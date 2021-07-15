Ah vurdumduymaz insanoğlu, ah!

Kadıköy’de adına eğlence denilemeyecek şekilde azan bir grubun Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne tırmanmaları çok katmanlı bir problemi gündeme taşıdı ve “farklı kampların” haklı ortak tepkisine yol açtı.

Bu utanç verici saygısızlıkla ilgili görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler yükselirken, failler hakkında adli ve idari soruşturma da başlatıldı.

400 yıllık bir tarihe sahip kilisenin duvarlarında beliren rezillik nereden tutsanız elinizde kalacak türden, fakat dediğim gibi yaşananlar çok katmanlı...









Eğlence hayatı çok uzun süredir Kadıköy ve Beşiktaş başta olmak üzere az sayıda merkeze itilmiş ve sıkıştırılmış vaziyette. Sosyal medyadaki isyan dalgasına bakıldığında İzmir’de Güzelyalı sahilinden Cihangir’e kadar benzer şikâyetler var.

Bu sıkıştırmanın neticesinde belli alanlar o bölgede yaşayanların dışında kalanların yoğun akınlarına neden oluyor.