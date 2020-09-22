Biz bu kavgayı görmüştük

Cübbeli Ahmet’in Ahmet Hakan’ın “Tarafsız Bölge”sinde 2 bin civarında Selefi derneği bulunduğunu söyleyip “Şahıslar pompalı mompalı... İç savaşa hazırlanıyorlar” demesi çarşıyı karıştırdı.
Daha sonra Sözcü’den Saygı Öztürk’e “Sözlerimin arkasındayım. En az 150’sinin isimlerini vermeye hazırım. Savcılar beni çağırsın” demesi hadiseyi daha da alevlendirdi...
Ama bir dakika...
Biz bu filmi daha önce görmemiş miydik yahu?..
Bu Cübbeli Ahmet’in “Selefiler silahlanıyor...” şeklindeki ilk çıkışı değil...
Mesela 17 Ocak 2020’de HaberTürk yayınına katılan Cübbeli Ahmet ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, “2 bin tane Selefi dernek var şu an. Selefiler sıkıntı. Adıyaman civarı çok ateşleniyor. Çok dernekler kuruluyor oralarda. Tehlike boyutuna gelmeden tedbir alınmazsa FETÖ boyutuna dönmesin” demiş ve iç savaş riskine dikkat çekerek “IŞİD ve El Kaide de Selefi’dir” diye eklemişti.
O dönem, yani bu yılın hemen başında, Independent Türkiye’den Ali Kemal Erdem, Cübbeli Ahmet’in suçlamalarını görüşmek üzere Selefilerin Türkiye’deki önemli isimlerinden Mehmet Balcıoğlu ile buluşmuştu.
Ebu Said El Yarbuzi adıyla bilinen Mehmet Balcıoğlu ile yapılan bu kapsamlı röportajı kendi sosyal medya hesaplarından izlemek de mümkün.
Antalya’da doğan, çocukken ailesiyle birlikte Belçika’ya göç eden, 16-17 yaşında İslamcı hareketlerle tanışan, 40 yaşından sonra da Türkiye’ye gelen bir isim Balcıoğlu.
O röportajda Cübbeli Ahmet’e cevap verirken “Halk dilinde buna işkembeden atıyor derler” dedikten sonra tonunu sertleştiriyor:
“MİT’in yerinde olsam ben Cübbeli’nin yakasına yapışırım, şunların adresini ver derim. Biz bu kadar tespit edemedik sen nasıl tespit ettin derim. Halk dilinde buna işkembeden atıyor deriz. Medikal bakarsan soruna bu adamda paranoya var. Biri 1111 görüyor. Bu zavallı bir meczup.
Bazı şeylerde bir araya gelebildiğimiz 14 dernek var. Buna hadi 1000 de sen. Biraz daha böl biraz daha böl. Manyak bu ya...”
Arşive biraz dalınca bu çatışmanın daha önce de defalarca yaşandığını, karşılıklı suçlamaların gruplar arasında sosyal medyada neredeyse hiç kesilmediğini görüyorsunuz.
Peki Cübbeli Ahmet dehşet senaryolarından bahsedip “Savcılar beni çağırsın, elimde bilgi/belge var” derken, suçladığı Selefiler de geri kalmayıp “MİT bunun yakasına yapışsın” diye karşı atak yaparken konu hiç mi araştırılmamış?
Nisan 2016’da Hürriyet’te İsmail Saymaz’ın haberine konu olan “Emniyet İstihbarat Dairesi’nin ‘gizli’ Türk selefiler raporu”na göre Selefiler Türkiye’de 10-20 bin kişilik bir tabana sahip:
“MİT verilerine dayanarak hazırlanan rapora göre Nisan 2011’den beri Irak ve Suriye’ye 2 bin 750 Türk selefinin gidip geldiği, halen bölgede 1211 kişinin bulunduğu, bunlardan 749’unun IŞİD, 136’sının ise Nusra Cephesi’nde (NC) olduğu, bugüne kadar 457 Türk’ün bölgede öldüğü anlatıldı...”
Bu rapordan sonra ne oldu bilmiyoruz, tıpkı Cübbeli’nin neredeyse periyodik olarak tekrarladığı “Savcılar beni çağırsın” seslenişinin karşılık bulup bulmayacağını bilmediğimiz gibi...
