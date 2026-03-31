Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı

Özellikle Ortadoğu’daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, savaşın şiddetini artırması gibi nedenler, enerji fiyatlarını yukarı çekerken tarım emtialarında karışık ve yukarı yönlü riskler barındırıyor.

2026 savaş ortamında tarım emtiaları görünümü şöyle:

Yüksek enflasyon ve maliyetler

Savaş senaryoları, enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak tarımsal üretim maliyetlerini (gübre, mazot, nakliye) yükselterek gıda enflasyonunu tetiklemektedir.

Karışık seyir ve arz endişeleri

Tarım emtialarında jeopolitik riskler nedeniyle arz güvenliği endişeleri artmıştır. Soya fasulyesi vadeli işlemleri gibi bazı ürünlerde yükseliş gözlenirken, genel olarak tarım piyasalarında yön arayışı devam etmektedir.

Bölgesel etkiler

İran savaşı, küresel gıda tedarik zincirlerini etkileyerek özellikle belirli bölgelerde gıda enflasyonunu daha ciddi boyutta artırabiliyor.

Üç yıllık düşüşün sonu

2026, tarım piyasalarında son üç yıldır devam eden düşüş trendinin ardından toparlanma ve yukarı yönlü sinyallerin geldiği bir yıl olarak değerlendirilmektedir.

2026 genel emtia ve piyasa etkilerini ise şöyle sıralayabiliriz;

Enerji ve metaller

Brent petrol, savaş riskiyle yükseliş eğilimi gösterirken, değerli metaller (altın, gümüş) zaman zaman kâr satışlarıyla gerilemektedir.

Tedarik zinciri riskleri

DTÖ, savaşın küresel ticareti tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Faiz kıskacı

Fed’in enflasyon tahminlerini yükseltmesi ve sıkı para politikasının devam etmesi, emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. 2026 yılında tarım emtiaları, jeopolitik gerilimlerin yönüne ve enerji maliyetlerinin seyrine bağlı olarak yüksek volatilite (oynaklık) göstermeye adaydır.

Peki tarım emtiaları neleri kapsıyor?

Tarım emtiaları buğday, mısır, pamuk, kahve, kakao, soya ve şeker gibi tarım sektöründe yetiştirilen ve küresel borsalarda ticareti yapılan temel ham madde ürünleridir. Tarım emtiaları, borsalarda da işlem görmektedir. Yani, Borsa İstanbul’da nasıl hisse senedi alıp alım-satım yapıp para kazanıyorsanız, tarım emtialarına da yatırım yapıp alım-satım yaparak para kazanabiliyorsunuz.

TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üzerinden ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) alarak tarım emtiası yatırımı yapmak, fiziki ürün depolama zorunluluğu olmadan buğday, mısır, arpa gibi tarım ürünlerine yatırım yapma imkânı sağlar.

TÜRİB ELÜS alım işlemi nasıl yapılır?

Yatırım hesabı açma: ELÜS işlemleri için öncelikle TÜRİB’e üye olan aracı kurumlarda veya bankalarda yatırım hesabı açılması gerekir.

TÜRİB’e kayıt: Yatırımcılar, “TÜRİB Yatırımcı Platformu” üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak kullanıcı adı ve şifre oluşturur.

ELÜS alım emri: TÜRİB İşlem Platformu’na giriş yaptıktan sonra, “Alım Emri” ekranından istenen ürün grubu, ISIN kodu ve miktar seçilerek alım emri girilir.

İşlem tamamlama: Emirler eşleştiğinde takas işlemleri gerçekleşir ve ürün yatırım hesabınıza aktarılır.

ELÜS yatırımının özellikleri

Dijital ticaret: Ürünler lisanslı depolarda fiziki olarak saklanırken, alım-satım işlemleri dijital ortamda gerçekleşir.

Vergi avantajı: ELÜS alım satımından elde edilen kazançlar, belirli şartlar altında stopaj avantajlarına sahip olabilir.

Likidite: TÜRİB’de aktif bir piyasa sayesinde istenilen zamanda nakde çevrilebilir.

Fiziki teslimat: ELÜS’ün temsil ettiği ürünü fiziken almak isterseniz, ilgili lisanslı depo işletmesine başvurarak ürünü teslim alabilirsiniz.

Piyasa etkenleri: ELÜS fiyatları, yurtdışı emtia fiyatları, USD/TRY kuru, rekolte beklentileri ve mevsimsellik gibi faktörlerden etkilenir.

Önemli Bilgiler

İşlemler, www.turib.com.tr adresi üzerindeki “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden yapılabilir. ELÜS alım satım belgesi, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre fatura yerine geçmektedir. Tarım dışı yatırımcılar da TÜRİB üzerinden ELÜS alım-satımı yapabilir.

Özetle 2026; özellikle enerji krizi ve savaş nedeniyle tarım emtialarının çok konuşulacağı bir yıl olabilir. Ondan sebep borsada sadece hisse senedi değil tarım emtia borsalarından da gelir elde edilebildiğini unutmamak gerek.