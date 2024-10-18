Tarımda teknolojiyi daha çok konuşacağız

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YENİLİKÇİ FİKİRLER PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz günlerde, tarım sektörünün en yenilikçi ürün ve projelerinin ödüllendirildiği Agri Plus Tarım İnovasyon Zirvesi ve Ödül Töreni, Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Webagron (Dijital Tarım Teknolojileri Platformu) ve GİFT (Gıda ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi) işbirliğiyle Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte; tarım sektörünün önde gelen isimleri, kuruluşları ve markaları bir araya gelerek, bu alanda yenilikçi fikirlerin en geniş düzeyde paylaşımını sağladı. Doğrusu, ben şahsen çok tatmin oldum. Gerek konuşmacı ve sunumlar, gerekse organizasyon ve içerik yönünden başarılı bir etkinlik oldu.

ZENGİN İÇERİKLİ PANELLER

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Peki neler konuşuldu, hangi güncel konular masaya yatırıldı? “İklim Değişikliği ve Tarımsal Uygulamalara Adaptasyon Yolları: Dijital Araçların Çiftlik Yönetiminde Kullanımı ve Faydaları” başlıklı panel, tarım yazarı ve gazeteci Mine Ataman moderatörlüğünde yapıldı. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Döngüsel Tarım - Gıda Ekosistemi” başlıklı sunumuyla yer aldı. “Küresel Pazarlarda Rekabet Edebilme: Tarım ve Gıda İhracatında Katma Değer ve İnovasyon” başlıklı panel ise benim yönetiminde gerçekleşti. “Hayvancılıkta Akıllı Çözümler ve Gelecek Vizyonu” ve “Verimli Topraklar, Güçlü Gelecek: Bitki Koruma ve Besleme Ürünlerinde İnovasyon” başlıklı paneller, tarım gazetecisi Umut Özdil moderatörlüğünde düzenlendi.

TARIMDA YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

GIFT Başekonomisti Yusuf Z. Türk, “Tarımda Verimlilik ve İnovasyonun Verimliliğe Etkisi: Başaranlar ve Yol Haritaları” başlıklı sunumunu yaptı. Daha sonra, "Tarımda Güçlü Adımlar: Tarımsal Makineler ve İhracat Stratejileri" başlıklı panel Move On’un kurucusu Ömer Faruk Koç, hemen ardından “İlham Veren Çiftçiler: Yenilikçi Uygulamalarla Geleceği Şekillendirenler” başlıklı panel de Torlak Çiftliği ve Blend1601 Kahve’nin kurucusu Armağan Portakal moderatörlüğünde yapıldı. Program sonunda da çok renkli bir etkinlik bölümü olarak, tarım sektörünün “En Yenilikçi” ürün ve projeleri ödüllendirildi. Zirvenin, tarım sektörünün geleceğini şekillendiren yenilikçi çözümleri ve projeleri öne çıkartma hedefini çok yararlı buluyorum. Ayrıca, sektördeki başarı hikayelerinin kutlandığını görmek de çok hoş oldu. Son söz; Webagron kurucu ortakları Özhan Türk ve Dağhan Kazancı ile birlikte GİFT Yöneticisi Dr. Samet Serttaş'ı gönülden kutluyorum. Yanı sıra, son dönemde ulusal tarım ve gıda sektörüyle ilgili olarak, yeni bir düşünce üretim merkezi konumunu geliştirmeye başlayan Yaşar Üniversitesi'ne de Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller'in nezdinde tebriklerimi sunuyorum.