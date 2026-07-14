Savaş yok soygun var!

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Cevap çok basit; “Savaş değil soygunu sevdiler.”

Para piyasaları gerçek bir savaşı satın almadı. Para piyasaları gerçek enflasyonu satın almadı. Sadece “Manipülasyon” yapmak, savaşın maliyetini çıkarmak, yeni sistemi kurmak için enflasyonu patlatmak, onlar için kazançlı oldu.

Taraflar, perde arkasındaki taraflar, bilerek ve isteyerek savaşın devam etmesini istiyor. Hatta öyle bir iddia var ki; ABD senatosunun Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham’ı Mossad’ın öldürdüğü; ABD İran’a saldırılara devam etmezse sıranın Trump’a geleceği mesajı verilmiş!

İsrail’in bölgesel savaş istediğini, ABD dahil olmasa da İsrail’in İran’a saldırılarını devam ettireceğini geçen ay yazdığımı anımsatmak isterim.

Kimler kazanıyor olabilir?

- Petrolün yükselmesiyle pahalı petrol satan Rusya mı?

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- Körfez ülkeleri ve İran’la iyi ilişkiler içinde olan, onları borçlandıran Çin mi?

- Dünyadaki petrolün kontrolünü sağlayan ABD mi?

- İran’ın ortadan kalmasıyla beraber bölgesel güç olmayı hayal eden İsrail mi?

Cevabım: E. Yani, hepsi.

‘AL-SAT KAZAN’ DÖNEMİ BİTTİ

Bugüne kadar ‘manipülasyon piyasasını’ kabul etmeyen yatırımcı, bu sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini kabullense iyi olur. Bir başka açıdan finansal piyasalarda ‘teknik ve mantık olarak okunamayan’ bir piyasa olduğunu kabullense iyi olur. Kontrol artık onlara geçti, verdikleri kadar yatırımcı alır. Finansal piyasalarda ‘al-sat, para kazan’ dönemi bitti.

Gerçek savaşı ve enflasyonu fiyatlayan altın 6 bin dolar seviyesindeydi. Şu anda nerede, 4 bin dolar seviyesinde.

Gümüş 140 dolar olması gerekirken 58 dolar seviyesinde.

Bu sürecin adına ‘yasal soygun’ diyorum. Kimseye hesap soramazsınız. Açıklamalarla sert düşüşler, sert yükselişler her gün yaşanıyor. Evet 6 aydan beri her gün farklı bir piyasa var.

Peki bu soygun bu yıl yatırımcıya neyi gösteriyor?

- Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir süreçte kısa vadeli işlemlerden uzak durulmasını,

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- ABD merkezli küresel bir krizin geldiğini,

- Altın ve gümüş gibi metaller gerçek bir para ve sınırlı bir varlıktır, var olana sahip çıkılması gerektiğini,

- Piyasaların gerçek rakamlarla değil algıyla yönetildiğini,

- Pasif gelir için ek iş yapmaya başlamamız gerektiğini,

- Az harcama, çok tasarruf yapmamız gerektiğini,

- Her şeyin kontrollü bir süreçten kontrolsüz bir sürece geçebileceğini.

Bu manipülasyon çabaları küresel bir çöküşü beraberinde getirir. Açıklamalar küresel ekonomiye güveni azaltıyor. Çekişkili mesajlar beraberinde belirsizliği körüklüyor. Sanırım perde arkasındakiler İran’a “Savaşı sürdürün” mesajı veriyor olabilir.

Bugünkü yasal soygunu daha net görmek isteyenler şu sorulara cevap vermeli:

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- Borsa, döviz, altın, gümüş, kripto paralar piyasasında kim kazandı?

- Ticaret yapanlardan kimler kazandı?

- Yüksek enflasyon ve yüksel petrol karşısında kimler kazandı?

- Yarın sabah nasıl bir piyasaya uyanacağız?

- Karşılıklı çatışmalar ne zaman bitecek?

Tek kazanan bu belirsizliği körükleyenlerdir!