Biz bu kavgayı görmüştük
Cübbeli Ahmet’in Ahmet Hakan’ın “Tarafsız Bölge”sinde 2 bin civarında Selefi derneği bulunduğunu söyleyip “Şahıslar pompalı mompalı... İç savaşa hazırlanıyorlar” demesi çarşıyı karıştırdı.
Daha sonra Sözcü’den Saygı Öztürk’e “Sözlerimin arkasındayım. En az 150’sinin isimlerini vermeye hazırım. Savcılar beni çağırsın” demesi hadiseyi daha da alevlendirdi...
Ama bir dakika...
Biz bu filmi daha önce görmemiş miydik yahu?..
Bu Cübbeli Ahmet’in “Selefiler silahlanıyor...” şeklindeki ilk çıkışı değil...
Mesela 17 Ocak 2020’de HaberTürk yayınına katılan Cübbeli Ahmet ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, “2 bin tane Selefi dernek var şu an. Selefiler sıkıntı. Adıyaman civarı çok ateşleniyor. Çok dernekler kuruluyor oralarda. Tehlike boyutuna gelmeden tedbir alınmazsa FETÖ boyutuna dönmesin” demiş ve iç savaş riskine dikkat çekerek “IŞİD ve El Kaide de Selefi’dir” diye eklemişti.
O dönem, yani bu yılın hemen başında, Independent Türkiye’den Ali Kemal Erdem, Cübbeli Ahmet’in suçlamalarını görüşmek üzere Selefilerin Türkiye’deki önemli isimlerinden Mehmet Balcıoğlu ile buluşmuştu.
Ebu Said El Yarbuzi adıyla bilinen Mehmet Balcıoğlu ile yapılan bu kapsamlı röportajı kendi sosyal medya hesaplarından izlemek de mümkün.
Antalya’da doğan, çocukken ailesiyle birlikte Belçika’ya göç eden, 16-17 yaşında İslamcı hareketlerle tanışan, 40 yaşından sonra da Türkiye’ye gelen bir isim Balcıoğlu.
O röportajda Cübbeli Ahmet’e cevap verirken “Halk dilinde buna işkembeden atıyor derler” dedikten sonra tonunu sertleştiriyor:
“MİT’in yerinde olsam ben Cübbeli’nin yakasına yapışırım, şunların adresini ver derim. Biz bu kadar tespit edemedik sen nasıl tespit ettin derim. Halk dilinde buna işkembeden atıyor deriz. Medikal bakarsan soruna bu adamda paranoya var. Biri 1111 görüyor. Bu zavallı bir meczup.
Bazı şeylerde bir araya gelebildiğimiz 14 dernek var. Buna hadi 1000 de sen. Biraz daha böl biraz daha böl. Manyak bu ya...”
Arşive biraz dalınca bu çatışmanın daha önce de defalarca yaşandığını, karşılıklı suçlamaların gruplar arasında sosyal medyada neredeyse hiç kesilmediğini görüyorsunuz.
Peki Cübbeli Ahmet dehşet senaryolarından bahsedip “Savcılar beni çağırsın, elimde bilgi/belge var” derken, suçladığı Selefiler de geri kalmayıp “MİT bunun yakasına yapışsın” diye karşı atak yaparken konu hiç mi araştırılmamış?
Nisan 2016’da Hürriyet’te İsmail Saymaz’ın haberine konu olan “Emniyet İstihbarat Dairesi’nin ‘gizli’ Türk selefiler raporu”na göre Selefiler Türkiye’de 10-20 bin kişilik bir tabana sahip:
“MİT verilerine dayanarak hazırlanan rapora göre Nisan 2011’den beri Irak ve Suriye’ye 2 bin 750 Türk selefinin gidip geldiği, halen bölgede 1211 kişinin bulunduğu, bunlardan 749’unun IŞİD, 136’sının ise Nusra Cephesi’nde (NC) olduğu, bugüne kadar 457 Türk’ün bölgede öldüğü anlatıldı...”
Bu rapordan sonra ne oldu bilmiyoruz, tıpkı Cübbeli’nin neredeyse periyodik olarak tekrarladığı “Savcılar beni çağırsın” seslenişinin karşılık bulup bulmayacağını bilmediğimiz gibi...