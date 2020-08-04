Cips paketi çitilemekten karışık teknik halaya geçiş

Kurban Bayramı’ndaki görüntülere bakıyorum, sonra koronavirüsün seyrini ortaya koyan istatistiklere ve kendi kendime diyorum ki “Sen bu işi hiç bilmiyorsun, anlamıyorsun...”
Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı son manzara günde 18 can kaybettiğimiz, 987 kişide de koronavirüs tespit edildiğini gösteriyor...
Peki korkuyor muyuz? Asla!
Toplam 15 bin nüfuslu Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarında 150 bin kişi toplanmış...
Çeşme, Marmaris, Antalya, Bodrum gibi popüler tatil merkezlerindeki durum elbette daha feci...
İstanbul’daki Menekşe Plajı’ndan canlı yayın bağlantısına denk geldim, görüntüler içimi şişirdi...
Plajlarda sardalya kutusuna sıkıştırılmış gibi “tatillenenler”, kulüplerde güneş batırma/ay çıkartma partilerinde coşarak eriyenler gırla...
Maskeler artık çeneye indirilerek bile olsa takılmıyor, dirseğe paraşütçü inmiş gibi ekleştirilmiyor...
Bunlar işin görünen, medyaya yansıyan “cık cık”lanan kısmı, tedbirsiz akraba ziyaretleri, toplu bayramlaşmaların faturası ne kadar kabarık gelecek bekleyip göreceğiz...
Eve gelen damacanayı duşa sokanlar bugün “Haydi şimdi bütün eller havaya” ortamlarında coşuyor...
Cips paketini çitileyen, eldiven takmadan market poşeti tutmayanlar karışık teknik halay çekiyor...
Çok değil, birkaç ay önce ağızlarından her çıkan kelime dikkatle takip edilen başta Sağlık Bakanı Koca olmak üzere yetkililerin, uzmanların, kısa süreli televizyon yıldızlığı yaşayan bilim insanlarının reytingleri düştükçe düşüyor...
Aynı uzmanlar benzer uyarıları yapmayı sürdürüyor, deyim yerindeyse yalvarıyor “Yapmayın” diye ama dinleyen de, hakkıyla denetleyen de çıkmıyor...
Bu gidişin hayırlı bir gidiş olmadığı aşikârken bir de normalleştikçe normalleşiyoruz...
Bayramın gelişi arifeden belliydi oysa ama normalleşmeyi veya virüsün yerli yerinde durduğu ortadayken daha doğru ifadeyle anormalleşmeyi benimsedik...
Dalganın ikincisini, dipten gelenini, arkadan dolaşanını, direkt üstümüze devrilenini beklerken vaziyetimiz budur...
Kurban Bayramı’nda yeni kurbanlar için elimizden geleni yaptık çok şükür; şimdi okulları filan da açacağız...
Bakalım ne olacak halimiz?..
Cips paketi çitilemekten karışık teknik halaya geçiş
Kurban Bayramı’ndaki görüntülere bakıyorum, sonra koronavirüsün seyrini ortaya koyan istatistiklere ve kendi kendime diyorum ki “Sen bu işi hiç bilmiyorsun, anlamıyorsun...”
Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı son manzara günde 18 can kaybettiğimiz, 987 kişide de koronavirüs tespit edildiğini gösteriyor...
Peki korkuyor muyuz? Asla!
Toplam 15 bin nüfuslu Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarında 150 bin kişi toplanmış...
Çeşme, Marmaris, Antalya, Bodrum gibi popüler tatil merkezlerindeki durum elbette daha feci...
İstanbul’daki Menekşe Plajı’ndan canlı yayın bağlantısına denk geldim, görüntüler içimi şişirdi...
Plajlarda sardalya kutusuna sıkıştırılmış gibi “tatillenenler”, kulüplerde güneş batırma/ay çıkartma partilerinde coşarak eriyenler gırla...
Maskeler artık çeneye indirilerek bile olsa takılmıyor, dirseğe paraşütçü inmiş gibi ekleştirilmiyor...
Bunlar işin görünen, medyaya yansıyan “cık cık”lanan kısmı, tedbirsiz akraba ziyaretleri, toplu bayramlaşmaların faturası ne kadar kabarık gelecek bekleyip göreceğiz...
Eve gelen damacanayı duşa sokanlar bugün “Haydi şimdi bütün eller havaya” ortamlarında coşuyor...
Cips paketini çitileyen, eldiven takmadan market poşeti tutmayanlar karışık teknik halay çekiyor...
Çok değil, birkaç ay önce ağızlarından her çıkan kelime dikkatle takip edilen başta Sağlık Bakanı Koca olmak üzere yetkililerin, uzmanların, kısa süreli televizyon yıldızlığı yaşayan bilim insanlarının reytingleri düştükçe düşüyor...
Aynı uzmanlar benzer uyarıları yapmayı sürdürüyor, deyim yerindeyse yalvarıyor “Yapmayın” diye ama dinleyen de, hakkıyla denetleyen de çıkmıyor...
Bu gidişin hayırlı bir gidiş olmadığı aşikârken bir de normalleştikçe normalleşiyoruz...
Bayramın gelişi arifeden belliydi oysa ama normalleşmeyi veya virüsün yerli yerinde durduğu ortadayken daha doğru ifadeyle anormalleşmeyi benimsedik...
Dalganın ikincisini, dipten gelenini, arkadan dolaşanını, direkt üstümüze devrilenini beklerken vaziyetimiz budur...
Kurban Bayramı’nda yeni kurbanlar için elimizden geleni yaptık çok şükür; şimdi okulları filan da açacağız...
Bakalım ne olacak halimiz?..