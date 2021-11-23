Adele’e tebrik ve sitem

Galatasaray bu mağlubiyeti hazmetmek ve ağır hasarla başa çıkmak zorunda.

Gol var mı? Var, hem de hızlı çıkışlısından, geçiş oyunlusundan, bir pasla savunma düşüreninden, son düzlükte soğuk duş etkisi yaratanından var. Mücadele var mı? Var, hem de göğüs göğüse, yer yer burun buruna, krampon krampona bir mücadele var. Gerilim var mı? Olmaz mı hiç? İlk yarı sona ererken futbolculardan hocalara kadar toplam 8 kişi kart görmüştü. Maç biterken bir de kırmızı dalga geldi... O zaman derbi maçında maksat hâsıl olmuştur diyebilir miyiz? Zaman zaman sabır taşını çatlatan bol yan paslı sabır oyunlarından, hızlı çıkışlardan pasajlar, güzel taktik oyunları izledik. Maça tadını veren hiç fena olmayan futbol kalitesinin yanı sıra sahadaki tansiyon ve mücadeleydi yine de.

KiM-BERKE’YE TAKILDI

Çok aşırı bir sertlik olmamasına rağmen kartların havada uçmasını aşırı derbi konsantrasyonuyla açıklamak gerekiyor herhalde. Galatasaray, kerem’in şık vücut çalımıyla ivme kazanan ve Morutan üzerinden yine kerem ile gole dönüşen pozisyonda öne geçti. Oyun ezberini bozup cümbür cemaat şekilde rakip sahaya geçtiği bir duran top organizasyonunda da yakalandı... Topun kontrolünü kaybettiği ve İrfan Can’ın Mesut Özil’e attığı pasla gole dönüşen pozisyonda kendi silahıyla vurulmuş oldu. İkinci yarıda oyunu rakip sahada oynamak konusunda daha kararlı bir Galatasaray gördük. Daha net pozisyonlar üretti ancak ya doğru vuruşu bulamadı ya da mesela 57’de ve 77’de olduğu gibi kim Min-Jae’ye veya Berke’ye takıldı.

Fenerbahçe de dönem dönem Galatasaray’ı zorladı. Uyguladığı presle sarı kırmızılıları hata yapmak sınırına getirdi.

Son dakikalarda Galatasaray bir kişi eksilen rakibini iyice sıkıştırdı, golcüleri birbir ardına sahaya sürdü, dokunsa değecek pozisyonlar buldu, bir golü VAR’dan döndü ama ne yaptıysa olmadı.

NE YAPTIYSA OLMADI

Ve futbolun klasik kuralı devreye girdi: “Atamayana ararlar...”

Fenerbahçe maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle hem 3 puanı, hem derbiyi hem de işleri yoluna koymak için gerekli krediyi ve morali kazandı. Galatasaray da bu mağlubiyeti hazmetmek ve yeniden yarışa katılabilmek için bu ağır hasarla başa çıkmak zorunda kaldı.