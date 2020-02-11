Al sana adalet kardeşim!

KENDİNİZİ iyice, şöyle kuvvetli bir şekilde güncellenmiş hissediyor olmalısınız.
Hafızam beni yanıltmıyorsa “zam” yerine “O zam değil güncelleme” diyen ilk kişi yakın geçmişin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmuştu...
Vatandaş üzerindeki etkisi aynı derecede yıkıcı olsa da en azından daha değişik, kulağa daha “hoş” gelecek şekilde ifade etmişti Şimşek yapılan zamları...
2019’da doğalgaz yüzde 32’yi bulan oranda güncellenmişti ki; 2018’i de işin içine kattığımızda güncellenme oranımız yüzde 60’ı buldu.
Her ay doğalgaz faturasını elimize alır almaz güncellenip güzelleşmemizin sebebi budur yani.
Elektrik? Yüzde 15 oranında olanı hatırlıyorum bir tek, öyle güncellenmişim ki; etkisi hâlâ sürüyor...
Vergi, harç ve cezalar? 2020’ye girerken ortalama yüzde 22.5 oranında güncellendik zaten.
Yeni güncellenmiş vatandaşı büyüyen ve donuklaşan gözlerinden, robot gibi yürümesinden hemen tanıdığımdan “Pasaportu mu yeniledin sen?” diye soruyorum mesela...
Çoğunlukla yanılmıyorum. En fazla “Yok abi, motorlu taşıt vergisini ödedim de...” diyor karşımdaki.
Son güncellemelerimizi biliyorsunuz.
İstanbul’da toplu taşıma yüzde 35 oranında güncellendi mesela.
İBB “3 yıldır yapılmıyormuş, mecbur kaldık” filan diyor ama güncellendik mi, güncellendik neticede...
TCDD durur mu, o da kendisine bağlı Marmaray’a yüzde 35 güncelleme yapıverdi.
Ama TCDD’nin asıl güncellemesi yüksek hızlı tren abonmanlarına karşı gerçekleşti.
Tamı tamına yüzde 238 oranında arttı abonman ücreti!
Genellikle Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin kullandığı 30 günlük abonman bileti 480 TL’den 1687 TL’ye çıktı.
Güncellenmeye alışık, güncellenince sessizleşerek tepki veren vatandaşa bile “Yuh mu desek acaba?” düşüncesine uzaktan el sallatan bu gelişmenin ardından yapılan açıklama daha şahane oldu.
TCDD özetle dedi ki “Adaleti sağladık ey vatandaş!”
Tam olarak ne dediğini merak ediyorsanız buraya bakınız: “Normal ücretlerle abonman ücretler arasındaki adaletsiz farklar daha objektif ve rasyonel orana çekilmiştir...”
Bravo TCDD!
Adalete güveni sarsılmış, yargıya duyulan güvenin kimilerine göre yüzde 20’ye, kimilerine göre yüzde 38’e indiği memlekette açıklama böyle yapılır işte!
“Siz değil miydiniz adalet isteyen? Al sana yüzde 238 adalet” diyen TCDD’yi irileşen ve donuklaşan gözlerimle ve robotik hareketlerimle selamlıyorum.
Yüzde 238 zam yapıp “Adaleti sağladık” diye kılıf uydurabilenlerin bu memleketi daha da ileriye taşıyacağına inancım da sonsuz!
Al sana adalet!
Bravo; şak şak şak...
Al sana adalet kardeşim!
KENDİNİZİ iyice, şöyle kuvvetli bir şekilde güncellenmiş hissediyor olmalısınız.
Hafızam beni yanıltmıyorsa “zam” yerine “O zam değil güncelleme” diyen ilk kişi yakın geçmişin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmuştu...
Vatandaş üzerindeki etkisi aynı derecede yıkıcı olsa da en azından daha değişik, kulağa daha “hoş” gelecek şekilde ifade etmişti Şimşek yapılan zamları...
2019’da doğalgaz yüzde 32’yi bulan oranda güncellenmişti ki; 2018’i de işin içine kattığımızda güncellenme oranımız yüzde 60’ı buldu.
Her ay doğalgaz faturasını elimize alır almaz güncellenip güzelleşmemizin sebebi budur yani.
Elektrik? Yüzde 15 oranında olanı hatırlıyorum bir tek, öyle güncellenmişim ki; etkisi hâlâ sürüyor...
Vergi, harç ve cezalar? 2020’ye girerken ortalama yüzde 22.5 oranında güncellendik zaten.
Yeni güncellenmiş vatandaşı büyüyen ve donuklaşan gözlerinden, robot gibi yürümesinden hemen tanıdığımdan “Pasaportu mu yeniledin sen?” diye soruyorum mesela...
Çoğunlukla yanılmıyorum. En fazla “Yok abi, motorlu taşıt vergisini ödedim de...” diyor karşımdaki.
Son güncellemelerimizi biliyorsunuz.
İstanbul’da toplu taşıma yüzde 35 oranında güncellendi mesela.
İBB “3 yıldır yapılmıyormuş, mecbur kaldık” filan diyor ama güncellendik mi, güncellendik neticede...
TCDD durur mu, o da kendisine bağlı Marmaray’a yüzde 35 güncelleme yapıverdi.
Ama TCDD’nin asıl güncellemesi yüksek hızlı tren abonmanlarına karşı gerçekleşti.
Tamı tamına yüzde 238 oranında arttı abonman ücreti!
Genellikle Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin kullandığı 30 günlük abonman bileti 480 TL’den 1687 TL’ye çıktı.
Güncellenmeye alışık, güncellenince sessizleşerek tepki veren vatandaşa bile “Yuh mu desek acaba?” düşüncesine uzaktan el sallatan bu gelişmenin ardından yapılan açıklama daha şahane oldu.
TCDD özetle dedi ki “Adaleti sağladık ey vatandaş!”
Tam olarak ne dediğini merak ediyorsanız buraya bakınız: “Normal ücretlerle abonman ücretler arasındaki adaletsiz farklar daha objektif ve rasyonel orana çekilmiştir...”
Bravo TCDD!
Adalete güveni sarsılmış, yargıya duyulan güvenin kimilerine göre yüzde 20’ye, kimilerine göre yüzde 38’e indiği memlekette açıklama böyle yapılır işte!
“Siz değil miydiniz adalet isteyen? Al sana yüzde 238 adalet” diyen TCDD’yi irileşen ve donuklaşan gözlerimle ve robotik hareketlerimle selamlıyorum.
Yüzde 238 zam yapıp “Adaleti sağladık” diye kılıf uydurabilenlerin bu memleketi daha da ileriye taşıyacağına inancım da sonsuz!
Al sana adalet!
Bravo; şak şak şak...