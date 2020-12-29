Bir mucize olarak müzisyenlik

Galatasaray taraftarının iyi bildiği bir ortam oluşmaya başladı!

Fikstürün sıkıştırmaya başladığı bir dönemde, sahada ve ‘kulübede’ eksilmiş vaziyette çıkılan Trabzon seferi. Rakip takım Abdullah Avcı ile birlikte canlanmış, puan kaybını minimize etmiş, savunma açısından çok mesafe kat etmiş fakat eksiklik ve fikstür yoğunluğundan onlar da payına düşeni alıyor. Şartlar gibi oyunun da hassas bir denge içinde başladığını gördük. Galatasaray alışık olduğu üzere topa sahip olup oyunu rakip sahada oynamak, kenarlara inmek, kısa pas varyasyonlarıyla rakibi hataya zorlamak azmindeyken, Trabzonspor da hızlı çıkış fırsatları kovaladı.

FEGHOULİ ÇIKINCA...

Oyunun dengesini bozan ilk hadise, Feghouli’nin sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Hücum hattındaki eksiklerle başı dertte olan G.Saray, pas hattının merkez unsurlarından birini kaybedince, Trabzon’un da iştahının arttığını gördük. Ancak dengeyi asıl değiştiren, ilk yarı sona ererken Emre Kılınç ve Oğulcan üzerinden gelişerek Arda ile gole dönüşen atak oldu. Kaptan Arda’nın attığı golün ötesinde mücadelesi, oyun aklı, özetle yıldız kumaşını parlattığı anları çoğaltması da dikkat çekici ve sevindiriciydi.

2-0’DAN SONRA RÖLANTİ

İkinci yarıda oyunu istediği tempoda sürdürmeyi başaran G.Saray, 55’te Oğulcan’la ikinci golü de bulunca maçı rölantiye alıverdi. 2-0’ın ardından iki takım da kendince fırsatlar kovaladı ancak G.Saray oyunu dikte ettiren taraf olmayı sürdürdü, Trabzon ekibi ağırlığını koyamadı ve maç da böylece sona erdi. Bu zorlu maçtan net bir galibiyetle dönmek G.Saray için çok mühim elbette; ancak asıl büyük kazanç giderek kendini belli eden takım ruhuyla ilgili kimyasal bir işaret. G.Saray taraftarının iyi bildiği, kenetlenmeyle ortaya çıkan türden bir kimya belirmeye başladı; bakalım neler olacak?..

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