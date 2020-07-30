TBMM, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerini dün sabah 07.00 gibi tamamladıktan sonra 1 Ekim’e kadar tatile girdi.
“Renkli” diye adlandırılan türdendi 27’nci dönem vekillerinin 118’inci birleşimi.
Üzerinde “dislike/beğenmedim” yazan küçük pankart da gördük, AKP’li Rümeysa Kadak’ın Netflix dizisi “Dark” üzerinden Meral Akşener’e gönderme yapmasını da.
Malum, dün görüşülen tasarının altındaki ateşin harlandığı günlerde Meral Akşener “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan” şeklinde itiraz etmişti.
Böylece ilk sezonunu “anladığımı sandığım” ancak sonra ipin ucunu kaybettiğim ve bulmaya da çok üşendiğim Alman yapımı “Dark”, memleketin siyaset tarihinde dizinin ruhuna uygun bir fenomene dönüştü; bahtiyarım herhalde, tam olarak bilemiyorum...
“Renkli” demişken bir “dislayk işaretli lolipop” ve bir dizi film geyiği yetmezdi elbette; birleşim, sayın vekillerimizin sabahın erken saatlerinde artık gelenekselleşen itişini, kakışını yapmasıyla taçlandırıldı.
Ancak itişme kakışma bu yasama yılında yine örneklerini görmüş olduğumuz yumruklaşmak, sıradan sıraya vekil fırlatmak, uçan tekme denemesiyle pantolon ağı test etmek gibi noktalara varmadı...
“Sezon finalini” böyle yapan vekilleri seyrederken fikirlerine, inançlarına, ülkülerine, ideolojilerine, davalarına, partilerine canlarından fazla kıymet verdiklerini göstermek istediklerini düşündüm!
Yoksa bugüne kadar Meclis çatısı altında 11’i vekil, toplam 43 kişide “COVID-19” tespit edilmişken niye milletle yaka paça olasın, di mi ama?!
Ne büyük adanmışlık, bravo ve çok bravo!
Konuyu, dün bu yazı için bir şeyler okurken fark ettiğim ve “Vay be, demek öyleymiş” dediğim bilgiyi, bilmece olarak sorarak toparlayayım.
Soru şu: Sizce TBMM’de kaç siyasi parti temsil ediliyor?
AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti, etti 5...
Ama bu kadar değil elbette. 10 gün önceye kadar 11 parti vardı bağımsız vekillerin dışında...
Türkiye İşçi Partisi 2 vekille, BBP, DEVA, DP, DBP ve SP de 1’er vekille TBMM’de.
“10 gün önceye kadar” demiştim ya, pazartesi günü bağımsız Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyerek kurduğu Yenilik Partisi’ni tanıttı; böylece Meclis 12 partili hale geldi...
Öztürk basın toplantısında “partisinin ambleminin ‘Y’ harfi üzerine işlenmiş, kanatlarında ay-yıldız taşıyan bir albatros olduğuna dikkati çekmiş...”
Peki.
İyi tatiller, güzelce dinlenin...
Bravo ve çok bravo
TBMM, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerini dün sabah 07.00 gibi tamamladıktan sonra 1 Ekim’e kadar tatile girdi.
“Renkli” diye adlandırılan türdendi 27’nci dönem vekillerinin 118’inci birleşimi.
Üzerinde “dislike/beğenmedim” yazan küçük pankart da gördük, AKP’li Rümeysa Kadak’ın Netflix dizisi “Dark” üzerinden Meral Akşener’e gönderme yapmasını da.
Malum, dün görüşülen tasarının altındaki ateşin harlandığı günlerde Meral Akşener “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan” şeklinde itiraz etmişti.
Böylece ilk sezonunu “anladığımı sandığım” ancak sonra ipin ucunu kaybettiğim ve bulmaya da çok üşendiğim Alman yapımı “Dark”, memleketin siyaset tarihinde dizinin ruhuna uygun bir fenomene dönüştü; bahtiyarım herhalde, tam olarak bilemiyorum...
“Renkli” demişken bir “dislayk işaretli lolipop” ve bir dizi film geyiği yetmezdi elbette; birleşim, sayın vekillerimizin sabahın erken saatlerinde artık gelenekselleşen itişini, kakışını yapmasıyla taçlandırıldı.
Ancak itişme kakışma bu yasama yılında yine örneklerini görmüş olduğumuz yumruklaşmak, sıradan sıraya vekil fırlatmak, uçan tekme denemesiyle pantolon ağı test etmek gibi noktalara varmadı...
“Sezon finalini” böyle yapan vekilleri seyrederken fikirlerine, inançlarına, ülkülerine, ideolojilerine, davalarına, partilerine canlarından fazla kıymet verdiklerini göstermek istediklerini düşündüm!
Yoksa bugüne kadar Meclis çatısı altında 11’i vekil, toplam 43 kişide “COVID-19” tespit edilmişken niye milletle yaka paça olasın, di mi ama?!
Ne büyük adanmışlık, bravo ve çok bravo!
Konuyu, dün bu yazı için bir şeyler okurken fark ettiğim ve “Vay be, demek öyleymiş” dediğim bilgiyi, bilmece olarak sorarak toparlayayım.
Soru şu: Sizce TBMM’de kaç siyasi parti temsil ediliyor?
AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti, etti 5...
Ama bu kadar değil elbette. 10 gün önceye kadar 11 parti vardı bağımsız vekillerin dışında...
Türkiye İşçi Partisi 2 vekille, BBP, DEVA, DP, DBP ve SP de 1’er vekille TBMM’de.
“10 gün önceye kadar” demiştim ya, pazartesi günü bağımsız Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyerek kurduğu Yenilik Partisi’ni tanıttı; böylece Meclis 12 partili hale geldi...
Öztürk basın toplantısında “partisinin ambleminin ‘Y’ harfi üzerine işlenmiş, kanatlarında ay-yıldız taşıyan bir albatros olduğuna dikkati çekmiş...”
Peki.
İyi tatiller, güzelce dinlenin...