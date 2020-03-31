Ciğerine virüs değil kötülük inenler

Salgın hastalığın gölgesinde yaşarken yetkili kurumların, etkili şirketlerin, gönüllülerin ve elbette görevlerini bu zorlu süreçte sürdüren sağlık çalışanları başta olmak üzere fedakâr insanların aracılığıyla iyiliğin yayılmasına şahit oluyoruz...
Arşivlerini, galerilerini açan sanat merkezleri, müzeler, kütüphaneler...
Her akşam hayranları için canlı performanslar sunan canımızın içi müzisyenler, oyuncular, bütün sanatçılar...
Kamunun haber hakkı için ön cephede mücadele veren sevgili meslektaşlarım...
İhtiyaç sahiplerinin alışverişlerini yapan, yeri geldiğinde odununu kırıp hazır hale getiren kamu görevlileri...
“İyilik yayma çetesinin”, dayanışmanın, paylaşımın neferleri ve kimi zaman gözlerimizi dolduracak güzellikler listesi uzuyor...
Ama kötülüğün, alçaklığın, ciğersizliğin, geri zekâlılığın da hız kesmediğini seyrediyoruz sığındığımız evlerimizden...
Şöyle haberler okuyoruz mesela:
“Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi...”
Hırsız, arsız, uğursuz hız kesmiyor mesela... Son olarak Kapalıçarşı’da soygun yapmaya kalkışanları gördük işte... Mersin’de trafo kablolarını çalıp yüzlerce evi elektriksiz bırakanları gördük işte...
En basit, en sakin ifadeyle “salaklığın ve düşüncesizliğin” örneklerini izliyoruz. Al işte Çanakkale’den gelen habere bak. Karantinaya alınacak köyde kararın erken anons edilmesi üzerine bazı tipler apar topar il ve ilçe merkezindeki akrabalarının yanlarına koşmuşlar. Hiç mi akıl yok, hiç mi denge yok kardeşim sizde?
Bir grup geri zekâlı Büyükçekmece’de evde toplanıp parti veriyor ve marifetmiş gibi bir de bunu sosyal medyada yayınlıyor mesela! Polis ve zabıta mecbur müdahale etmiş görevi gereği. Bana kalsa hakikaten dokunmam, perişan olana kadar “partilesinler” diye bırakırım oldukları yerde!
Koronavirüs testinden kaçan mı ararsın?..
Samsun’da gördüğümüz hadisedeki gibi gözümüz gibi bakmamız gereken sağlık görevlilerine saldıran mı?..
Pendik’te hasta almaya giden ambulansın önünü kesip camlarını kıran mı?
Avcılar’da 15 kişi toplanıp yol kesip halay çeken mi?
Yasak olmasına rağmen fahiş fiyatla şehirlerarası taşımacılık yapıp “voliyi” vurmaya çalışan mı?..
Sosyal medya marifetiyle yayılan zehirden, yalanlardan, hâlâ siyasi rant sağmak için pusu kuranlardan filan bahsetmiyorum bile...
Bugünler elbette gelip geçecek...
Aylar sonra, yıllar sonra virüsten değil kötülükten ciğerini kaybetmişlere, ciğersizlere bakıp bu hallerini hatırlatmak için hafızanızı da dinç tutun lütfen...
Ciğerine virüs değil kötülük inenler
Salgın hastalığın gölgesinde yaşarken yetkili kurumların, etkili şirketlerin, gönüllülerin ve elbette görevlerini bu zorlu süreçte sürdüren sağlık çalışanları başta olmak üzere fedakâr insanların aracılığıyla iyiliğin yayılmasına şahit oluyoruz...
Arşivlerini, galerilerini açan sanat merkezleri, müzeler, kütüphaneler...
Her akşam hayranları için canlı performanslar sunan canımızın içi müzisyenler, oyuncular, bütün sanatçılar...
Kamunun haber hakkı için ön cephede mücadele veren sevgili meslektaşlarım...
İhtiyaç sahiplerinin alışverişlerini yapan, yeri geldiğinde odununu kırıp hazır hale getiren kamu görevlileri...
“İyilik yayma çetesinin”, dayanışmanın, paylaşımın neferleri ve kimi zaman gözlerimizi dolduracak güzellikler listesi uzuyor...
Ama kötülüğün, alçaklığın, ciğersizliğin, geri zekâlılığın da hız kesmediğini seyrediyoruz sığındığımız evlerimizden...
Şöyle haberler okuyoruz mesela:
“Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi...”
Hırsız, arsız, uğursuz hız kesmiyor mesela... Son olarak Kapalıçarşı’da soygun yapmaya kalkışanları gördük işte... Mersin’de trafo kablolarını çalıp yüzlerce evi elektriksiz bırakanları gördük işte...
En basit, en sakin ifadeyle “salaklığın ve düşüncesizliğin” örneklerini izliyoruz. Al işte Çanakkale’den gelen habere bak. Karantinaya alınacak köyde kararın erken anons edilmesi üzerine bazı tipler apar topar il ve ilçe merkezindeki akrabalarının yanlarına koşmuşlar. Hiç mi akıl yok, hiç mi denge yok kardeşim sizde?
Bir grup geri zekâlı Büyükçekmece’de evde toplanıp parti veriyor ve marifetmiş gibi bir de bunu sosyal medyada yayınlıyor mesela! Polis ve zabıta mecbur müdahale etmiş görevi gereği. Bana kalsa hakikaten dokunmam, perişan olana kadar “partilesinler” diye bırakırım oldukları yerde!
Koronavirüs testinden kaçan mı ararsın?..
Samsun’da gördüğümüz hadisedeki gibi gözümüz gibi bakmamız gereken sağlık görevlilerine saldıran mı?..
Pendik’te hasta almaya giden ambulansın önünü kesip camlarını kıran mı?
Avcılar’da 15 kişi toplanıp yol kesip halay çeken mi?
Yasak olmasına rağmen fahiş fiyatla şehirlerarası taşımacılık yapıp “voliyi” vurmaya çalışan mı?..
Sosyal medya marifetiyle yayılan zehirden, yalanlardan, hâlâ siyasi rant sağmak için pusu kuranlardan filan bahsetmiyorum bile...
Bugünler elbette gelip geçecek...
Aylar sonra, yıllar sonra virüsten değil kötülükten ciğerini kaybetmişlere, ciğersizlere bakıp bu hallerini hatırlatmak için hafızanızı da dinç tutun lütfen...