rakibinin üstüne yürüme çabalarını savuşturan, Muslera liderliğinde akıllı ve tedbirli şekilde savunma yapan Galatasaray bolca fırsat da yakaladı.

Maçı kopartmak için anahtar pozisyondaki üçüncü golü 64’üncü dakikada Feghouli’yle bulan sarı kırmızılar, tam rahatlamışken skor bayağı uyduruk bir penaltıyla eridi.

Fakat ne gam! 83’te Babel oyuna girdi, Marcao’nun uzun metrajlı mükemmel pasıyla buluştu ve ayağının tozuyla golünü attı.