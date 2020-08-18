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Kanat Atkaya

Kanat Atkaya

katkaya@hurriyet.com.tr

Anlaşın artık, yeter!

18 Ağustos 2020

Son olarak Antalya Kepez’de arka ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden sapığın serbest kalışını izledik çaresizce.

Mahallenin çocukları şüphelenip takip ediyor, tecavüzü görüntülüyor, polise şikâyet ediliyor, gözaltına alınıyor, para cezasına çarptırılıp salıveriliyor.

Bu aşağılık herif 71 yaşında! Mahalleli, daha önce de bu tür hareketlerinden şüphelendiklerini veya bildiklerini söylüyor.

71 yaşındaki aşağılık herif Halil Y. ve benzerlerinin paçayı bu kadar kolay ve çabuk tarafından kurtarabiliyor olmalarının nedeni her nedense bir türlü çıkarılamayan Hayvan Hakları Yasası’nın “sağladığı kolaylıklar”...

El insaf yahu!

Savunmasız bir canlıyı darp eden, işkence uygulayan, tecavüz eden, hunharca, umursamazca canına kıyan bu pisliklerden kime ne fayda gelir?

Topluma mı, ailesine mi, komşularına mı?

Hasta tipleri, suça eğilim gösteren bu rezilleri niçin hâlâ yasal koruma altında tutuyoruz biri açıklayabilir mi?

Yaklaşık 1000 TL ceza ödemekten öte bir iş gelmeyecek başlarına, bunu biliyor uğursuzlar...

Develeri, köpekleri dövüştürenler mi, pet-shop’lar mı, hayvana eziyetten kâr sağlayanlar mı tutuyor elinizi?

Hayvan Hakları Yasası var ama yetersiz... Yıllardır istisnasız her siyasi parti bu konuda sözler verir, kimse hareket etmez.

Geçtiğimiz günlerde siyasetin karşı kutuplarındaki CHP ve MHP’nin birer kanun teklifi verdiğini okuduk.

Demeçlerde ve vaatlerde anlaşan partiler kamuoyunun büyük desteğini alacağı kesin olan böyle bir teklifi kabul edip uygulamaya sunmakta da anlaşabilirler diye umalım...

İki teklif de birbirine yakın, dünyadaki hapis cezalarına paralel 3 ile 6 yıl arasında değişen cezalar öneriyor hayvanlara eziyet edenlere...

Avrupa ülkelerinde çok ağır para cezaları (300 bin Euro’ya varan) da uygulanıyor, umarım tekliflerde bu husus da dikkate alınmıştır...

Benim açımdan ne o hapis cezaları ne de yüksek para cezaları içimi soğutabilir...

Sevgili Hayko Cepkin, bir hayvana eziyet haberinin ardından “motorlu bir oluşuma gidip bu pislikleri ikna edici tim oluşturmayı” önermişti bir fantezi olarak...

Hayko’nun sosyal medyadan gelen bu önerisine ben de motosikletle alakam olmasa da koşarak destek vereceğimi belirtmiştim.

Hayvana eziyet edeni eşek sudan dönene kadar, hem de yolu uzatarak, gezerek ve eğlenerek dönene kadar “ikna eden” bir tim...

Göz göre göre masum dostlarımızın canına kıyanları “Güneş ufuktan şimdi doğmaz, biz biraz daha muhabbet edelim” diye diye, sohbeti evire çevire sürdüren bir tim...

Mesela bir köpeğe tecavüz edeni ağzını, burnunu, kaşını, gözünü, kolunu, bacağını “överek aydınlatan” bir tim...

Daha etkili olacağımıza en ufak bir şüphem yok...

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