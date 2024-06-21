Lisanslı depoculuk TÜRİB ve aracılı sistem 

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YATIRIMCI SAYISI ARTTI

Ali Cem Suca, önce Lisanslı Depoculuk Kanunu ve TÜRİB hakkında genel bilgi veriyor; "17.02.2005 tarihli Resmi Gazete’de 10.02.2005 tarih ve 5300 Sayılı 'Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu' yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Lisanslı depoculuk sisteminin avantajları; vergi muafiyeti, kira desteği, nakliye desteği, analiz desteği ile vergi istisnası ve ELÜS kredilerinden oluşuyor. Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) konusuna gelince; sermaye piyasalarındaki pay senetlerine benzer şekilde, ELÜS (elektronik ürün senetleri), TÜRİB’de, 26 Temmuz 2019’dan beri, lisanslı depoculuk kapsamında işlem görüyor. Aradan geçen 5 yıllık süre içinde, mudi ve yatırımcı sayısı artmış, daha şeffaf ve adil fiyat oluşumu sağlanmıştır, yanı sıra lisanslı depoculuk kapasiteleri de gün geçtikçe artıyor. TÜRİB'in bir sonra açacağı piyasa, tarım ürünlerinin olmazsa olmazı, yani vadeli işlemler piyasasıdır.”

ÜPAK TARAFINDAN YAPILACAK

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“Aracılık faaliyeti, Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen ve TÜRİB tarafından borsa üyeliğine kabul edilen Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) tarafından müşterilerin ELÜS, ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına TÜRİB’e iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesidir” tanımını yapan Suca, "Bu noktada, ÜPAK’lar, sistemin son halkası olarak ortaya çıkmıştır. 2024 yılı içerisinde 'aracılı sisteme’ geçilecek ve mudi/müşteri kayıtları ile TÜRİB’e emir iletimi, ÜPAK’lar tarafından gerçekleştirilecek” diyor.

ANADOLU ÜPAK’IN GÜNDEMİ

Suca, genel müdürlüğünü yaptığı, Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. kısaca Anadolu ÜPAK'ın 5 Ocak 2024 tarihi itibarıyla, “Türkiye’nin Ürün Piyasası Aracı Kurumu” mottosu ile 23 adet İç Anadolu ve Karadeniz Ticaret Borsası sermayedarlığıyla kurulmuş olduğunun altını çiziyor. Anadolu ÜPAK'ın, sermaye piyasalarında bir sermaye piyasası aracı kurumu ne yapıyorsa, aynısını tarım piyasalarında gerçekleştirmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, TÜRİB spot ELÜS piyasasında aracılık hizmeti verecek, mudi/yatırımcı kaydı, emir iletimi ve sonlandırmalarını kendi bünyesinde yapacak, tarımsal ürün piyasalarına, likidite, derinlik, hacim kazandıracak, hizmet sunacak. Anadolu ÜPAK, ELÜS işlemi yapmak isteyen tüm mudi/müşterilerin sisteme giriş noktası olacak. Yeni mudi/müşteri kaydı ve müşteri emirlerinin Anadolu ÜPAK’a iletimi, Anadolu ÜPAK’ın acenteleri (ticaret borsaları, sermaye piyasası aracı kurumları ve bankalar) vasıtasıyla da yapılabilecek. Şirketlerin yatırım planları için gerekli olan finansman, tarım ürünleri yoluyla sağlanabilecek, aynı şekilde tarım piyasalarının finansman sorunu çözülecek ve son tahlilde tarım piyasalarının çok daha organize hale gelmesi, ülke ekonomisine büyük katkılar yapacak. Son söz; farkındayım, biraz karışık ve teknik açıklamalar oldu. Ancak anlatılan ve hedeflenen kurumsal hedeflerin gerçekleşmesinin başta çiftçiler olmak üzere, bütün tarım ve gıda sektörünü beklenenin üzerinde etkileyeceğini özellikle belirtmek isterim.