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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

EBA’ya ek müfredat lütfen

26 Mart 2020

Dün öğle saatlerinde İstanbul’un iki ilçesinin (Esenyurt ve Pendik) merkez noktalarından canlı yayına bağlanan muhabirler “ne diyeceklerini bilemez” haldeydiler.


Esenyurt’taki muhabir meydanın kalabalığını anlatırken fondan polisin uyarı anonsu da sızıyordu yayına: “Sevgili vatandaşlar, lütfen evlerinizde oturun. Evde oturmanız hayati önem taşımaktadır...”

“Evden çıkmamak” bazı uzmanlara göre tek çare, bazıları “Test sayısını arttırmak gerekiyor; yoksa salgın hafifledi diye hayata dönünce yeniden atağa geçecek” diyor.

Ancak el yıkayıp mümkün mertebe karantinada kalmaktan öte bir tedbir ve tavsiye de yok işte şu anda...

İşi gücü olup mecburen evden çıkanları tenzih ederek söylemek gerekirse, bu kadarını bile beceremiyoruz haber bültenlerinde beliren meydanlara baktığımızda...

Canı sıkılan, “Şöyle bir dolaşayım” diyen kendisini sokağa atıyorsa o meşhur lafa sığınmak zamanı gelmiştir: “Eğitim şart...”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın derslerin aksamaması için devreye soktuğu sosyal eğitim platformu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) bu konuda da fayda sağlayabilir...

Arsız fırsatçılara “Ahlaklı Ticaret” dersi...

Yaşlılara bulaşan ahmak zevzeklere “Büyükler Saygı” dersi...

Her aklına geleni fikir sanan, panik tetikleyici televizyon yorumcularına “İzân Ya Hû!” dersi...

Her kademeden yöneticiye “Basirete Giriş” dersi...

Koronavirüs savaşında ön cephede yer alan sağlık, emniyet, belediye, medya vb görevlilerine “Sabır Destek” dersi...

Trollere “İnsaf Be Birader!” dersi...

Evde kalmaktan kafayı bozmak üzere olanlara “Meditasyon ve Geliştirilmiş Tembellik Sanatı” dersi...

Sosyal medya komasına giren her boy ve çaptan ünlüye “Sakin ol Champ!” dersi...

Ve hepimize, 7’den 77’ye bütün memlekete yönelik, akıl, fikir, empati, sabır, sağduyu, toplumsal duyarlılık dersi...

Virüse çare bulunana kadar bizi bu boşvermişlik, cehalet tüketecek yoksa...

Özetle EBA göreve...

 

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