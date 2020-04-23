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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

Boynu bükük çocuklara

23 Nisan 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2019 Çocuk İşgücü Araştırması”nı yaklaşık bir ay önce kamuoyuyla paylaştı. 

Bu araştırmaya göre Türkiye genelinde kayıtlara geçmiş 5-17 yaş grubundaki çocuk işçilerin sayısı 720 bin civarında...

Başka araştırmalar, “resmi olmayan raporlar”, bu sayının 2 milyona merdiven dayadığını işaret ediyor.

2019’da 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet’te kapsamlı bir haber hazırlayan Şehriban Kıraç, Türkiye ve dünyada çocuk emeğinin nasıl sömürüldüğünü rakamlarla ortaya koyuyordu.

Mesela Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) araştırmasına göre ülkemizde her üç çocuktan biri, yani 7 milyondan fazla çocuk şiddetli maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşıyor.

Tatil ancak yüzde 15’inin çıkabildiği ütopik bir hadise. Yüzde 51.3’ü “son 12 ay içerisinde ev kirasını, elektrik, su, gaz ve kredi kartı faturalarını planladığı gibi ödeyemeyen hanelerde” ikamet ediyor...

Bu yoksulluğun sonuçlarından biri çalışmak zorunda kalmak, emeğinin sömürülmesi oluyor ancak aile içi şiddet, yetersiz eğitim, istismar gibi diğer kötülükler de bu kanaldan besleniyor bir şekilde...

Yetersiz eğitim demişken... Resmi kaynaklara, yazının girişinde vurguladığım araştırmaya göre çocuk işçilerin 3’te birinden biraz fazlası eğitim görmüyor...

Yüzde 30.8’i tarım, yüzde 23.7’si sanayi, yüzde 45.5’i ise hizmet sektöründe yer alırken, çoğu korumasız, güvencesiz, hastalık ve sakatlıklara davetiye çıkarılan ortamlarda yaşıyor çocukluklarını...

Salgın hastalık günlerinde devreye giren kararlar çalışan çocukların evde kalmalarını ne derece sağlayabildi (çoğu tarım işçisi) bilmek mümkün değil.

Bu eve kapanmanın aile içi şiddeti ve istismarı ne boyutta tetiklediğini de ölçemiyoruz...

Salgın hastalık günlerinde evde kalan çocukların ruh hallerini biraz olsun şenlendirir mi acaba 23 Nisan?

Anne ve babası salgın hastalıkla mücadelede ön cephede savaşan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm fedakâr çalışanların boynu biraz bükük, hasreti çok büyük çocukları başta olmak üzere bütün güzel yavrularımızın bayramlarını kutlarım.

23 Nisan kutlu olsun...

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