Benim tek dostum maskem, kolonyam

Konuyu basit bir şekilde anlamak ve anlatmak için “istatistiklere” bakalım.
İstatistik dediğimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar; hepimiz işte, tüm memleket...
Her “rakamın” altında bir acı kayıp, yanan yürekler olduğunu akıldan çıkarmadan, evlerden ırak ama bir sonraki “rakamın” yakınımızdaki birini işaret edebileceğini hiç unutmadan okuyalım lütfen...
24 Ağustos’ta, geçen hafta pazartesi günü 18 vatandaşımızı kaybetmiştik “Türkiye günlük koronavirüs tablosu”na göre...
25 Ağustos’ta 24 kişi, 26 Ağustos’ta 20 kişi, 27’sinde 26, 28’inde 36, 29’unda 39, 30’unda ise 42 vatandaşımızı kaybettiğimiz duyuruldu...
Bir hafta içinde ikiye katlanmış günlük kaybımız...
29 Temmuz’da durumu ağır olan hasta sayısı 542 olarak açıklanırken, bir ay sonra, 29 Ağustos’ta 1000’e dayanmış vaziyetteyiz...
Pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız o korku dolu günlerden, bahar aylarından daha iyi durumda olmadığımız aşikâr; ancak virüs yok olmuş da bundan sadece kendisinin haberi yokmuş gibi hayatlarımıza devam ediyoruz.
Artık nisan ayındaki “reyting”ine sahip değil bilim insanları.
Bilim Kurulu üyelerinin, uzmanların, konuyu mesleği dolayısıyla yakından takip edenlerin sözlerini, günlük tabloları vesaire takip etmeyi bıraktık neredeyse...
Osman Müftüoğlu hocamız isyan ederken “UYARIYORUM! Ve bu size yapabileceğim en önemli uyarıdır. İçine düştüğümüz korkutucu rehavet ve inat dalgasının en ciddi göstergesidir” diyor ki çok kibar bir insandır ve aslında “Hişşşt birader, kime diyorum? Olay zıvanadan çıktı, sayıyla kendinize gelin yahu!” demek istemektedir...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, “Bu şekilde devam ederse zaten hastanelerimiz belli bir oranda dolu olacak. O zaman İspanya, İtalya, Amerika gibi sağlık sisteminin cevap vermekte büyük zorluk yaşamasıyla karşılaşırız” diyor.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da “Şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda” diyor.
Sağlık Bakanı Koca her gün daha da kötüye giden tabloyu açıkladıktan sonra “Güç tedbirdedir” diye bitiriyor sözlerini...
Bütün dünya kapımızdaki sonbahar ve kış aylarında salgının etki alanını koruyacağını ve genişleteceğini öngörürken...
“Kötü rakamlar” ikiye katlanıp dururken...
Felaket tellallığını sevmesem de özetle şunu söylemek isterim sevgili okur...
Vaziyet fena...
“Benim tek dostum maskem, kolonyam” diyerek savunma hattına çekiliyorum; size de imkânlar dahilinde bunu tavsiye edebilirim ancak...
Benim tek dostum maskem, kolonyam
Konuyu basit bir şekilde anlamak ve anlatmak için “istatistiklere” bakalım.
İstatistik dediğimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar; hepimiz işte, tüm memleket...
Her “rakamın” altında bir acı kayıp, yanan yürekler olduğunu akıldan çıkarmadan, evlerden ırak ama bir sonraki “rakamın” yakınımızdaki birini işaret edebileceğini hiç unutmadan okuyalım lütfen...
24 Ağustos’ta, geçen hafta pazartesi günü 18 vatandaşımızı kaybetmiştik “Türkiye günlük koronavirüs tablosu”na göre...
25 Ağustos’ta 24 kişi, 26 Ağustos’ta 20 kişi, 27’sinde 26, 28’inde 36, 29’unda 39, 30’unda ise 42 vatandaşımızı kaybettiğimiz duyuruldu...
Bir hafta içinde ikiye katlanmış günlük kaybımız...
29 Temmuz’da durumu ağır olan hasta sayısı 542 olarak açıklanırken, bir ay sonra, 29 Ağustos’ta 1000’e dayanmış vaziyetteyiz...
Pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız o korku dolu günlerden, bahar aylarından daha iyi durumda olmadığımız aşikâr; ancak virüs yok olmuş da bundan sadece kendisinin haberi yokmuş gibi hayatlarımıza devam ediyoruz.
Artık nisan ayındaki “reyting”ine sahip değil bilim insanları.
Bilim Kurulu üyelerinin, uzmanların, konuyu mesleği dolayısıyla yakından takip edenlerin sözlerini, günlük tabloları vesaire takip etmeyi bıraktık neredeyse...
Osman Müftüoğlu hocamız isyan ederken “UYARIYORUM! Ve bu size yapabileceğim en önemli uyarıdır. İçine düştüğümüz korkutucu rehavet ve inat dalgasının en ciddi göstergesidir” diyor ki çok kibar bir insandır ve aslında “Hişşşt birader, kime diyorum? Olay zıvanadan çıktı, sayıyla kendinize gelin yahu!” demek istemektedir...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, “Bu şekilde devam ederse zaten hastanelerimiz belli bir oranda dolu olacak. O zaman İspanya, İtalya, Amerika gibi sağlık sisteminin cevap vermekte büyük zorluk yaşamasıyla karşılaşırız” diyor.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da “Şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda” diyor.
Sağlık Bakanı Koca her gün daha da kötüye giden tabloyu açıkladıktan sonra “Güç tedbirdedir” diye bitiriyor sözlerini...
Bütün dünya kapımızdaki sonbahar ve kış aylarında salgının etki alanını koruyacağını ve genişleteceğini öngörürken...
“Kötü rakamlar” ikiye katlanıp dururken...
Felaket tellallığını sevmesem de özetle şunu söylemek isterim sevgili okur...
Vaziyet fena...
“Benim tek dostum maskem, kolonyam” diyerek savunma hattına çekiliyorum; size de imkânlar dahilinde bunu tavsiye edebilirim ancak...