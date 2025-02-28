Türkiye dünyanın un ambarı oldu

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İHRACATTA HEDEF 4 MİLYON TON

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, un ihracatının 3 milyon 600 bin ile 4 milyon ton arasında gerçekleşmesini öngördüklerini söylüyor. ‘’Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım’’ temasıyla Antalya’da gerçekleşen kongre ve sergide sektörel bir canlılık ve dinamizmi hemen fark ediyorsunuz. Nitekim Haluk Tezcan da bu gerçekliği, "Dünyanın un ambarı olduk" şeklinde ifade ve ilan ediyor. Gerçekten de Türkiye’nin un ihracatında 11 yıldır dünya lideri olduğunu ve ayrıca makarna sektöründe de İtalya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna ulaştığını göz önüne alırsak, "un ambarı" ifadesi tam anlamıyla yerini buluyor.

ELEŞTİRİLER GERÇEKÇİ Mİ

Kamuoyunda Türkiye'nin buğday, un ve makarna üretim ve ihracatıyla ilgili öteden beri yapılan bazı eleştiriler var. Buğday ithalatının aşırı boyutlara ulaştığı, bunun sürdürülebilir olmadığı, sektörün çok yüksek bir katma değer taşımadığı ve benzeri söylemler olduğunu biliyoruz. Şimdi hemen, kendi fikrimi söyleyeyim. Derdimiz nedir? Üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Üzüm yemek ise 2024 yılında Türkiye'nin 3 milyon tonun üzerinde un ihracatıyla yaklaşık 1.5 milyar dolar gelir elde ettiğini de bilmemiz gerekiyor. Yanı sıra 1,5 milyon tonluk makarna ihracatıyla da 1 milyar dolarlık döviz kazancı sağlanıyor. Makarna ihracatında yeni hedef 1.25 milyar dolar. Dahası, başta bulgur olmak üzere unlu mamuller alanında çok ciddi bir ihracat performansı söz konusu. Bu konuyu da başka bir yazımda ele almak istiyorum.

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BUĞDAY REKOLTESİ NE OLACAK

“Geçtiğimiz yıl 20 milyon ton oldu. Büyük bir olumsuzluk yaşanmazsa, bu yıl buğday rekoltesini 21 milyon ton civarında bekliyoruz" diyen Tezcan, özellikle "su güvenliği" konusuna dikkat çekerek, "Un sanayicileri olarak, Yeşil Mutabakat kapsamında önümüzdeki sezonlarda, kaliteyi koruyup verimi yükseltmeye ve karbon nötr olmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız" şeklinde konuşuyor.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM NEDEN ÖNEMLİ

Sektörde kaliteli buğday bulma ve finansmana erişim konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını da dile getiren Tezcan, Türkiye’nin un sektöründeki yerini koruyabilmesi için ithal buğdaya ihtiyacı olduğunu ve bu konuda düzenlemelerin sektör için faydalı olacağını vurguluyor. Tezcan'a göre, özellikle sözleşmeli üretim çiftçi ve sanayici için faydalı olacak. Tezcan, “Un sanayicileri, üreticilerin daha verimli tohumlar kullanmasını sağlayabilir. Böylece üretilen buğday daha kaliteli ve verimli hale gelir. Hem üreticiler hem de sanayiciler daha fazla kazanır. Ayrıca, bu modelle birlikte arabuluculuk sistemi devreye gireceği için olası anlaşmazlıklarda mahkeme süreçleri uzamayacak, sektör rekabet açısından daha güçlü hale gelecek. Aynı zamanda su tüketimi de daha kontrollü olacak” diyor.