Yaş ve kuru meyve ihracatçıları yeni hedeflere odaklandı

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* Türkiye kuru meyve ihracatında 2024 için 1.8 milyar dolar olarak belirlenen hedef gerçekleşti mi?

- Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu soruya, “Yaklaşık olarak gerçekleşti” diye cevap veriyor ve sektörün 2025 için 2 milyar dolarlık hedefe odaklandığını vurguluyor: “Birlik olarak bu hedefin 1.2 milyar dolarlık bölümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu rakama ulaşmak için, ABD’de yürüttüğümüz Turquality projesine devam edeceğiz, Kuru Meyve Sektör Kurulu olarak Turkish Dried Fruits Turquality Projesi’ne Hindistan ile başlayıp, ilerleyen yıllarda Çin ve Rusya’da da tanıtım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 16 firmayla başlattığımız Turkish Dried Fruits URGE projemiz kapsamında çalışmalara devam ediyoruz. Natural Products Expo West, Biofach, Foodex Japan, Fancy Food gibi sektörün önde gelen fuarlarına milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, sektörel alım heyetleri düzenliyoruz. Bu arada, INC ve FRUCOM gibi önde gelen kuruluşların düzenlediği uluslararası toplantılara katılmaya devam edeceğiz.”

* Peki, sektör olarak orta vadeli hedefleriniz nelerdir?

- “İsmail Bey, sektörümüz açısından ‘sürdürülebilirlik’ kavramı öne çıkıyor. Bu kapsamda ele aldığımızda, orta vadeli hedeflerimizi şöyle sıralayabilirim:

* Sürdürülebilir üretim-sürdürülebilir işletme mantığıyla bu çerçevede çalışmalarımızı genişletiyoruz. Yine bu bağlamda, Sürdürülebilirlik Kurulumuz faaliyetlerine devam ediyor.

* AB Yeşil Mutabakat’a uyum sağlanması kapsamında firmalarımıza eğitim, bilgilendirme ve diğer konularda destek olarak, güncel gelişmeleri aktarıyor ve eğitimler düzenliyoruz.

* Geleneksel ihraç pazarlarımız dışında yer alan potansiyel ve yeni pazarlardaki ihracat payımızı artırmak amacıyla veri analizi yapıyor, ihracat yol haritalarının hazırlayarak hedefe yönelik tanıtım çalışmalarıyla birlikte firmalarımızı bilgilendiriyoruz.

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YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ

* Yaş meyve sektörü ihracatçılarımız 2024’ü nasıl tamamlıyor? Daha önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılacak mı?

- Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “2024 aslında tüm sektörler için zorlu bir yıl oldu” diyerek söze başlıyor ve ekliyor: “Biz sektör olarak yine de ilk 10 aylık dönemde ihracatımızı artırarak 1 milyar 68 milyon dolara ulaştırdık. Son 2 ayda da sezonu yeni başlayan narenciye, elma, salça, kuru domates gibi ürünlerimizin de etkisiyle yıl sonunda ihracatımızı artışla kapatmaya çalıştık. Taze meyve sebze ihracatında öne çıkan ilk üç ürün domates, şeftali ve mandalina olurken, en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke ise Rusya, Almanya ve Irak olarak gerçekleşti. Meyve ve sebze mamullerinde ise meyve suları, salça ve kuru domates bu dönemde ön plana çıkan ürünler oldu. Yanı sıra ülkeler bazında en fazla ihracatımız ABD, Almanya ve İngiltere’ye gerçekleşti. Ege olarak ihracatımızın 2024’ün sonunda 1 milyar 300 milyon dolar dolayında gerçekleştiğini söyleyebiliriz.”

Uçak’a 2025 hedeflerini de sordum: “2025’in ikinci yarısından itibaren global pazarda ticaretin hızını artıracağına ilişkin beklentimiz var. Rekolte ve ürün kaliteleri olumlu seyrederse ihracatımızı tekrar 1.3 milyar doların üzerine çıkaracağımızı söyleyebilirim. Tabii, tanıtım faaliyetleriyle de bu ivmeyi lehimize daha da hızlandırmamız gerekiyor.”

* Yaş meyve ve sebze sektörü olarak orta vadeli hedefi belirlediniz mi, bu doğrultuda neler yapmayı planlıyorsunuz?

- Ege İhracatçı Birlikleri olarak, Ege Bölgesi’nde yer alan ürünlerin sezonluk kalıntı durumlarını kontrol etmek için son 3 yıldır Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi yürütüyoruz. Bu projeyle mandalina, limon, üzüm, kiraz, domates, mandalina, portakal, asma yaprağı, şeftali gibi ürünlerin yoğun olarak üretildiği bölgelerden numuneler alarak analiz ettirdik. Sorunlu gördüğümüz bölgelerde çalışmalar yürüttük. Şu anda elimizde Ege’nin kalıntı haritasını çıkaracak kadar veri olduğunu söyleyebiliriz. Yine kalıntısız üretimi desteklemek amacıyla İzmir, Aydın, Manisa, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile biyoteknik mücadele kapsamında tuzak alımı-dağıtımı konusunda elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Bunun yanında yeni pazarlar bulmak için yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan tüketicilerimizin sağlığını düşünüyor diğer yandan da alıcıların taleplerini yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Ancak bu yönde firmalar, birlikler, bakanlıklar, üniversiteler ve tüm paydaşlar olarak bir arada çalışılması ve gıda güvenliğinin sağlanması hedefi öne çıkıyor.