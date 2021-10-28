AKM hazır ben dünden hazırım

Galatasaray, birçok kez uyguladığı taktikte bu kez hedefe ulaşamadı.

Ligde tırmanmak, önemli bir rakibini aşağıda tutup 3 puandan fazlasını kazanmak fırsatını sunan, ödülü veya cezasıyla iz bırakacak türden bir derbi. Beşiktaş umulduğu ve ilk 11’i de işaret ettiği üzere bütün hücum silahlarını kullanarak başladı oyuna. İlk 4 dakikanın ardından sıklaşan ve tehlike düzeyi artan bu baskıyı karşılamakla yetinen Galatasaray, top kendisine geçtiğinde de ritmi düşürmeye çalıştı.

Bu sezon mesela Lokomotif Moskova maçında beliren, deplasmanlarda veya hücum gücü yüksek takımlara karşı bir referans oyununa dönüşen ‘sabır taktiği’ni uyguladı Galatasaray.

Terim’in öğrencileri Beşiktaş’ın baskısını kırıp rakip sahaya sefer düzenlemeye fırsat bulduğunda, potansiyel atakları çoğunlukla yanlış pas seçimi veya uygulamalarıyla heba etti.

‘KESKiN NiŞANCI’ VURUŞU

İlk 45 dakikada doğru pas trafiğiyle yürüyen tek atağında Kerem’in pası ve Cicâldau’nun ‘keskin nişancı’ vuruşuyla öne geçti Galatasaray ancak sevinci uzun sürmedi; rakip Larin’le skoru dengeledi. İkinci yarı beraberlikle birlikte moralini yükselten Beşiktaş akınlarında daha ısrarcı, Galatasaray ise topu kullandığı nadir anlarda savruktu.

Yıpranan, hatalı oynamaya başlayan ve cebindeki sarı kartın tedirginliğiyle kırılgan hale gelen Taylan ile Morutan’ın oyundan çekildiği, Halil ve Babel ile oyunu biraz daha rakip sahada oynama isteğinin belirdiği anda geriye düştü Galatasaray. Kornerden gelen topla ikinci golünü üreten Larin, ‘hücumda sabretmenin savunmada sabretmekten faydalı olabileceğini’ de göstermiş oldu...

‘KUPON FIRSAT’ BEKLEDiLER

Diagne-Mustafa, Yeldlin-Ömer Bayram değişiklikleriyle son 15 dakikada takını yeniden formatladı Fatih Terim ve şu tesadüfe bakın ki bu değişiklik hamlesinin hemen ardından da bu kez beraberliğe giden penaltıyı yakaladı; ancak sonuç yine hayal kırıklığı oldu. Galatasaray hücum yönünü ikinci plana atmanın, topu rakibe bırakarak karşı darbe indirmek için ‘kupon fırsat’ beklemenin bedelini bu kez sabır taşını çatlatarak, önemli bir derbi kaybederek, tırmanma şansını kullanamayarak ödedi.